QUEENtet Сергея Мазаева продлил новогодние праздники и раскрыл тайну «Щелкунчика»

QUEENtet Сергея Мазаева выступил в московском ресторане «Родня» 30 января 2026 года

Название этой музыкальной гостиной навеяно одноименным фильмом Никиты Михалкова и подразумевает, что в стенах уютного заведения найдется место всем своим. Но проекты Сергея Мазаева в последние годы исключительно востребованы, поэтому выступление любого из них сопровождают аншлаги. Пока зрители пробирались поближе к сцене, ведущая концерта Самира Латып утешала их, что в «тесноте да не в обиде» и обнадеживала редкой возможностью услышать за один вечер множество достижений советской эпохи, к которой бережно относится музыкальный коллектив.

У себя в Квинтете (где на скрипках играют Евгений Субботин и Анна Пасько, на альте — Анна Журавлева, на виолончели — Ольга Демина и на контрабасе — Сергей Гейер) Сергей Мазаев не только поет, но и виртуозно исполняет партии кларнета. Непосвященным Самира Латып сообщила, что этот сложнейший инструмент он в совершенстве освоил в училище Ипполитова-Иванова. В свою очередь, Сергей Мазаев напомнил, что Самира Латып является певицей и историком музыки, а также — ведущей радио «Орфей», которое лично он любит слушать, так как, в отличие от других станций оно его не раздражает.

Создатель Квинтета и вокалист «Морального кодекса» известен и как великолепный знаток истории московских районов. Вот и по поводу «Родни» он напомнил, что недалеко отсюда некогда располагался знаменитый Тишинский рынок, бывший прибежищем вольных художников и неформальных музыкантов. «Потом все встало на свои места — и они оттуда исчезли», - с некоторым сожалением в голосе подытожил Сергей Мазаев.

Но в этот волшебный вечер QUEENtet был способен повернуть время вспять. В первом отделении концерта (а играл коллектив как обычно без антракта) была целиком исполнена сюита «Щелкунчик», на которую в интерпретации камерного коллектива Сергея Мазаева так трудно попасть. Счастливчики-зрители от него узнали, что таким образом музыканты решили продлить для всех причастных новогодние праздники. А Самира Латып пригласила ценителей настоящего искусства к стенду с продукцией лейбла «Мазай коммуникейшенс», где среди прочих музыкальных деликатесов можно было приобрести винил и CD с «Щелкунчиком». Как оказалось, на обложке этого альбома в образе игрушек XIX века были изображены участники Квинтета!

Сергей Мазаев же тем временем перенес публику в век XX-й, а точнее — в первую половину 80-х годов, когда и был снят фильм «Родня». В симфонических аранжировках были сыграны популярные тогда песни «20 лет спустя» Юрия Антонова, «Колыбельная» группы «Цветы», «Березовый сок» из репертуара «Песняров». Среди этих жемчужин оказалась и «бабушкина» (как заметил Сергей Мазаев) песня «Тишина за Рогожской заставой» из фильма 1957 года «Дом, в котором я живу».

Под «Я люблю тебя до слез» Сергей Мазаев, предложил зрителям уподобиться героям михалковской «Родни» и немного потанцевать. Но гости вечера были слишком поглощены происходящим на сцене, боясь пропустить хоть что-то. Ведь Сергей Мазаев верно заметил, что все было как будто вчера… Но и более поздним песням нашлось место в программе, ведь QUEENtet, частично состоящий из участников Ансамбля современной музыки, держит руку на пульсе и отнюдь не относится к категории ретро. Так русский текст песни из репертуара Адриано Челентано «l'arcobaleno» («Радуга») сочинил Павел Жагун. Ему же принадлежат и слова «Первого снега» «Морального кодекса», свою версию которого Квинтет сыграл под занавес. На прощание Сергей Мазаев посоветовал публике следить за рекламой и ждать от его камерного коллектива совершенно новой программы, которая уже не за горами.