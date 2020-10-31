Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
Хотя есть аргументы, подтверждающие ее положительное влияние на организм человека, существует также множество лекарств, которые предназначены для борьбы с ней.
Множество препаратов от лихорадки
Фармацевтический рынок богат огромным количеством жаропонижающих препаратов. Это связано как с возможностями, которые предлагает нам медицина, то есть со многими группами лекарств, которые оказывают именно такой эффект, так и, конечно с экономической точки зрения фармацевтических компаний.
Поэтому, когда покупаете препарат, важно прочитать этикетки и обратить внимание на компоненты - может оказаться, что все они отличаются только по названию и цене. Конечно, все эти способы борьбы с лихорадкой не являются спасением. Главное - устранить причину заболевания. Их следует использовать только в качестве дополнения к лечению лихорадки.
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота является ацетильным производным салициловой кислоты. Кислота имеет эффект анальгетика, жаропонижающего, противовоспалительного, а при длительном применении он также обладает антикоагулянтным эффектом.
При пероральном приеме она хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. В связи с небольшим разбросом между терапевтическими и токсическими дозами рекомендуется строго соблюдать дозировку. Дозировка лекарств у новорожденных, детей и подростков отличается от таковой у взрослых. В качестве жаропонижающего препарата рекомендуемая доза составляет 50-65 мг/кг массы тела/сутки в 4-6 разделенных дозах.
Тем не менее, длительное потребление ацетилсалициловой кислоты может иметь побочные эффекты. Наиболее важные из них включают повреждение слизистой оболочки желудка, которое может привести к желудочно-кишечному кровотечению и язве. Ацетилсалициловая кислота не должна использоваться беременными женщинами.
Исследования показали связь между использованием ее матерями и возникновением расщелины неба и пороков сердца у новорожденных. Не следует также давать детям в возрасте до 14 лет для симптоматического лечения гриппа, простуды и других вирусных заболеваний, так как это может вызвать синдром Рейе. Кроме того, ее нельзя применять людям с нарушениями свертываемости крови, бронхиальной астмой и людям, страдающим язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.
Ацетилсалициловая кислота - это лекарство от гриппа, которое в случае передозировки может вызывать токсические симптомы в зависимости от концентрации препарата в крови. Передозировка вначале проявляется слуховыми и зрительными нарушениями, тошнотой, головокружением и рвотой. В дальнейшем развивается метаболический ацидоз. Также возможны лихорадка, судороги, кома, коллапс и почечная недостаточность. Смертельная доза ацетилсалициловой кислоты составляет 20-30 грамм.
В то же время ацетилсалициловая кислота снижает концентрацию витамина С в крови, поэтому стоит добавлять этот витамин при лечении лихорадки.
Ибупрофен
Ибупрофен - нестероидный противовоспалительный препарат, полученный из пропионовой кислоты. Как и производные ацетилсалициловой кислоты, он имеет эффект анальгетика, жаропонижающего и оказывает противовоспалительное действие.
Жаропонижающее действие ибупрофена заключается в подавлении выработки периферических простагландинов. После всасывания из желудочно-кишечного тракта максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 60 минут. Рекомендуемая доза ибупрофена в случае применения жаропонижающих средств составляет 200–400 мг 4–6 раз в день (максимальная суточная доза без консультации с врачом составляет 1,2 г), а для детей - 20–30 мг/ кг/ч (максимальная суточная доза составляет 40 мг / кг массы тела).
Среди противопоказаний:
• гиперчувствительность к ибупрофену и другим нестероидным противовоспалительным препаратам
• активная язвенная болезнь, двенадцатиперстная кишка и геморрагический диатез
• следует также использовать с осторожностью у людей с почечной, печеночной и сердечной недостаточностью
• детям до 12 лет
К побочным эффектам, которые могут возникнуть при приеме ибупрофена, относятся:
• общие симптомы, такие как расстройство желудка, тошнота,
• боли в эпигастральной области,
• диарея, анорексия
• аллергические реакции, включая кожные аллергические реакции, отеки и крапивницу.
Гемолитическая анемия, гранулоцитопения, тромбоцитопения и почечная недостаточность могут возникать при длительном лечении лихорадки.
Парацетамол (ацетаминофен)
Парацетамол действует путем блокирования фермента простагландина циклооксигеназы в центральной нервной системе и, таким образом, ингибирует синтез простагландина.
Это имеет эффект жаропонижающего и анальгетика. Более того, он обладает слабым противовоспалительным действием и не мешает процессу свертывания крови. Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови через 30-60 минут. Целительный эффект длится 3-5 часов.
Дозировка лекарств от лихорадки различна для детей и взрослых. У взрослых для того, чтобы получить терапевтический эффект, он должен составлять 500-1000 мг один раз. При необходимости дозу можно повторять каждые 4-6 часов. У детей терапевтическая доза зависит от их возраста.
В терапевтических дозах парацетамол не проявляет слишком много побочных эффектов и не раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, однако при рекомендуемых дозах может происходить следующее:
• аллергические реакции: сыпь, зуд , эритема и крапивница
• расстройства пищеварительного тракта: тошнота и рвота
• повреждение печени или почек - в основном при длительном приеме высоких доз
• нарушения в кроветворной системе: метгемоглобинемия, агранулоцитоз и тромбоцитопения
В случае передозировки парацетамола противоядием является ацетилцистеин.
Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность к препарату, анемия, нарушение функции почек или печени, а также недоедание и обезвоживание пациента.
Из-за серьезных взаимодействий парацетамол нельзя сочетать, в частности, с противотуберкулезными препаратами, противовирусными препаратами и барбитуратами.
Фото с сайта Pixabay.com
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