Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?

18:14 31.10.2020

Лихорадка - это нефизиологически повышенная температура тела, и ее основным значением является защитная реакция организма на атаку различных патогенов, присутствие инородных тел или химических пирогенов

Хотя есть аргументы, подтверждающие ее положительное влияние на организм человека, существует также множество лекарств, которые предназначены для борьбы с ней.

Множество препаратов от лихорадки



Фармацевтический рынок богат огромным количеством жаропонижающих препаратов. Это связано как с возможностями, которые предлагает нам медицина, то есть со многими группами лекарств, которые оказывают именно такой эффект, так и, конечно с экономической точки зрения фармацевтических компаний.

Поэтому, когда покупаете препарат, важно прочитать этикетки и обратить внимание на компоненты - может оказаться, что все они отличаются только по названию и цене. Конечно, все эти способы борьбы с лихорадкой не являются спасением. Главное - устранить причину заболевания. Их следует использовать только в качестве дополнения к лечению лихорадки.

Ацетилсалициловая кислота



Ацетилсалициловая кислота является ацетильным производным салициловой кислоты. Кислота имеет эффект анальгетика, жаропонижающего, противовоспалительного, а при длительном применении он также обладает антикоагулянтным эффектом.

При пероральном приеме она хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. В связи с небольшим разбросом между терапевтическими и токсическими дозами рекомендуется строго соблюдать дозировку. Дозировка лекарств у новорожденных, детей и подростков отличается от таковой у взрослых. В качестве жаропонижающего препарата рекомендуемая доза составляет 50-65 мг/кг массы тела/сутки в 4-6 разделенных дозах.

Тем не менее, длительное потребление ацетилсалициловой кислоты может иметь побочные эффекты. Наиболее важные из них включают повреждение слизистой оболочки желудка, которое может привести к желудочно-кишечному кровотечению и язве. Ацетилсалициловая кислота не должна использоваться беременными женщинами.

Исследования показали связь между использованием ее матерями и возникновением расщелины неба и пороков сердца у новорожденных. Не следует также давать детям в возрасте до 14 лет для симптоматического лечения гриппа, простуды и других вирусных заболеваний, так как это может вызвать синдром Рейе. Кроме того, ее нельзя применять людям с нарушениями свертываемости крови, бронхиальной астмой и людям, страдающим язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.

Ацетилсалициловая кислота - это лекарство от гриппа, которое в случае передозировки может вызывать токсические симптомы в зависимости от концентрации препарата в крови. Передозировка вначале проявляется слуховыми и зрительными нарушениями, тошнотой, головокружением и рвотой. В дальнейшем развивается метаболический ацидоз. Также возможны лихорадка, судороги, кома, коллапс и почечная недостаточность. Смертельная доза ацетилсалициловой кислоты составляет 20-30 грамм.

В то же время ацетилсалициловая кислота снижает концентрацию витамина С в крови, поэтому стоит добавлять этот витамин при лечении лихорадки.

Ибупрофен



Ибупрофен - нестероидный противовоспалительный препарат, полученный из пропионовой кислоты. Как и производные ацетилсалициловой кислоты, он имеет эффект анальгетика, жаропонижающего и оказывает противовоспалительное действие.

Жаропонижающее действие ибупрофена заключается в подавлении выработки периферических простагландинов. После всасывания из желудочно-кишечного тракта максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 60 минут. Рекомендуемая доза ибупрофена в случае применения жаропонижающих средств составляет 200–400 мг 4–6 раз в день (максимальная суточная доза без консультации с врачом составляет 1,2 г), а для детей - 20–30 мг/ кг/ч (максимальная суточная доза составляет 40 мг / кг массы тела).

Среди противопоказаний:

• гиперчувствительность к ибупрофену и другим нестероидным противовоспалительным препаратам

• активная язвенная болезнь, двенадцатиперстная кишка и геморрагический диатез

• следует также использовать с осторожностью у людей с почечной, печеночной и сердечной недостаточностью

• детям до 12 лет

К побочным эффектам, которые могут возникнуть при приеме ибупрофена, относятся:

• общие симптомы, такие как расстройство желудка, тошнота,

• боли в эпигастральной области,

• диарея, анорексия

• аллергические реакции, включая кожные аллергические реакции, отеки и крапивницу.

Гемолитическая анемия, гранулоцитопения, тромбоцитопения и почечная недостаточность могут возникать при длительном лечении лихорадки.

Парацетамол (ацетаминофен)



Парацетамол действует путем блокирования фермента простагландина циклооксигеназы в центральной нервной системе и, таким образом, ингибирует синтез простагландина.

Это имеет эффект жаропонижающего и анальгетика. Более того, он обладает слабым противовоспалительным действием и не мешает процессу свертывания крови. Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови через 30-60 минут. Целительный эффект длится 3-5 часов.

Дозировка лекарств от лихорадки различна для детей и взрослых. У взрослых для того, чтобы получить терапевтический эффект, он должен составлять 500-1000 мг один раз. При необходимости дозу можно повторять каждые 4-6 часов. У детей терапевтическая доза зависит от их возраста.

В терапевтических дозах парацетамол не проявляет слишком много побочных эффектов и не раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, однако при рекомендуемых дозах может происходить следующее:

• аллергические реакции: сыпь, зуд , эритема и крапивница

• расстройства пищеварительного тракта: тошнота и рвота

• повреждение печени или почек - в основном при длительном приеме высоких доз

• нарушения в кроветворной системе: метгемоглобинемия, агранулоцитоз и тромбоцитопения

В случае передозировки парацетамола противоядием является ацетилцистеин.

Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность к препарату, анемия, нарушение функции почек или печени, а также недоедание и обезвоживание пациента.

Из-за серьезных взаимодействий парацетамол нельзя сочетать, в частности, с противотуберкулезными препаратами, противовирусными препаратами и барбитуратами.

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