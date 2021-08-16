Пожинаем плоды «святых девяностых»: куда бежать от безденежья?
Экономическая ситуация в России становится все хуже и хуже. В первую очередь этот кнут бьет по провинции, где разваливается буквально все. Отчаявшиеся местные жители пытаются перейти на натуральное хозяйство, но и здесь их ждет засада: до садов-огородов на автобусе не доберешься, рейсы отменяются, водителей косит коронавирус. Как тут не задуматься о переезде в поисках лучшей доли?
И люди бегут – бегут сломя голову. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно сайтом Работа.Ру. В приоритете городов, где люди надеются получить более высокий доход — сытая Москва (ее выбрал 61% респондентов), утонченный Санкт-Петербург (12%), а также солнечный Сочи, щедрый Краснодар и загадочный Владивосток (по 2% участников опроса).
Чаемый размер зарплаты составляет 120-140 тысяч рублей. На самую большую оплату труда настроены труженики IT-сферы и телекома — в среднем 146,3 тыс. рублей. У представителей строительной отрасли ожидания чуть ниже — 141,7 тыс. рублей. Соискатели в сфере маркетинга, рекламы и PR хотели бы получать по 132 тысячи.
Объективность этого исследования, правда, вызывает вопросы, поскольку в июле ВЦИОМ проводил подобный срез и оказалось, что лишь 25% жители РФ готовы рассматривать для себя воможность переезда и лишь 16% готовы это сделать ради работы. Наиболее популярными городами, куда люди хотели бы уехать, стали опять Москва (24%), Санкт-Петербург и Краснодар (по 12%). Но тут надо понимать, что Работа.Ру опрашивала преимущественно тех, кто в данный момент озабочен вопросами трудоустройства, а ВЦИОМ, видимо, охватывал всех.
На то, что не все нуждаются в смене обстановки, обратил внимание и председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Во-первых, у нас все, кто хотел переехать ради заработка, уже переехали — я имею в виду людей среднего возраста, - заявил он «Свободной прессе». – Уехали либо насовсем, либо уезжают в виде отходничества — это тоже как бы сезонные работы, но с известным вахтовым методом, не имеющие ничего общего. Когда муж, допустим, где-нибудь около столицы трудоустроился, а жена с детьми осталась в одном из далеких глубинных регионов. Раз в полгода примерно глава семьи их навещает, а бывает, что и вторую семью уже в городе пребывания заводит. Готов этот человек к переезду? Да он уже переехал. И в половине, минимум, случаев не вернется никогда туда, откуда прибыл».
Крупнов заметил, что наиболее мобильной остается молодежь. К тому же она прекрасно понимает, что в провинции, скорее всего, зачахнет. «В этом смысле у нас очень даже мобильное общество, поскольку колоссальная дифференциация по уровню, качеству и условиям жизни в регионах, - замечает эксперт. – И естественно, что маяками здесь для большинства являются Москва, прежде всего, Санкт-Петербург, а также в меньшей степени, областные центры и города-миллионники. Тут никаких особых противоречий нет. Но на 90% территории перспектив очень мало. Это даже не какие-то два-три депрессивных центра».
Юрий Крупнов скептически относится к высказываниям, где ставятся американцы в качестве примера мобильности, ведь там – налаженная инфраструктура. «У нас болтают про эту мобильность, чтобы оправдать катастрофический разрыв жизненного уровня в регионах, - сказал он. – Что такое советский административный район тридцать пять лет назад? Это 10−15 совхозов, колхозов в сельской местности, местная промышленность достаточно серьезная, плюс два-три (по-современному — федеральных) общереспубликанских или общесоюзных предприятия — мощных, огромных. Вот вам — занятость. Сегодня осталось одно-два более менее крупных сельхозпредприятия и с десяток мелких фермеров, заводы, фабрики многие закрылись. Про моногорода, где единственный профиль занятости, я даже не говорю».
Программу Минсоцразвития по переселению в моногорода Юрий Крупнов назвал «глупой»: «В таких городах у нас живет, минимум, 30 миллионов человек. И жаль, никто этому министру не догадался тогда задать вопрос: а что это за место, где в таком количестве есть рабочие места? Мы сейчас все еще пожинаем плоды тех самых «святых девяностых» — с деиндустриализацией страны и разрушенной системой хозяйствования.Но государство вместо того, чтобы организовывать форсированную реиндустриализацию с созданием рабочих мест, всячески пытается приспособить людей к этой уродливой ситуации с рабочими местами. Дескать, нет у вас в регионах ничего, все в запустении, зарастает, ну, так повышайте мобильность. Котомки в руки, так сказать, и вперед!»
Не спасет, по мнению Юрия Крупнова, и приток эмигрантов в Россию. «За двадцать лет у нас сформировалась колоссальная мигрантозависимость, - подчеркнул он. – Люди из республик Средней Азии уже привыкли жить тем, что приезжают сюда на заработки. И они свои места рабочие не отдадут. Поэтому когда кто-то говорит, что своих рук нет, мужики пьют, не хотят идти на зарплату в 120 тысяч рублей, это, на самом деле, мигранты лоббируют свое место в этой экстенсивной экономике с «лопатным» укладом, как я ее называю. Опять же, Хуснуллин говорит о нехватке рабочих рук. А другие министры — что в современной экономике все роботизируется, что идет цифровизация, и скоро у нас будет колоссальная безработица… Такой разброс мнений означает одно — нет ясного понимания, куда двигаться».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бежать некуда, нужно власть менять!
получаются только дворцы, яхты, частные самолёты и золотые унитазы и только у узкой группы лиц, во главе которых сказочный вождь сказочной материализации.
Такая зарплата прёт из воспалённых мозгов Сказочного Д...ба.
Чего, хорошая тачка.
Мне понравлась
))))))))))
Это пока цветочки от развала великой страны. Ягодки впереди. Что бы окончательно не упась в яму, неходимо приди на выборы и проголосовал против помойного ведра с помойщиком во главе.