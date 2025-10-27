Сергей Бобунец с симфоническим оркестром, 1 ноября, Atmosphere

Сергей Бобунец с симфоническим оркестром, 1 ноября, Atmosphere

Первого ноября в клубе Atmosphere Сергей Бобунец выступит с большим концертом в сопровождении симфонического оркестра

В программу войдут лучшие треки музыканта из репертуара группы «Смысловые Галлюцинации» и сольного творчества. Для Сергея Бобунца это будет не первый опыт работы с оркестром: еще во времена «Смысловых Галлюцинаций» артист неоднократно выходил на сцену в компании классических музыкантов, а однажды даже с военным оркестром. Неизменно подобные эксперименты тепло воспринимаются публикой. Нет никаких сомнений, что так будет и в этот раз. Глубокие тексты, незабываемая музыка, оркестровая аранжировка и артист, привыкший выкладываться на полную при каждом выходе на сцену, – залог незабываемого вечера для всех, кто придет 1 ноября в клуб «Atmosphere».

Начало в 20.00.  

