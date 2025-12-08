Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России

17:38 8.12.2025

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию поручил немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России.

План структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 года, в частности, предусматривает «создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью», рост потребления товаров российского производства.

«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода темпов роста отечественной экономики не ниже мировых», — цитирует Путина РБК.

По его словам, экономический рост должен быть всеобъемлющим и охватывать все российские регионы.

Еще одной задачей он назвал необходимость «обеления» российской экономики.

«Нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы всё работало легально», — считает Путин.

Президент призвал «кардинально сократить нелегальную занятость» и усилить контроль за обращением наличных денег, отметив, что «нужно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

«Предприниматели и компании, которые порядочно и добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», — сказал он.