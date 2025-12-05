Мантуров: Россия готова поставлять Индии перспективные авиакомплексы

© РИА Новости Кирилл Каллиников

Россия готова поставлять перспективные авиационные комплексы Индии, идет диалог по комплектующим для истребителей Су-30, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".

"Что касается перспективных комплексов, посмотрим насколько будет индийская сторона заинтересована. С нашей стороны готовность такая есть", - цитирует Мантурова "Интерфакс"

По его словам, Москве также интересны проекты по выпуску различных комплектующих на территории Индии. "Мы крайне заинтересованы, потому что у Индии высокотехнологичное производство развито и специалистов много по рабочим специальностям, инженерам, конструкторам. Поэтому, передавая сюда наши заявки, заказы на производство компонентов, агрегатов и комплектующих, мы всегда уверены в получении качества. Ну и конкурентные цены...", - сказал он.

Мантуров также отметил, что эксплуатируемые в индийских ВВС истребители Су-30 требуют очередного этапа модернизации, обсуждается поставка комплектующих. "Мы действительно ведем диалог в этой части", - сообщил он.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Официально сообщалось, в Индии была развернута лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.12.2025, 22:25
    Гость: Лучезар

    Думаю, что с некоторым напрягом сил лет через 10 Россия сможет поставить в Индию десяток-другой аэропланов Можайского и братьев Райт.

  3. 05.12.2025, 20:35
    Гость: В тот же момент

    Мы готовы принять неограниченное количество индийцев. Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему числу минимум 800 тыс. человек", - сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "А что касается, например, торговли, это ещё порядка 1,5 млн человек. Сфера услуг, стройка
    -----------
    Очередных насильников и заливать женам и дочерям лицо кислотой решили завести, хотя почему решили, уже завозят, в магазинах атак/ашане в СЗАО Москвы, включая Красногорский, уже не раз ситхи попадались, в Гагаринском и раньше попадались, но там какой только интернационал со времён открытия не отоваривается, а для Тушино/Красногорска все таки редкость

  4. 05.12.2025, 19:46
    Гость: Дан приказ:

    "Торговать с индусами хошь чем"!
    Тут Мантуров - в своей тарелке. Загнать, например, чисто по-пацански, даже, воздух, даже, за наш счëт - лишь бы кто-то поверил, что мы ещё кому-то нужны (кроме Кима).
    Всё как обычно...(дрыгается власть)

  5. 05.12.2025, 19:01
    Гость: buslaif

    Зато наш российский авиапром делает никому не нужные проекты и при помощи Дениса Мантурова «проталкивает» это барахло за неплохие бюджетные деньги государству. А государство, в лице того же Мантурова, щедро оплачивает весь этот утиль.Взять к примеру ньюкукурузник самолёт"Байкал".Двигатель, воздушный винт, а также бортовое радиоэлектронное оборудование на самолете импортные. На втором этапе планируется установка отечественного двигателя и воздушного винта. Пытаясь заменить самолёт конца 40-х годов прошлого века Ан-2, работа на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета «Байкал» у нас не ожидается.По той же схеме может не состояться и модернизация Су-30. Диалог они, видите ли, начали.Видно при таком раскладе весь диалог и закончится пустопорожней болтавнёй.

Все комментарии (16)
Выбор читателей
© KM.RU
ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения
Лариса Долина © KM.RU
Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем
«Мир» и мир
Голикова назвала две самые востребованные профессии в следующие семь лет
Избранное
E.S.T. «Russian Vodka» (CD + открытка, 2 наклейки и 2 медиатора)
Если вы не занимаетесь геополитикой, то геополитика займется вами
«Всем наплевать, выживешь ты или нет»: коронавирус непоправимо изменил все сферы нашей жизни
NCT 127, 29 июня, ДС Мегаспорт
Гражданская оборона «Анархия в НГУ» (винил)
«Запрещенные барабанщики» отметили запреты
«Мегаполис», 17 августа, «16 Тонн»
Робокот «50 оттенков говнокода» (интернет-сингл)
Ария «Гость из царства теней» (2CD + DVD)
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
MOSKWITCH feat. Ирина Rishafox Львова, Елизавета Киселева «Небо над Москвой» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации