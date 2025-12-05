Мантуров: Россия готова поставлять Индии перспективные авиакомплексы

12:43 5.12.2025

Россия готова поставлять перспективные авиационные комплексы Индии, идет диалог по комплектующим для истребителей Су-30, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".

"Что касается перспективных комплексов, посмотрим насколько будет индийская сторона заинтересована. С нашей стороны готовность такая есть", - цитирует Мантурова "Интерфакс".

По его словам, Москве также интересны проекты по выпуску различных комплектующих на территории Индии. "Мы крайне заинтересованы, потому что у Индии высокотехнологичное производство развито и специалистов много по рабочим специальностям, инженерам, конструкторам. Поэтому, передавая сюда наши заявки, заказы на производство компонентов, агрегатов и комплектующих, мы всегда уверены в получении качества. Ну и конкурентные цены...", - сказал он.

Мантуров также отметил, что эксплуатируемые в индийских ВВС истребители Су-30 требуют очередного этапа модернизации, обсуждается поставка комплектующих. "Мы действительно ведем диалог в этой части", - сообщил он.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Официально сообщалось, в Индии была развернута лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ.