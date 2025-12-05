Мантуров: Россия готова поставлять Индии перспективные авиакомплексы
Россия готова поставлять перспективные авиационные комплексы Индии, идет диалог по комплектующим для истребителей Су-30, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".
"Что касается перспективных комплексов, посмотрим насколько будет индийская сторона заинтересована. С нашей стороны готовность такая есть", - цитирует Мантурова "Интерфакс".
По его словам, Москве также интересны проекты по выпуску различных комплектующих на территории Индии. "Мы крайне заинтересованы, потому что у Индии высокотехнологичное производство развито и специалистов много по рабочим специальностям, инженерам, конструкторам. Поэтому, передавая сюда наши заявки, заказы на производство компонентов, агрегатов и комплектующих, мы всегда уверены в получении качества. Ну и конкурентные цены...", - сказал он.
Мантуров также отметил, что эксплуатируемые в индийских ВВС истребители Су-30 требуют очередного этапа модернизации, обсуждается поставка комплектующих. "Мы действительно ведем диалог в этой части", - сообщил он.
Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Официально сообщалось, в Индии была развернута лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ.
Думаю, что с некоторым напрягом сил лет через 10 Россия сможет поставить в Индию десяток-другой аэропланов Можайского и братьев Райт.
на пушечный выстрел нельзя подпускать к авиации, и не только к ней.
Мы готовы принять неограниченное количество индийцев. Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему числу минимум 800 тыс. человек", - сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "А что касается, например, торговли, это ещё порядка 1,5 млн человек. Сфера услуг, стройка
Очередных насильников и заливать женам и дочерям лицо кислотой решили завести, хотя почему решили, уже завозят, в магазинах атак/ашане в СЗАО Москвы, включая Красногорский, уже не раз ситхи попадались, в Гагаринском и раньше попадались, но там какой только интернационал со времён открытия не отоваривается, а для Тушино/Красногорска все таки редкость
"Торговать с индусами хошь чем"!
Тут Мантуров - в своей тарелке. Загнать, например, чисто по-пацански, даже, воздух, даже, за наш счëт - лишь бы кто-то поверил, что мы ещё кому-то нужны (кроме Кима).
Всё как обычно...(дрыгается власть)
Зато наш российский авиапром делает никому не нужные проекты и при помощи Дениса Мантурова «проталкивает» это барахло за неплохие бюджетные деньги государству. А государство, в лице того же Мантурова, щедро оплачивает весь этот утиль.Взять к примеру ньюкукурузник самолёт"Байкал".Двигатель, воздушный винт, а также бортовое радиоэлектронное оборудование на самолете импортные. На втором этапе планируется установка отечественного двигателя и воздушного винта. Пытаясь заменить самолёт конца 40-х годов прошлого века Ан-2, работа на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета «Байкал» у нас не ожидается.По той же схеме может не состояться и модернизация Су-30. Диалог они, видите ли, начали.Видно при таком раскладе весь диалог и закончится пустопорожней болтавнёй.