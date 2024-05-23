Сергей Черняховский: «Чем больший эффект достигается Россией на пути национального возрождения, тем большее подтверждение получает решительность и энергичность, с которой действовал когда-то Ленин, за два года разгромивший и выбросивший 14 держав-интервентов»

Пока власти России из года в год на праздник Великой Победы, одержанной, так кили иначе, под знаменами Ленина, прячут мавзолей Ленина под сумбурной драпировкой и пышно рекламируют церковных иерархов и церковные ритуалы, социологические опросы далеких от ленинизма социологов фиксируют из года в год растущие симпатии к нему самому.

Так, в этом, 2024 году, по данным «Левада-центра»*, (который числится в «иноагентах», но явно не китайских и не кубинских), положительно оценивали его роль в истории России 67% граждан. Для сравнения: в 2006 году, почти 20 лет назад, их было чуть не вдвое меньше – 40%. И доля его симпатизантов прибавляла почти ежегодно: 2012 год, год попытки «болотного» переворота и возвращения Путина, – уже 49%, 2014, год возвращения Крыма (кстати, при Ленине Крым и был, после изгнания из него прозападных прокси, возвращен в состав России – Советской), – уже больше половины – 51%. И в возвращении Крыма в 1920 году Ленин и видел чуть ли не завершающий этап Гражданской войны – во всяком случае, на европейской территории России.

В 2016 году эта цифра еще несколько подросла и составила 53%. Это был год, когда у России пошли успехи в Сирии. В год столетия Октябрьской революции, 2017, положительно оценивающих роль Ленина стало 56%. И, наконец, на сегодня, на фоне антинацистского наступления российской армии на Украине, как и говорилось, почти превысила две трети, составив 67%.

Просто вспоминаются строки Маяковского ленинских времен: «Иди, пролетарской армией топая, штыки последние атакой выставь – фразы о мире – пустая утопия, пока не экспроприирован класс капиталистов». Армия России, правда, далеко не пролетарская (если только по социальному составу), воюет под знаменами «белых» столетней давности, сражавшихся как раз против красного знамени РККА, да и, как пропагандируется ведущими комментаторами, в ней нельзя увидеть ни одного атеиста.

Но, так или иначе, она все же явно антинацистская и антифашистская, а на территориях, которые она освобождает, восстанавливаются как раз памятники Ленина. Хотя бы как символ и присяга тому времени, когда там была Советская Украина и были изгнаны националисты и прокси Запада. А разоренная сегодня нацистами Украина была чуть ли не самой цветущей и развитой частью созданного тем же Лениным Советского Союза. Правда, когда-то Ленин со своей РККА и РКП(б) выбросил тогдашних нацистов и интервентов в общей сложности за два года – нынешняя Россия в том или ином виде занимается этим восемь лет, но успехов все же добивается.

Причем, если выделить в названном числе положительно оценивающих роль Ленина тех, кто оценивает ее «целиком положительно», эта часть выросла еще более показательно: с 11% в 2006, до 21% сегодня – ровно вдвое. Тех, кто оценивает «скорее положительно», с 2006 года – 29% - выросло до 49%. То есть получается, что, если доля оценивающих «скорее положительно» за 18 лет увеличилась в полтора раза, то доля оценивающих «положительно целиком» – уже в два.

И при этом в два с половиной раза упала доля оценивающих Ленина отрицательно: 2006 год – 36%, 2024 год – 16%. Сократилось и число «затрудняющихся с ответом: 24% в 2006, 17% в 2024.

То есть, если брать только доли оценивающих суммарно положительно и суммарно отрицательно, в том же 2006 они соотносятся как 40 к 36 (симпатизанов уже тогда больше), а в 2024 – 67 к 16. Отношение 2026 года – 10 к 9 в пользу Ленина, отношение 2024 года – уже больше 4 к одному в пользу Ленина.

Малоудивительно, что самое позитивное отношение к Ленину в возрастной группе старше 55 лет – 74%. В более молодых группах 40-54 и 25-39 оно снижается до 62% и 63% соответственно. Только в самой молодой – 18-24 года – вновь заметно возрастает и даже опережает немножко цифру симпатизантов в среднем по населению – 68% на фоне 67%.

Число считающих, что Ленин вывел нашу страну на путь прогресса и справедливости, с 22% в 2005 году выросло в полтора раза на сегодня – до 35%. А доля тех, кто полагает, что имя Ленина сохранится, но никто уже не пойдет по его пути, упала с 40% в 2005 до 30% в 2024-м.

На фоне этого, если в 2005 году только 6% одобрительно говорили, что Ленин предвидел грядущую победу коммунизма во всем мире, то сегодня, в 2024, таких стало в два с лишним раза больше – 14%.

И напротив, если в 2005 году 23% обвиняли его в том, что он повел страну по неверному пути и это стало причиной многих несчастий, в 2024 году таких стало вдвое меньше – 11%. В 2005 году 14% говорили, что он был «жестоким человеком, который с помощью насилия пытался преобразовать страну», а сегодня их число упало более чем вдвое: до 6%.

Хотя, строго говоря, такая оценка вряд ли может считаться резко негативной: ели стоит задача преобразования социума, всегда будут те, чьим интересам это преобразование будет отвечать, и те, чьим это преобразование будет противоречить. И тогда вторые всегда будут противостоять попыткам провести преобразования в интересах первых. И лишь тот, кто возьмет на себя смелость проявить силу и подавить их сопротивление, только тот и сможет преобразовать страну.

И готовность к применению насилия – есть необходимо требуемая черта лидера. Строительство нового состояния социума не имеет иного материала, кроме материала самого социума: и строить для людей нельзя, не делая материалом своего строительства самих людей.

Может быть, с этим связана и одна просматриваемая закономерность: чем более сложные задачи встают перед страной, тем больший отклик вызывает как символ тот, кто умел проламывать обстоятельства – проходить сквозь стены. А с другой стороны, чем больший эффект и достигается Россией на пути национального возрождения, тем большее подтверждение получает решительность и энергичность, с которой действовал когда-то Ленин, за два года разгромивший и выбросивший 14 держав-интервентов.

Причем, если сегодня гомосексуально-нацистская Франция Макрона грозится высадить в Одессе свои войска, то тогда, при Ленине, совсем другая, еще победоносная и героическая Франция тоже высадили в Одессе свои войска. Кончилось тем, что, встретившись с ленинским полем влияния, РККА и большевистскими агитаторами, французская эскадра подняла Красное знамя и ушла из Одессы назад. Во Францию – делать там «русскую революцию». Сделать это ей тогда не удалось. Но только власти всех стран, вторгнувшихся в Россию, на примере Франции поняли, что послать войска в Россию – значит рискнуть тем, что они вернутся со сверкающими под заменами Октябрьской революции революционными штыками.

Война против Ленина опасна для них была не тем, что направленные в Россию войска будут разгромлены и уничтожены, она была опасна тем, что они просто перейдут на сторону Ленина и вернутся под его знаменами.

И, наверное, поэтому, если в 2006 году 55% считали, что тело Ленина нужно перезахоронить (37% – на Волковом кладбище и 13% – у Кремлевской стены), и лишь 38%, что его нужно оставить в мавзолее, то в 2024 году все кардинально изменилось: за перезахоронение сегодня выступает 39% (причем – 18% – за Волково кладбище и 21% – у Кремлевской стены), за сохранение тела в мавзолее – 45 %, при 16% затруднившихся с ответом.

И, что особо интересно: наибольший процент выступающих за сохранение – в самой младшей возрастной группе: среди тех, кому 18-24 года, за перезахоронение выступает 26%, за сохранение – 54%. Больше, чем в самой старшей группе, там таких всего 50%.

Если когда-то, лет двадцать-двадцать пять назад, могло показаться, что Ленин – атрибут памяти уходящих поколений, то сегодняшняя динамика предпочтений заставляет предположить, что он может оказаться символом надежд и стремлений в новое будущее совсем новых поколений.

Впрочем, не так неожиданно: еще в 2011 западный философ и политолог Иммануил Уоллерстайн предсказал, что к середине 21 века доминирующей в России станет идеология национального возрождения, а основной культовой фигурой этой идеологии окажется именно Ленин.

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