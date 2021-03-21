Удивительный мир груш: интересные факты и польза

12:49 21.03.2021

Наверное, большинству людей нравятся сладкие, приятные на вкус плоды груши.

Эти фрукты часто используются для приготовления различных десертов, варений, джемов. Но спелые, сочные груши содержат в себе и много полезных компонентов, которые просто необходимы для организма человека. О полезных свойствах плодов груши можно узнать из этой статьи.

Какие вещества содержат в себе эти плоды?

Мало кто знает то, что плоды груши содержит в себе много йода, который необходим для правильной функции щитовидной железы. Плоды груши способны стимулировать выработку гормонов щитовидки, что благотворно улучшает метаболизм. А также, этот фрукт изобилует различными минералами, одним из которых является —бор. Как утверждают, учёные, бор улучшает работу мозга. Это вещество, хорошо активирует все клетки мозга, заставляет его работать лучше, развивает мышление и помогает концентрировать внимание.

Ещё одно полезное свойство — груши — это то, что она замедляет избыточную потерю кальция из зубов и костей. По этой причине медики часто рекомендуют груши для рациона беременным женщинам, и всем людям, которые страдают остеопорозом. Для будущих мам употребление в большом количестве груши является большим приоритетом, так как эти фрукты богаты фолиевой кислотой, которая может предотвратить различные пороки развития будущего ребёнка. При рождении ребёнка груша часто должна присутствовать в рационе малыша. Это нужно для хорошего развития всего организма новорождённого.

Как используется груша?

Очень часто плоды груши используются не только как отдельный фрукт. Их используют для различных салатов и даже в некоторых мясных блюдах, которым они придают сладкий, сочный акцент. Без кусочков этого фрукта итальянский салат из сыра с плесенью, орехов и руколы, просто потерял бы свой пикантный вкус.

Грушевый сок является не менее популярным чем яблочный или виноградный. Его можно давать даже детям, после шести месяцев жизни.

Как правильно употреблять эти плоды?

Рекомендуется, груши есть вместе с кожурой, так как в ней содержится много витаминов и полезных веществ. Для этого достаточно хорошо вымыть плоды. Более твёрдые груши имеют большое количество фруктовых кислот и пектина. Сахар в таких плодах имеется небольшом количестве, что позволяет наслаждаться этими фруктами даже диабетикам. Если часто включать в свой рацион плоды груши, можно наладить работу кишечника. Но стоит помнить, что при склонности к поносам следует исключить незрелые и кислые сорта груши, так как в них мало дубильных веществ. А вот спелые, мягкие хорошо вызревшие груши могут, наоборот, разбудить ленивый кишечник, улучшить обменный процесс и устранить запоры. Учёные утверждают, что груша, а также все фрукты, которые имеют мякоть белого цвета способны предотвращать инсульты и защищать сердце. Такое утверждение можно считать оправданным, так как плоды груши имеют большое содержание калия, который необходим для нормальной работы сердца и мозга. Калий препятствует образованию тромбов и нормализует артериальное давление.

