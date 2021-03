DeadRising «DeadRising»

Исполнитель: DeadRising, Название: «DeadRising», Стиль: прог-метал, Год: 2020

Новый проект басиста Майкла ЛеПонда из Symphony X представляет собой крайне неудачный пример брендирования. Судите сами: Dead Rising – это еще и популярная компьютерная игра и, как вы думаете, выдерживает ли в поисковиках нишевый прог-металлический проект конкуренцию с топовыми геймерскими приблудами? Да еще и альбом назван по имени группы, поэтому приходится буквально продираться сквозь тонны левой информации, в поисках крупиц базовых сведений.

Между тем, дебютный альбом DeadRising заслуживает самого пристального внимания. От присущей нередко прогу нудятины и топтания на одном месте здесь нет и следа. Музыканты прилагают все усилия к тому, чтобы релиз не успел наскучить. После интро в стиле погребальной мессы следует бодренькая «Prophecy» c основательными вокальными экзерсисами, а следом — еще сильнее будоражащая «Destyny» с живительным налетом треша.

«Пророчество», «истина»… Весь этот пафос можно было бы списать на автоматическое следование канонам жанра, без «ритуального» соблюдения которых любой среднестатистический металхед может почувствовать себя обделенным. Но альбом «DeadRising» и впрямь претендует на роль некоего откровения от корифеев жанра. Вслушайтесь только в эпик «Maker», дабы понять всю серьезность их намерений. В середине ее гитарист Род Ривера разражается вдруг каскадами фламенко, которые позже частично дублируют и соло на электрогитаре. В итоге песня вроде бы затихает, но потом возвращается вновь с новой силой.

Дальше тоже не раз будет жарко. Достаточно упомянуть празднично «восьмидесятническую» «Chains of Time», более легковесная версия которой могла бы украсить репертуар какой-нибудь диско-команды, типа Secret Service. Тот, кто наивно полагает, что матерые металлюги попсеют на глазах, фатально ошибается, потому что в качестве контрольного выстрела вас еще ждет изобретательный кавер на «For Whom The Bell Tolls» Metallica с будто бы посаженной в окованный цепями сундук и заброшенной на самое дно Угличского водохранилища партией колоколов.