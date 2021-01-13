Станут ли главными угрозами для США при Байдене «трамписты», COVID-19 и Россия?

Ведь при Обаме для США «враждебной триадой» были назначены ИГИЛ*, вирус Эболы и, опять-таки, Россия

Выступая на 69-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября 2014 года, Барак Обама произнес пафосную речь: «В то время как мы собрались здесь, вспышка Эболы поражает системы здравоохранения в Западной Африке и угрожает быстро распространиться за ее пределы. Агрессия России в Европе напоминает о днях, когда большие нации угрожали малым, преследуя собственные территориальные амбиции. Жестокость террористов в Сирии и Ираке заставляет нас смотреть в сердце тьмы».

Сегодня партийный наследник Обамы на посту президента от Демократической партии США Байден пока не экстрагировал еще таких «предписаний» для внешней политики Штатов и «прогрессивного» человечества из стран евро-атлантической цивилизации, но тоже прямо или косвенно намекнул: подобное заклинание у него будет. И очень скоро.

Эстафета от исламских внешних террористов в США перешла к внутренним?



Когда сторонники Трампа 6 января бушевали перед Капитолием в Вашингтоне, а провокаторы (возможно, даже от Демпартии США), пропущенные полицией Капитолия в здание Конгресса США, устроили там «праздник непослушания», Байден сразу выступил с заявлением, в котором провозгласил, что протестующие - это настоящие внутренние террористы, после чего вся пресса, поддерживавшая демократов, стала называть их не протестантами, а мятежниками и бунтовщиками.

Понятно, почему это было сделано и почему демократы так упорно хотели подвергнуть импичменту Трампа: будучи несистемным президентом, а то и системной ошибкой в американской политике, Дональд Трамп расшатал своей активностью то политическое болото, в котором барахталась двухпартийная американская система.

Бюрократический аппарат высших эшелонов власти в США, не первое десятилетие ориентированный на избрание слабых и управляемых президентов (пустых «обам», коррумпированных «клинтонов», недалеких «бушей-младших», стремящихся в объятия деменции престарелых «байденов»), всегда пребывал в состоянии получения гешефта от лоббирования тех или иных политических традиций. А говоря прямо – пребывал в состоянии узаконенной коррупции.

С приходом Трампа оказалось, что те или иные коррупционные схемы могут быть засвечены и поставлены под удар. Например, сбор денег и средств с разномастных политиков и олигархов всего мира в обмен на поддержку со стороны той же Демократической партии США.

Например, Рудольф Джулиани, юрист и советник Трампа, еще в декабре 2019 года после поездки по Австрии, Венгрии и Украине, собрал и опубликовал материалы относительно коррупционных схем Демократической партии США в целом, и Д. Байдена, Х. Клинтон, Б. Обамы и ряда американских политиков в частности.

Речь идет о миллиардах долларов, отмытых через Украину, о чем Р. Джулиани сообщал не только в своем «Твиттере», но и в интервью Гленну Беку на «Blaze TV» в прямом эфире 20.11.2019.

Вот самые знаковые фразы из этого разговора о махинациях Демпартии США: «Там я открыл систему отмывания денег, которая действует уже восемь лет. Это началось примерно в 2012 году. 7,5 миллиардов долларов для Демократической партии США отмыл Янукович, «пророссийский» президент, правивший в то время. Он провёл эти деньги через американские институции, контролируемые Демпартией, контролируемыми одним человеком из администрации Обамы. У него была куча связей с демократами. 7,5 милиардов прошло через два конкретных банка, с доходностью в 9,5% годовых для всех участников данного процесса...»

[На Украине местные чиновники заявили Джулиани:] «Вы, американцы, присылаете к нам таких, как Байден, а потом читаете нам лекции о коррупции». А потом наши люди смеются над вами, потому что он и его сын – это самые коррумпированные люди в стране».

Именно за такие разговоры 11.01.2021 Нью-Йоркская ассоциация юристов начала разбирательство против Руди Джулиани, намереваясь исключить его из своих рядов. Хотя в официальном сообщении было сказано, что Джулиани «повторял безосновательные утверждения о масштабных фальсификациях» на состоявшихся 3 ноября 2020 года выборах президента США. Ассоциация, якобы, «получила в последние месяцы сотни жалоб на Джулиани и его безосновательные попытки в интересах президента Трампа поставить под сомнение достоверность итогов выборов президента 2020 года».

Таким образом получается, что каждый политик, ставящий право демократов на коррупцию в мировом масштабе превращается в террориста: так, на 10 января было уже возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. А значит, борьба с мировым терроризмом хоть и перемещается во внутренний контур США, однако остается на повестке дня у Белого Дома. Только теперь вместо «Аль-Каиды» или Исламского государства там будут фигурировать «трамписты-антибайденовцы». И правда, зачем выбрасывать на свалку истории то, что, прослужив долгое время республиканцам, может еще служить верой и правдой не один год демократам?



Дональд Трамп и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в Белом доме. Скриншот из фильма «Пландемия. Умоповрачение» (США, 2020)

Почему от трети до половины медперсонала США отказывается от вакцинирования?



Следующая рокировка – «невзлетевший» при Обаме вирус Эболы меняют на COVID-19, истерия вокруг которого продолжается вот уже больше года во всем мире. Хорошая и выгодная акция, не правда ли?

Вирус из перечня сезонного ОРВИ превратили в ужастик планетарного масштаба, позволив ряду мировых фармацевтических фирм заработать на том миллиарды. И при чем здесь Байден? А при том, что в отличие от Трампа, он не считает смертность по COVID-19 завышенной, а методы оценки Центра по контролю заболеваний США – смехотворными, как это сделал Дональд Трамп.

Более того, главный лоббист «ковидной» истерии директор Национального института аллергий и инфекционных заболеваний (НИАИЗ) США Энтони Фаучи уверен, что обкалывание населения до конца неиспытанными вакцинами (типа вакцин от американских фирм «Пфайзер» и «Модерна»), так туго продвигающееся в США при Трампе (около 5 миллионов прививок поставлено с середины декабря), при Байдене пойдет полным ходом и за 100 дней удастся вакцинировать аж 100 миллионов человек. По 19,5 долларов за дозу, 39 – за курс.

Вот только загвоздка в том, что в некоторых штатах даже медперсонал, работающий в «ковидных» госпиталях и больницах, отказывается ставить себе прививки!

В штате Огайо, например, 30.12.2020 губернатору Майку Девайну пришлось объясняться на пресс-конференции в прямом эфире местного телевидения, почему 60% работников домов престарелых не хотят прививаться от COVID-19 («Колумбус Диспетч», 30.12.20). В одной из крупнейших больниц Техаса, Хьюстонском мемориальном медицинском центре, у завотделения дело чуть ли до драки не дошло, когда половина его медперсонала отказалась вакцинироваться: «Коронавирус стал политической игрушкой, и причина, по которой большинство моих людей не хотят получать вакцину, в том, что они политически мотивированы» (радио NPR, 16.12.20).

В графствах вокруг Лос-Анджелеса медперсонал учреждений, где лечат именно от коронавирусной инфекции, также выступает против вакцинирования, не желая становиться подопытными кроликами: «Эйприл Лу, 31-летняя медсестра медицинского центра Святого Креста в Провиденсе,сказала: «Мой выбор - между риском заболеть коронавирусом или риском неизвестности вакцины, - говорит Лу. - Я думаю, что выбираю риск COVID-19».

И далее в тексте лос-анджелесской газеты сказано: «Недавний опрос, проведенный фондом семьи Кайзер, показал, что 29% медицинских работников «сомневаются в вакцинации», что несколько выше, чем доля населения в целом - 27%» («Лос-Анджелес Таймс», 31.12.20).

Вечная борьба с разновидностями биотерроризма?



Только навскидку можно привести несколько сценариев, касавшихся возможных пандемий и отыгрывавшихся с начала XXI века в США:

Доклад «Рисуя глобальное будущее. Проект на 2020 год» (Национальный Совет по разведке США, 2004);

Угрозы экс-сенатора Джима Тэлента в газете «Вашингтон пост» о биотеррорестической атаке на США в 2013 году (2010);

«Сценарий для будущего технологий и международного развития» (Фонд Рокфеллера, США, 2010);

Сценарий симуляции пандемии «Clade X» (Университет Джона Хопкинса, США, 2018);

Доклад «Мир под угрозой» (Совет по мониторингу глобальной готовности при ВОЗ, 2019),

Сценарий «Событие 201» (2019). В нем будущая пандемия увязывалась с коронавирусом.

А ноги у этого рвения растут из той же борьбы с терроризмом, точнее с его «био» разновидностью. Задал тон процессу Колин Пауэлл со своей знаменитой пробиркой в ООН на заседании 5 февраля 2003 года, благодаря которому США и получили моральное право напасть на Ирак, разнеся в пух и прах режим Саддама Хусейна.

И что вдруг в 2018 году делает Трамп? Говорит буквально следующее: «Самая худшая ошибка, совершенная в истории нашей страны, - это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем, - заявил Трамп… Потому что мы потратили на Ближнем Востоке $7 трлн и миллионы человеческих жизней. Я учитываю потери с обеих сторон. Это миллионы жизней». Это цитата из статьи «Форбс» от 20.09.2018 с говорящим названием «Пробирка ценой $7 трлн. Трамп назвал худшую ошибку в истории США».

И вот после такой «ошибки» американские дельцы и лоббисты как с цепи сорвались. Видать, они подумали, что канули в лету преступные акции Центра по контролю заболеваний США, рекламировавшего повсеместное применение ядовитого дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), «чудодейственного пестицида», а по сути - препарата, убившего и подорвавшего здоровье тысячам американцев, последствия которого Штатам аукаются и поныне: мало того, что он накапливается в организме человека и практически не выводится из него, «вызывая рак, выкидыши, различные хронические болезни, а также может способствовать развитию ожирения у сразу нескольких поколений его жертв», так по мнению ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США), ДДТ может быть одной из причин развития аутизма.

Еще одной крупной аферой ЦКЗ США можно считать ситуацию со свиным гриппом 1976 года, для борьбы с которого была разработана вакцина, привито 46 миллионов американцев, а потом у привитых массово начались неврологические расстройства. После чего пострадавшие завалили суды США с исками о компенсации ущерба на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов.

Причем журналистские расследования, проведенные в то время американскими журналистами, показывают: ЦКЗ знал о том, что вакцинация может вызывать неврологические расстройства. (См. фильм Микки Уиллиса «Пандемия Умоповрачение», 2020, США).

Однако наиболее дерзкой стала афера, связанная с «открытием» вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), Вот статья из «Российской газеты» от 03.03.2004 «А был ли ВИЧ?».

В ней говорится: «Однако удивительно: нас двадцать лет так усиленно пугают пандемией СПИДа, что странно, как еще не вымерла половина человечества. Оценки количества умерших от синдрома приобретенного иммунодефицита очень разнятся и демонстрируют только одно: среди ученых до сих пор так и нет единого мнения о том, что же такое СПИД и ВИЧ. В течение последних двадцати лет, с тех пор, как в 1981 году американский врач ввел термин «синдром приобретенного иммунодефицита» (заметьте, понятие «синдром» не означает «заболевание», а лишь «набор признаков»), миру так и не были представлены научные доказательства того, что СПИД заразен и передается через ВИЧ.

Интересно, кстати, что ВИЧ обнаруживают в крови лишь примерно у 40 процентов людей с синдромом приобретенного иммунодефицита. Более того, спустя несколько лет после того, как ВИЧ был «открыт», его первооткрыватель Роберт Галло был вынужден признать, что открытия не было. За что и был объявлен виновным в научных проступках комиссией честных исследований Национального института здоровья США. Случилось это в 1992 году. Галло признался, что у него нет доказательств не только того, что ВИЧ вызывает СПИД, но и того, что ВИЧ вообще является вирусом».

Далее в статье идет речь о том, кто и как делал деньги на СПИД истерии, как борьба за права ВИЧ-инфицированных стала политическим трендом, как гомосексуалисты вдруг превратились в целевую группу для американских политиков. Как стали зарабатывать огромные деньги организации по борьбе со СПИДом, что тот же генсек ООН Кофи Аннан в 2005 году предлагал истратить на борьбу с ВИЧ 10 миллиардов долларов. И как обогатились фармацевтические компании, у которых пошло в гору выручка не только от производства презервативов, но и лекарств для борьбы со СПИДом (типа зидовудина). Однако при курсе лечения в 5000 долларов, эти лекарства больше убивали пациентов, нежели излечивали их. И те врачи, кто осмеливался об этом заявлять, сразу объявлялись СПИД-диссидентами. Очень похоже на сегодняшних «ковид-диссидентов», не правда ли?

И кто же в начале 1980-х годов рассмотрел в ВИЧе такую «выгодную» в перспективе получения денег «угрозу»?

Это Энтони Фаучи, главный инфекционист США, переживший на посту директора НИАИЗ шесть президентов США, откуда его не удается выгнать с 1984 года. Фаучи являлся непосредственным начальником Роберта Галло и вместе с последним умудрился сделать себе научное имя на статьях про ВИЧ и СПИД. А вот теперь получает гешефт вместе со своими заказчиками из «Биг Фармы» на истерии вокруг COVID-19: на продаже тестов, прививок, лекарств.

Кстати, в июле 2020 года Руди Джулиани опубликовал новое видео, в котором заявил, что одним из каналов хищения денег демократами США на Украине была благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД». Именно так были украдены 133 миллиона долларов, выделенных правительством США.

Россия как угроза?



А что Россия? Ее верхушка уже давно участвует в подобных аферах, еще со времен ревизионизма правящей верхушки позднего СССР. То СПИД разрешили местным СМИ называть чумой ХХ века в 1980-1990-х. То Организацию Варшавского договора согласилась сменить на НАТО. То ради смягчения экономического кризиса на Западе даже не пикнув, обустроили развал СССР. Затем каждый кусок Союза по отдельности согласился стать аграрной или сырьевой колонией Запада, ну или, как минимум, рынком сбыта. Верхам выгодно дружить с Западом при капитализме.

Ведь Кремль даже словом не обмолвился по поводу махинаций семьи Байдена, ради которых был затеян и госпереворот, и война в Донбассе под самым боком у России (это я про коррупционные дела Джо и Хантера Байденов в деле «Бурисмы» по добыче сланцевого газа, отмывания денег и участия в обворовывании Украины на 100 миллиардов долларов, по прикидкам Джулиани). 200 фигурантов уголовных дел из России скрываются в США, которые в 2019-2020 годы выдали всего лишь одного человека. Всех все устраивает.

Так Россия угроза для США? Нет, это просто трюк для американских налогоплательщиков. Чтобы понимали, на борьбу с кем у них деньги идут.

Если не против Китая, то против России. Если не России – то Кубы или КНДР. Поэтому Байден и Ко будут серьезно биться с «трампистами», имитировать кипучую деятельность вокруг COVID-19 и периодически пинать Россию и прочих «крайних». И, возможно, пинать будут больно.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ