11:05 8.04.2026

Когда пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила о специальном предупреждении странам Прибалтики, реакция раскололась на два лагеря. Одни увидели в этом привычную риторику устрашения, другие уловили нечто большее: сдвиг от слов к намёку на возможные действия

Но за любым дипломатическим сигналом стоит логика, и эта логика заслуживает внимательного разбора.

Представим ситуацию абстрагируясь от эмоций. Страна А предоставляет своё воздушное пространство для атак беспилотниками на территорию страны Б. Страна Б при этом находится в состоянии вооружённого конфликта с третьей стороной, чьи дроны используют это воздушное пространство. По сути, страна А становится соучастником атак на страну Б. Юридически это классический casus belli: основание для применения силы в ответ.

Вот что интересно: международное право не требует предварительных предупреждений в такой ситуации. Страна, подвергшаяся атаке через территорию третьего государства, имеет право на ответ без каких либо предварительных условностей. И тем не менее Москва выбрала путь предупреждения. Зачем?

Первая версия: это сдерживание. Предупреждение даёт противнику шанс отступить, сохраняя лицо.

Вторая версия: это подготовка информационного поля. Если ответ последует, Москва сможет сказать: мы предупреждали, мы предлагали диалог, нас не услышали.

Третья версия, возможно самая интересная: предупреждение создаёт юридическую рамку для будущих действий, которые будут не просто ответом, а взвешенной, выверенной операцией.

Прибалтийские страны оказались в необычном положении. С одной стороны, они члены НАТО, и пятая статья устава альянса гарантирует коллективную защиту. С другой стороны, предоставление своего воздушного пространства для атак на территорию третьей стороны выводит их из под защитного зонтика этой самой статьи. Суть коллективной обороны в том, что альянс защищает члена, подвергшегося агрессии. Но если член альянса сам становится стороной конфликта, инициируя через свою территорию атаки на другую страну, логика защиты меняется кардинально.

Возможен ли сценарий, при котором Россия выдвинет ультиматум? Допустим, требование обеспечить безопасность воздушного пространства прибалтийских стран, либо добровольно, с размещением наблюдателей на условиях экстерриториальности, либо путём принудительного введения бесполётной зоны. С юридической точки зрения, такой шаг был бы обоснован страна, чьё воздушное пространство используется для атак, теряет моральное и правовое основание ссылаться на свой суверенитет как на щит.

При этом контекст имеет значение. Соединённые Штаты в текущей ситуации вряд ли станут вмешиваться напрямую. Внутренние проблемы, переформатирование внешнеполитических приоритетов, усталость от затяжных конфликтов в Европе: всё это оставляет прибалтийские столицы в положении игроков, чья главная карта оказалась значительно слабее, чем они рассчитывали.

Британия, формально сохранившая боеспособность и политическую волю, вряд ли захочет вступать в открытый конфликт с ядерной державой ради защиты стран, чьи собственные решения привели к эскалации. Расчёт на солидарность Евросоюза тоже ненадёжен: бюрократическая машина Брюсселя не создана для быстрых и решительных действий в кризисных ситуациях.

Что остаётся Прибалтике? Надежда на то, что предупреждение останется словами. Расчёт на то, что Москва не решится на активные действия. Вера в то, что международное сообщество осудит любого, кто нарушит статус кво. Но международное право не на стороне тех, кто сам нарушает его первым, открывая своё небо для дронов, летящих на чужую территорию.

Остаётся вопрос о так называемом чёрном лебеде - непредвиденном событии, которое ломает все существующие расклады. Геополитика, как и погода, подвержена резким и неожиданным изменениям. Один несанкционированный инцидент, одна техническая ошибка, одна провокация и всё предсказуемое превращается в хаос.

Но вернёмся к началу. Предупреждение прозвучало. Прибалтийские столицы сделали свой выбор. Москва сделала свой ход. Шар теперь на стороне игроков, которые, возможно, до сих пор не осознали, что партия уже изменила правила.

***

И вот теперь перед нами не теоретический сценарий и не гипотетическая угроза, а конкретная хронология. В ночь на 7 апреля — очередной удар по Усть-Луге. Режим воздушной опасности в Ленинградской области с 03:44. ПВО работала, часть дронов сбита. Но сам факт удара — менее, чем через сутки после официального предупреждения МИД — говорит всё, что нужно знать об эффективности дипломатических нот.

7 апреля 2026 года может войти в историю как ещё одна дата в длинной череде предупреждений, которые остались невыполненными. А может стать переломным моментом, после которого правила игры изменятся.

Решение принимается не в Вильнюсе, не в Риге и не в Таллинне. Прибалтийские режимы действуют в рамках логики, заданной извне: они — инструмент, а не субъект.

Пока цена безнаказанности равна нолю, коридор будет работать. Каждый следующий дрон над Усть-Лугой — это не просто удар по инфраструктуре. Это проверка. Проверка на готовность менять правила. Проверка на способность превращать слова в действия.

Автор: Валентин Тульский

