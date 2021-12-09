Права и обязанности клиента микрофинансовых организаций Украины

16:40 9.12.2021

Любой вид кредитования предусматривает подписание договора, в котором указаны все права и обязанности обеих сторон

Рынок ссудных капиталов состоит из таких сегментов:

• денежный рынок — краткосрочные кредитные операции;

• рынок капиталов — средне- и долгосрочные кредитные операции;

• фондовый рынок — кредитные операции, связанные с ценными бумагами;

• ипотечный рынок — кредитные операции, связанные с недвижимостью.

Наибольшая доля припадает на денежный рынок. Это легко отследить по росту востребованности сегмента микрокредитования. По состоянию на 2021 год в Украине насчитывается около тысячи МФО. При этом крупнейших из них — около 30. Причина популярности сервиса микрокредитования — удобство в пользовании, возможность получить кредит онлайн на карту без дополнительных обязательств в виде закладывания имущества для залога, а также доступ к сервису 24/7. Несмотря на то что для этого типа кредитования не нужен залог, у заемщика есть обязательства, предусмотренные договором.

Какие обязательства накладываются на клиента МФО?



Любой вид кредитования предусматривает подписание договора, в котором указаны все права и обязанности обеих сторон — заемщика и кредитора.

Какие правила должен соблюдать заемщик взяв в кредит деньги до зарплаты:

• вовремя закрыть кредит в полном объеме. Срок, на который был оформлен онлайн-кредит, всегда указывается в договоре кредитования. Также там прописана взятая сумма плюс проценты. Итоговая сумма возврата также есть в документе;

• предупредить кредитора о невозможности погашения в срок. Если заемщик понимает, что у него нет в свободном доступе суммы для погашения, ему необходимо самостоятельно связаться с кредитором и уточнить доступные варианты погашения — пролонгации или частичного погашения.

В то же время МФО обязана заранее предупреждать клиента о наступлении даты погашения — при помощи SMS, писем на электронную почту и/или звонков менеджеров.

Какие последствия несоблюдения договора кредитования?



Ранее при выходе на просрочку клиент платил штраф и ежедневно начисляемую пеню. В данный момент, согласно закону, изданному в 2020 году о неначислении штрафов и пени в период пандемии коронавируса, узаконенное наказание за правонарушение не начисляется в период действия карантинных ограничений. Однако при несоблюдении правил договора проценты все еще начисляются ежедневно.

Если в течение определенного периода после наступления конечной даты договора клиент все еще не вносит оплату, его кредит передают в службы взыскания проблемной задолженности. С этих пор кредитора и клиента больше ничего не связывает — его кредитом занимается другая компания.

Кроме того, каждая кредитная организация — как банк, так и МФО — сотрудничает с бюро кредитных историй. Организации обязаны передавать сведения о кредитной дисциплине заемщика в БКИ. Если клиент не соблюдает правила договора, ухудшается его кредитная история. В результате в дальнейшем это может привести к тому, что практически ни одна финансовая компания не захочет сотрудничать с ненадежным заемщиком.

Какие права заемщика?



• Клиент МФО имеет право на сохранение конфиденциальности. Его данные не будут переданы третьим лицам, и вся личная информация будет храниться в закрытом доступе.

• Клиент имеет право обратиться к кредитору с целью помощи с реструктуризацией кредита, если это предполагает политика компании.

• Клиент имеет право отказаться от кредита в течение 14 дней с момента подписания кредитного договора согласно 6 статье 11 Закона «О защите прав потребителей». Придется оплатить начисленные проценты, однако это, как правило, небольшая сумма.

• Клиент имеет право завершить заполнение регистрационных данных на любом этапе, если заявка на кредит еще не отправлена.

• Прежде чем взять кредит онлайн, заемщик может ознакомиться с примерным договором кредитования.

Если клиент считает, что его права были нарушены, он может обратиться напрямую к кредитору либо Национальному банку Украины и сообщить регулятору всех финансовых компаний страны о нарушении.

