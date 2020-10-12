Квартира для украденных лекарств от рака: в Питере раскручивают новое «дело врачей»

Суммарную стоимость похищенного оперативники оценивают в 100 миллионов рублей. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге запущено новое «дело врачей». Десятки докторов были вызваны 10 октября на допрос в ГУ МВД на Лиговском, 145. Параллельно в разных медицинских учреждениях и в квартирах людей в белых халатах прошли 35 обысков. По информации «Фонтанки», обыски прошли в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, Городском онкологическом диспансере на Каменном острове и Областном онкологическом диспансере.

Журналистам комментариев не дают ни врачи, ни представители правоохранительных органов. Исключением стал лишь врач городского онкологического диспансера Эльдар Топузов, который подтвердил: «Да, сейчас проводятся оперативные мероприятия. Приехали, смотрят химиопрепараты, изымают по ним документы. Пока понятно только, что следственные действия проводятся в связи с хищением лекарственных средств. Конкретики я не знаю, нам пока ничего не говорят».

Как выяснилось, речь идет о махинациях с некими онкологическими препаратами. Врачей обвиняют в том, что они похищали в клиниках дорогие лекарства, жизненно необходимые раковым больным, а потом сбывали их в аптеки. Ключевым механизмом для реализации лекарств в этой схеме оказывался сайт госзакупок.

Медики, которым уже приходилось сталкиваться с системой распространения онкопрепаратов, считают такую схему неправдоподобной. Один из врачей заявил, что подобные лекарства оплачиваются из бюджета, поставляются под конкретных пациентов и потом такие лекарства даже сложно переназначить.

На нереальность механизма спекуляции лекарствами указал и другой анонимный врач: «Ну, может быть, когда те пациенты, которые отказались, или не хотят принимать, или ушли (умерли. — Ред.), а препараты остаются и врачам их надо использовать или сбыть, то назначают кому-то другому, а тот покупает их в аптеке не за рыночную стоимость, а допустим, за половину… Но это очень сложно — переназначить или перепродать… Мало кто знает и о системной проблеме на этом рынке. Компания-производитель препарат обратно не возьмет. Во-первых, ей экономически это невыгодно, ведь бюджет уже заплатил. Во-вторых, нет сегодня такого механизма возврата», — заявил врач, попросив не впутывать его в эти новости.

О каких же лекарствах идет речь? Цирамза, Тецентрик, Ервой, Авегра, Таксотер, Абраскан, Опдиво, Китруда, Вектибикс… Разброс цен на них впечатляет, но высоки все — от 13 до 165 тысяч рублей. Суммарную стоимость похищенного оперативники оценивают в 100 миллионов рублей. В материалах уголовного дела говорится: «…хищения осуществлялись на систематической основе еженедельно на сумму от 100 тысяч рублей… участники ОПГ выплачивали медперсоналу 10 процентов от рыночной стоимости лекарства…»

По версии следствия, все нити ведут к 51-летнему Сергею Войтовичу, работавшему в фармацевтической компании. Он уже задержан на два месяца. Из 20-ти задержанных 15 попали под подозрение. Например, среди них медсестра Елена Сергейчик, которая была отправлена 11 октября под домашний арест до 7 декабря. Ее обвинили в хищении препаратов на общую сумму 1 734 713 рублей 40 копеек. До 7 декабря пробудет под домашним арестом и инспектор отдела кадров ООО «УК „Стройкомплекс“» Мария Буткевич, подозреваемая по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Схема хищений вырисовывается примерно такая: через сайт госзакупок Войтенко и его подельники приобретали лекарства, которые потом поступили в клиники откуда их выносили медсестры. Масштабы поражают: на одной из записей медсестра говорит, что ей нужен баул. Затем препараты поступали в частные клиники, где их за большие деньги приобретали люди, которым они вообще-то были положены бесплатно. Для хранения лекарств безработный Войтенко купил квартиру стоимостью 9 миллионов рублей.

Журналисты считают инициатором расследования министра здравоохранения Михаила Мурашко, выказавшего себя убежденным сторонником маркировки лекарств. Возможно, таким образом он подкрепляет свою позицию на этот счет.