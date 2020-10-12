Квартира для украденных лекарств от рака: в Питере раскручивают новое «дело врачей»

Суммарную стоимость похищенного оперативники оценивают в 100 миллионов рублей. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге запущено новое «дело врачей». Десятки докторов были вызваны 10 октября на допрос в ГУ МВД на Лиговском, 145. Параллельно в разных медицинских учреждениях и в квартирах людей в белых халатах прошли 35 обысков. По информации «Фонтанки», обыски прошли в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, Городском онкологическом диспансере на Каменном острове и Областном онкологическом диспансере.

Журналистам комментариев не дают ни врачи, ни представители правоохранительных органов. Исключением стал лишь врач городского онкологического диспансера Эльдар Топузов, который подтвердил: «Да, сейчас проводятся оперативные мероприятия. Приехали, смотрят химиопрепараты, изымают по ним документы. Пока понятно только, что следственные действия проводятся в связи с хищением лекарственных средств. Конкретики я не знаю, нам пока ничего не говорят».

Как выяснилось, речь идет о махинациях с некими онкологическими препаратами. Врачей обвиняют в том, что они похищали в клиниках дорогие лекарства, жизненно необходимые раковым больным, а потом сбывали их в аптеки. Ключевым механизмом для реализации лекарств в этой схеме оказывался сайт госзакупок.

Медики, которым уже приходилось сталкиваться с системой распространения онкопрепаратов, считают такую схему неправдоподобной. Один из врачей заявил, что подобные лекарства оплачиваются из бюджета, поставляются под конкретных пациентов и потом такие лекарства даже сложно переназначить.

На нереальность механизма спекуляции лекарствами указал и другой анонимный врач: «Ну, может быть, когда те пациенты, которые отказались, или не хотят принимать, или ушли (умерли. — Ред.), а препараты остаются и врачам их надо использовать или сбыть, то назначают кому-то другому, а тот покупает их в аптеке не за рыночную стоимость, а допустим, за половину… Но это очень сложно — переназначить или перепродать… Мало кто знает и о системной проблеме на этом рынке. Компания-производитель препарат обратно не возьмет. Во-первых, ей экономически это невыгодно, ведь бюджет уже заплатил. Во-вторых, нет сегодня такого механизма возврата», — заявил врач, попросив не впутывать его в эти новости.

О каких же лекарствах идет речь? Цирамза, Тецентрик, Ервой, Авегра, Таксотер, Абраскан, Опдиво, Китруда, Вектибикс… Разброс цен на них впечатляет, но высоки все — от 13 до 165 тысяч рублей. Суммарную стоимость похищенного оперативники оценивают в 100 миллионов рублей. В материалах уголовного дела говорится: «…хищения осуществлялись на систематической основе еженедельно на сумму от 100 тысяч рублей… участники ОПГ выплачивали медперсоналу 10 процентов от рыночной стоимости лекарства…»

По версии следствия, все нити ведут к 51-летнему Сергею Войтовичу, работавшему в фармацевтической компании. Он уже задержан на два месяца. Из 20-ти задержанных 15 попали под подозрение. Например, среди них медсестра Елена Сергейчик, которая была отправлена 11 октября под домашний арест до 7 декабря. Ее обвинили в хищении препаратов на общую сумму 1 734 713 рублей 40 копеек. До 7 декабря пробудет под домашним арестом и инспектор отдела кадров ООО «УК „Стройкомплекс“» Мария Буткевич, подозреваемая по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Схема хищений вырисовывается примерно такая: через сайт госзакупок Войтенко и его подельники приобретали лекарства, которые потом поступили в клиники откуда их выносили медсестры. Масштабы поражают: на одной из записей медсестра говорит, что ей нужен баул. Затем препараты поступали в частные клиники, где их за большие деньги приобретали люди, которым они вообще-то были положены бесплатно. Для хранения лекарств безработный Войтенко купил квартиру стоимостью 9 миллионов рублей.

Журналисты считают инициатором расследования министра здравоохранения Михаила Мурашко, выказавшего себя убежденным сторонником маркировки лекарств. Возможно, таким образом он подкрепляет свою позицию на этот счет. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2020, 23:40
Гость: ABCD

"Врачей обвиняют в том, что они похищали в клиниках дорогие лекарства, жизненно необходимые раковым больным, а потом сбывали их в аптеки."
А чё шум то такой подняли?
Нормальное состояние для нынешней России сейчас.
Власть пилит бюджет и ворует триллионами, чиновники "на местах" пилят статьи бюджета и воруют миллиардами, а "рядовые" чиновники всех уровней воруют то, что уже доступно только им.
Власти забыли уже про то, что у КАЖДОГО "большого" чиновника силовых ведомств есть наворованная тона денег. А у врачей наворованная тонна лекарств.
Меня не это удивляет. В общем для Путинской России это стало уже нормой.
Меня удивляет то, что ГОДАМИ медицинские упыри наживаются на умирающих людях. Не прокуратора не МВД нечего не делали глядя на всё это. Считать, что никто их них не знал о текущей ситуации- говорить наивно.
Прокурорские ещё просто боятся сильно дёргать за "верёвочки", можно случайно дернуть так, что из трухлявого пня вываляться очень жирные черви и себе дороже потом всё это станет.
Нашли одного "бизнесмена" в одном городе. А по стране и в каждом городе сколько таких?
А то, что врачи утверждают что перепродать эти лекарства невозможно- это враньё. Поддельные документы и нет никаких вопросов. Левые аптеки которые продают серьёзные препараты, а в отчётности пишут про реализованные на миллионы пилюли от поноса. Это Россия...
12.10.2020, 23:22
Гость: саша

РФ страна олигархов, охраняющих их силовиков и запуганного народа. Сама РФ производит только оружие, лекарства закупает по бешеным ценам за бугром. Со временем народ вымрет от голода, силовики умрут от болезней, олигархи продадут все недра китайцам. Прощай Россия.
12.10.2020, 23:20
Гость: Макар

Скорее всего.
Даже на смертниках зарабатывают.
12.10.2020, 23:17
Гость: Макао

А с чего Вы взяли, что силовики не торгуют и не крадут? Странно...
12.10.2020, 22:49
Гость: Правильно!

Бандерятник - бандитское недогосударство. Там, не только огнестрелом и боеприпасами торгуют, но и во время боевых действий на Донбассе проводили махинации с человеческими органами через Европейский союз.
Все комментарии (14)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации