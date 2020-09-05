Самые первые месяцы в жизни ребенка

14:08

Первый месяц в жизни маленького ребенка, бесспорно, один из самых важных

На этом этапе малыш адаптируется к внешнему миру, учится получать питание не через пуповину, а через ЖКТ. Начинает видеть свет, слышать окружающие звуки, чувствовать прикосновения.

Для родителей так же немаловажен первый месяц в жизни их ребеночка, потому как нужно привыкать к новому режиму жизни, новым обязанностям. Начинается время открытий, и переживаний. В роддоме, словно выстрел сигнального пистолета, раздается первый крик малыша, и начинается длительная гонка, которая продлится всю жизнь.

В течении первого месяца жизни деток обычно называют новорожденными. При появлении на свет, малыш впервые делает вдох, и запускает все свои жизненноважные процессы. Начинается адаптация к окружающему, такому новому и непривычному миру.

В первые двенадцать часов жизни малыша, ему делают его первую в жизни прививку. В течение следующей недели делается прививка против туберкулеза. Следующая вакцинация будет проводиться спустя месяц. Это будет прививка против гепатита В.

Начинается перестройка кровеносной системы, начинают распадаться клетки, содержащие гемоглобин, который называется фетальным. Организм уже в них не нуждается. Запускается пищеварительная система, начинают работать почки и кишечник. Все органы начинают выводить лишние запасы питательных веществ, которые были получены еще в животе матери. Организм «знакомится» с непривычными для него микроорганизмами.

На самой первой неделе жизни малыши, как правило, теряют немного в весе. Нормой считается потеря около 10%, от веса при рождении. Но они так же быстро его и набирают. Это обусловлено адаптацией организма, к новой жизни. Средним весом при рождении принято считать вес от 3.200 до 3.900кг. Но не стоит паниковать, если у малыша вес чуть больше или меньше, генетику еще никто не отменял, и возможно малыш родился крупным, или напротив не большим в кого-то из родителей.

Средним ростом педиатры называют показатели от 49 до 53см., но и это не считается обязательной длиной тела малыша, тут тоже допустимы некоторые отклонения. Показатели роста и веса в каждом случае индивидуальны, тут нужно учитывать генетику ребенка. Так, к примеру, если родители малыша невысокого роста и при рождении сами были не крупными, то и малыш врятли достигнет, к примеру, 3.500кг.

В первые недели своей новой жизни малыш, как правило, большую часть своего времени спит. Его сон в общей сложности может насчитывать около 20часов. Спят малыши в основном в позе лягушонка. То есть лежа на спине, раскинув в разные стороны ножки и закинув ручки наверх.

Сон на самом первом месяце жизни малыша имеет пять различных стадий.

Глубокий сон. Это когда малыш полностью расслаблен, дышит ровно и спокойно. Глазки полностью закрыты ручки и ножки находятся в спокойном, расслабленном состоянии. Неглубокий сон. Во время такого сна заметно движение глазных яблок под закрытыми веками. Дыхание не совсем ровное, немного учащённое. Возможно подергивание ручек или ножек. Состояние дремоты. Такое состояние часто можно наблюдать во время кормление. Так же дремотное состояние предшествует первым двум пунктам. Состояние бодрствования. В таком состоянии ребенок активно двигает своими ручками и ножками. Глаза полностью открыты. Иногда пытается гулить и улыбаться. Состояние дискомфорта. Ребенок еще не умеет выражать свое недовольство, пожаловаться на боль или попросить, что б его покормили. Все это он выражает плачем.

На своем первом месяце жизни ребеночек должен прибавить около 600-700 грамм в весе. Длина тела увеличивается примерное на 3см., а окружность головы станет больше на 2см., лежа на животе, ребенок будет пытаться поднять головку, а возможно даже сможет ее удерживать несколько секунд.

Наилучшей пищей для новорожденного малыша считается грудное молоко. Впервые дни вместо молока ребенок получает молозиво, затем его сменяет молоко. К сожалению, у некоторых мам, в основном первородящих, грудное молоко прибывает очень плохо. Стимулировать наибольшую лактацию может более частое кормление малыша грудью. Особенно это полезно в ночное время. Врачи советуют давать малышу грудь при самых первых признаках какого-либо беспокойства ребенка. Называется это « кормлением по требованию». Так некоторые женщины успевают кормить малыша до 12-15 раз в день.

Важно понять принцип кормления ребеночка. Малыш должен засасывать сосок целиком, и ореолу вокруг него. Основную массу молока малыш успевает съесть в первые 10 минут кормления. Некоторые дети кушают активно, а кто-то засыпает чуть ли не в первые минуты кормления. В таких случаях нужно стимулировать сосательный рефлекс, нежно похлопывая или поглаживая щечки младенца.

Помимо молока во время кормления малыш, как правило, заглатывает еще и воздух. От него организм малыша должен обязательно избавиться. Срыгивание очень важно, поэтому не стоит игнорировать этот процесс. Во время грудного кормления нужно давать срыгивать малышу примерно через каждые 5 минут, а при искусственном через каждые 50мл., для того что бы малыш срыгнул нужно вертикально взять его, облокотив на свое плечо. Так же можно положить его на свои колени, лицом вниз.

Спазмы и колики постоянные спутники малыша на первых порах. Облегчить его состояние можно легким поглаживанием животика по часовой стрелке, либо взяв его вертикально на руки, либо положив на обнаженную грудь матери, поглаживая по спинке. Так же можно применить газоотводную трубочку, отвар фенхеля. Таким образом, газы выйдут из организма малыша, и его не будут мучить колики.

Очень важно обрабатывать пупочную ранку раствором перекиси водорода и зеленки. Как правило, выписывают новорожденных в первые семь дней, и пупочная ранка не успевает еще зажить к этому времени. Важно следить за ее состоянием, во время убирать нагноения. Купать малыша в это время разрешено в слабом растворе марганцовки, либо добавлять слабые отвары зверобоя или ромашки. Оптимальная температура воды для принятия ванны должна быть 37 градусов, а длительность водных процедур не должна превышать 7 минут. При каких либо покраснения или уплотнениях вокруг пуповины малыша следует незамедлительно обратиться к врачу. Корочка, как правило, сходит в течение двух-трех недель.

В течение самого первого своего месяца жизни малыш приобретает новые рефлексы: хватательный, поисковый, сосательный, рефлекс Мора, Бабинского, Бабкина, плавательный и рефлекс ходьбы. Многие рефлексы еще будут приобретены с течением времени. А вот некоторые внутриутробные рефлексы исчезнут в первые недели жизни.

Многие малыши в течении первых недель, своей еще не долгой жизни уже стараются фокусировать взгляд на ярких вещах. Так, например если в поле зрения малыша медленно перемещать яркую погремушку. Малыш будет стараться следить за ней. Или к примеру, с лежащим малышом можно разговаривать, а потом резко замолчать, он будет некоторое время внимательно разглядывать лицо взрослого. Движения глаз, со временем, становятся более координированы.

В первые дни малыш на громкие звуки чаще всего реагирует вздрагиванием и морганием, а к концу четвертой недели жизни звуки уже осмысливаются маленьким мозгом. Различаются голоса, музыка. Так же во время первого месяца малыш учится улыбаться. А как радуются этому новоиспеченные родители! Так же ребенок очень чутко реагирует на эмоциональный фон, поэтому нужно постараться создать атмосферу любви, ласки и покоя.

Фото с сайта Pixabay.com

