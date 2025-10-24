Сплин «Легенды русского рока» (2 виниловые пластинки)

Исполнитель: Сплин, Название: «Легенды русского рока», Стиль: рок, Год. 2025

Группа «Сплин» появилась в середине 90-х, когда в период относительного безрыбья меломаны остро испытывали нехватку новых имен. Восприятие группы у разных категорий слушателей было взаимоисключающим: одни видели в них преемников русского рока (недаром на первых порах группу опекали Константин Кинчев и БГ), другие, напротив, считали их некоим инди, которое призвано разрушать традиции. Но ведь лидер команды Александр Васильев и сам спел в «Храме», что церковь наиболее рьяно разоряет только тот, кто ее до этого ревностно созидал.

Впервые изданный в серии «Легенды русского рока» лейблом Moroz Records сборник, казалось бы, окончательно разрешает проблему субкультурной принадлежности «Сплина». Но не тут-то было — парадоксы множатся в геометрической, как в прогрессии как в трек-листе двух виниловых пластинок, так и в сопроводительной статье Александра Устинова — питерского журналиста и радиоведущего, создателя вышедшей 10 лет назад книги о коллективе.

Автор аннотации противопоставляет «Сплин» как кондовым русским рокерам, так и альтернатившикам с MTV. В целом, это верно, но не сосем. Не стоит забывать, что одно из первых публичных появлений группы состоялось в сборнике «Новая волна питерского рока»(1994), где как раз составитель Александр «Рикошет» Аксенов объединил передовые силы набиравшей обороты альтернативы, а «сплиновская» «Любовь идет по проводам» была представлена в более экстремальной версии», чем потом в вышедшем в 1996-м альбоме «Коллекционер оружия». Сама пластинка была образчиком фолк-рока, и, право, жаль, что в «Легендах русского рока» не нашлось места ни одной песне из нее.

Массовую популярность «Сплин» завоевал в кризисном 1998-м, выпустив эталонный «Гранатовый альбом», испытавший сильное влияние брит-попа и гранжа. Песни из него, вроде «Орбит без сахара» в «Легендах русского рока» не только заслуженно превалируют в сборнике, но и обрамляют его: старт с «Весь этот бред» финиш на «Выхода нет». Затем Александр Васильев, будто испугавшись собственной хитовости, инициировал экспериментальную пластинку «Альтависта», представленную в «ЛРР» ернической песней «Пил-курил».

В начале XXI века «Сплин» подарил целую россыпь хитов, которые составляют костяк данного сборника. В виниловом формате они раскрываются совершенно по-новому и выглядят намного роскошнее, чем казались раньше. Чего только стоит демографический романс «Новые люди», который, оказывается, аранжирован практически в симфоническом ключе — с обилием струнных. Или «Гандбол», где Саша Васильев смешным дрожащим голосом произносит то в одном, то в другом канале слово «дэнс». А в «Гни свою линию» слог «гни» изящно скрепляет два соседних слова - «гни и огни».

Именно из этого языкового курьеза и произросли, вероятно, шаманские камлания с закольцованными калабурами, которые расцвели бурным цветом в альбоме «Раздвоение личности» («на тебе власть, император! На?!..» и т п. ) Странно, что эта мощная этапная пластинка вообще никак не представлена в «ЛРР». После нее «сплины» окончательно заполучили репутацию даосов, невозмутимо сидящих на вершине горы и многозначительно излагающих лаконичные наблюдения и пророчества. Из этой серии — представленные в «Легендах русского рока» «Храм», «Чудак» и «Дочь самурая».

Настоящий подарок фанам — песня «Топай», вышедшая в декабре 2021 года в виде интернет-сингла и впервые изданная теперь на физическом носителе! После этого естественная эволюция группы насильственно застопорилось. Но есть уверенность, что не все потеряно. Тем более, это замечательное издание имеет все шансы стать прологом к очередному непредсказуемому витку.