Спектакль Алексея Круглова «Два портрета», 5-6 ноября, Электротеатр Станиславский

13:22 31.10.2021

Премьера спектакля саксофониста Алексея Круглова состоится в Электротеатре Станиславский 5-6 ноября 2021 года

«Два портрета» — режиссерская работа музыканта, поэта, перформера Алексея Круглова, известного по экспериментам в области современного джаза. В основе — два мистических текста XIX века, связанных с темой портрета: последнее и неоконченное прозаическое произведение Михаила Лермонтова «Штосс» и роман «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Открытый финал «Штосса» позволяет уйти в иллюзию, где главный герой Лугин становится лордом Генри, превращая Дориана Грея в свое альтер эго. Тема «жизни портрета», поиска себя и своего внутреннего голоса — ключевая для обоих произведений, смыкающихся в драматическо-перформативное сочинение.

В спектакле звучат фрагменты из поэтического сочинения Круглова «В подражание Овидию», отсылающего к «Метаморфозам» древнеримского поэта, народный плач в исполнении Марии Нефёдовой, используются фрагменты воображаемого радиоспектакля и рассказы из реальной жизни актеров Алеси Сковоринской и Сергея Животова. Музыка Алексея Круглова использована здесь в двух ипостасях: фри-джаза и электроакустики, находящей свое отображение в анимации Веры Шароновой; сам музыкант импровизирует в области extended vocal.