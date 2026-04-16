Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику о праве РФ на самооборону
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону из-за ударов украинских беспилотников, пишет ТАСС.
"В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре", - констатировал Шойгу в комментарии для СМИ.
По его словам, "это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России".
"В последнем случае согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уникальный человек, все замы воры, он один честный был
Коромыслом бабка, да ухватом Любка...
МКАД не пересекут!В остальном -балабол,мягко говоря.
Гений!"Тысячи новых комплексов ПВО лежит на складах не востребованные."-откуда познания такие?
До сих пор не могу понять, а какие проблемы сбивать дроны Киева на территории финнов, и прибалтов? Если очевидно, что они летят по их территории, но выныривают из за границы максимально близко от целей в РФ. Ни за что не поверю, что эти лимитрофобы и вечные русофобы делали это несознательно. Скорее всего, это всё было сделано в рамках стратегии и договорённости НАТО и Киева. Что финнов что прибалтов просто трясёт от русофобии. Литва вообще, рухнула в русофобию ещё при существовании СССР, "выйдя" из СССР с нарушением регламента, и даже ещё не было Беловежа, а они начали "считать ущерб от советской оккупации". Финны в НАТО влезли, видимо пологая, что всё таки им удастся создать "великую Суоми" прибрав к рукам русский север и Кольский полуостров, когда "НАТО победит Россию".
Вообще, нельзя считаться с этими карликами, игнорировать их как членов ЕС и НАТО.