Мечта (Кузя УО) «Математика»

Мечта (Кузя УО) «Математика»

Исполнитель: Мечта, Название: «Математика», Стиль: гаражный рок, Год: 2020

Покинувший нас ровно год назад сооснователь «Гражданской Обороны» Кузя УО (Константин Рябинов) оставил после себя неимоверно обширное наследие. Одних релизов, которые могли претендовать на статус его последних альбомов было, как минимум три. Но официально последним считается, вроде как, этот.

С ансамблем «Мечта» Кузя УО играл в последние годы своей жизни. Эту сборную питерского андеграунда он создал вместе с Александром Бровко – мультиинструменталистом и дизайнером, известным по работе с «ДДТ». Славясь своим музыкальным юродством и тяготением к психоделии и авангарду, Рябинов именно в «Мечте» пришел к прозрачности и доступности песен. Так что это в прямом смысле слова оказалась группа мечты.

Альбом «Математика» длится менее получаса – и это более чем лаконично для Кузи хронометраж. Некоторые песни, вроде открывающей диск «Сократ и другие», по звучанию напоминают гаражные группы 60-х. Изуверскую «Дитятю» запросто мог бы написать Александр Лаэртский, который так же запросто мог бы нарулить в ней и такую же приджазованную аранжировку. Композиция «Математик» оправдывает своей помпезной арт-роковостью приставку ВИА, которую в анонсах иногда прилагали к «Мечте».

К четвертому треку «Мотылек» (в духе БГ) возникает мысль, что в основу альбома положена идея взаимного трибьюта. С одной стороны, каждый трек отсылает к какому-то конкретному музыкальному артефакту. С другой – альбом действительно отчасти является трибьютом. Например, старинную Кузину песню «Открове» вкрадчиво поет Билли Новик.

А «Они назовут это блюз» - перепевка «Аквариума» в духе дабового альбома Гребенщикова с Ли Скрэтчем Перри – записи, которой к моменту создания «Математики» не было еще и в помине! Ретроспекцией отдает и «Жека уже в Тель-Авиве», отсылающая одновременно к инструменталу «ГО» «Жека уже в Гамбурге» и фильму Георгия Данелии «Мимино».

Завершается альбом традиционным для Кузи бардаком «К нам приехал», где его соратница Ксения Кислицына пытается быть манерной, а сам он переиначивает привычное цыганское приветствие в «К нам приехал… и уехал».Получилось пророчески, но именно так и стоило проститься с Рябиновым – весело и по-раздолбайски.  

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