Путин потребовал объяснить отставание экономики от прогнозов

20:37 15.04.2026

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Путин констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года и обратил внимание, что обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство «оказались в минусе».

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», — приводит слова президента РБК.

Путин упомянул, что в качестве причин спада эксперты называют «календарные, погодные, так называемые сезонные факторы». К примеру, в этом январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, в феврале — на один рабочий день меньше.

«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — указал президент.

Кроме того, Путин попросил участников заседания представить предложения по дополнительным мерам возобновления роста экономики, поддержки деловых инициатив и улучшения структуры занятости. Президент отдельно остановился на бюджетном вопросе.

«Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках», — отметил он.

1 апреля Минэкономразвития опубликовало обзор экономики, согласно которому ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении. 4 марта министерство сообщило, что ВВП снизился на 2,1% в январе.

Центробанк ожидает по итогам первого квартала рост ВВП на 1,6%.