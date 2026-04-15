Путин потребовал объяснить отставание экономики от прогнозов
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
Путин констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года и обратил внимание, что обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство «оказались в минусе».
«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», — приводит слова президента РБК.
Путин упомянул, что в качестве причин спада эксперты называют «календарные, погодные, так называемые сезонные факторы». К примеру, в этом январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, в феврале — на один рабочий день меньше.
«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — указал президент.
Кроме того, Путин попросил участников заседания представить предложения по дополнительным мерам возобновления роста экономики, поддержки деловых инициатив и улучшения структуры занятости. Президент отдельно остановился на бюджетном вопросе.
«Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках», — отметил он.
1 апреля Минэкономразвития опубликовало обзор экономики, согласно которому ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении. 4 марта министерство сообщило, что ВВП снизился на 2,1% в январе.
Центробанк ожидает по итогам первого квартала рост ВВП на 1,6%.
15 апреля 2026 СМИ:
«INTERFAX- Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2026 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 5 трлн 989,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Ранее сообщалось, что в январе 2026 года дефицит консолидированного бюджета составлял 681,5 млрд рублей. Таким образом, в феврале его размер составил 5 трлн 308 млрд рублей...
Федеральное казначейство отчиталось: дефицит консолидированного бюджета за январь–февраль 2026 года составил почти 6 трлн рублей. Для сравнения: за весь 2025 год дефицит был около 3 трлн. То есть за два месяца мы уже вдвое перекрыли прошлогодний минус.
В общем, ситуация такова, что санкции запада начали работать на полную мощность.Сейчас амеры будут тщательно латать дыры через которые Москва продаёт нефть и газ. СВО сжирает в месяц столько же, сколько вся социалка за год. Стратегия патриция выжидание и затягивание СВО, что бы западу было хуже и они смирились и сняли санкции, провалилась. Отсюда и такой бешеный рост налогов для нас. Всё просто, эти люди по инерции попрасту сходу стали перекладывать на нас все издержки и проблемы. Священная корова -олигархия неприкосновенны как и ЦБ, который довёл страну "до ручки", вместе с монетористом патрицием, обожающим всё измерять в долларах и считать в столбик.
Кудрин где-то у нас, на должности в авиации.. Показывали..
У нас экономика работает в духе указаний ФРС. Не знаю, как этот получилось, может, там были специальные договорённости об ограничении выпуска отечественных денег.
Но пришли военные или предвоенные годы.. Пора изменять главные критерии.. Пусть ограничивает выпуск денег разными условиями, чтобы не рисковать, но баланс уже не может быть единственным условием работы всей экономики..
сказать-то хотел ? Разве это они принимали решение ?
аресты нужны как в 37 и при опричнине