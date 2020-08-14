Гладиолусы на дачном участке: как ухаживать за гладиолусами

20:49

Даже если у вас совсем маленький дачный участок, обязательно отведите на нем место для цветника

Пусть он будет небольшим, но обязательно будет. Ведь дачный участок это не только место для выращивания фруктов и овощей, которые мы потом употребляем в пищу. Это еще и место для душевного (иногда и телесного) отдыха. И без цветов, радующих глаз, никак не обойтись.

Каждый высаживает в своем цветнике те растения, которые ему нравятся больше всего. Среди фаворитов можно выделить гладиолусы. Их пышные соцветия могут иметь разную окраску – белую, нежно-розовую или бледно-голубую. Это высокие цветы, позволяющие непосредственно рядом с ними посадить низкорослые экземпляры флоры – так экономится место в цветнике.

Несомненным плюсом гладиолусов является их цветение все лето (ранние сорта зацветают уже в июне). Особенно прекрасны поздние цветы, распускающиеся в августе и сентябре. Это как прощальный подарок лета – яркий, красивый, дарящий заряд позитива перед началом серых осенних дней.

Гладиолусы – не очень требовательные растения. Но и у них есть определенные секреты ухода, о которых нужно знать всем дачникам, а особенно начинающим.

Для начала нужно выбрать подходящее место на участке. Гладиолусы очень любят солнечный свет, поэтому лучше всего их высаживать на максимально освещенном месте. Если цветам не будет хватать солнца, то они могут просто не зацвести. В этом случае их нужно будет на следующий год пересадить. Следует быть готовым и к тому, что из-за нехватки солнечного света растения зацветут позже отведенного срока. Ориентируясь на время и интенсивность цветения, можно – методом проб и ошибок – подобрать оптимальное место для высаживания этих цветов. Но лучше сразу определить под цветник максимально освещенную территорию участка.

Песчаные почвы очень «любимы» гладиолусами: именно такой грунт не накапливает в себе избыток влаги, которую растения не очень любят (цветы могут болеть, если в земле излишек воды). Отсюда можно сделать вывод: данные растения лучше сажать на песчаные почвы. При необходимости участок под посадку можно дополнительно «удобрить» песком. Желательно, чтобы почва для данных цветов имела слабую кислотность.

Неплохо переносят гладиолусы и суглинистую почву. Чтобы растения хорошо себя чувствовали на таком грунте, их нужно высаживать на определенную глубину. Для суглинка она не должна быть более трех диаметров луковицы растения; для песчаника – четырех. Общее правило: глубина заделки в землю луковиц растения колеблется от 15 до 20 см. Это довольно глубоко, но только при таком способе посадки наземная часть растения будет ровной, а цветы не будут склоняться набок.

Если луковицы посажены в землю недостаточно глубоко, то стебли растения могут начать клониться в разные стороны. Это выглядит не очень эстетично. Исправить ситуацию можно с помощью специальных колец-подставок, либо просто привязав растения к вбитым рядом колышкам. Также можно вбить два колышка по краям ряда гладиолусов и натянуть между ними леску. Она будет поддерживать цветы в ровном положении.

Исправить ситуацию с наклоном растений, возникшую из-за неглубокой посадки луковиц, можно и с помощью окучивания цветов. Делать это нужно пока гладиолусы еще маленькие.

Чтобы защитить растения от вредителей, луковицы, на стадии закладки их в землю, нужно обработать раствором марганцовки (или любого иного средства от грибка). А также удалить все заболевшие клубни. Когда цветы подрастут, основным способом защиты их от вредителей станет прополка от сорняков. Делать это нужно систематически, не допуская зарастания цветника. Кроме сорняков необходимо сразу же удалять все заболевшие растения (засохшие, пожелтевшие), чтобы не заразились другие цветы.

Дальнейший уход за растением несложен: нужно лишь время от времени поливать цветы и удобрять их.

Гладиолусы не любят интенсивный полив, но влага нужна им в достатке – особенно в период цветения. Чтобы луковицы растения не перенасытились водой и не сгнили, поливать цветы следует особым способом:

1. Между рядами растений нужно заранее сделать бороздки и заливать воду именно в них. При таком поливе влага сможет добраться до корней, посаженных глубоко, а не задержится в верхних слоях почвы (из-за чего может начаться гниение).

2. При поливе нужно избегать попадания влаги на листочки.

3. Режим полива – раз в 10 дней в жаркую погоду.

4. Интенсивность полива – умеренная (на 1 квадратный метр 10 литров воды), но достаточная для того, чтобы вода в нужном количестве дошла до корней.

Не забываем, что гладиолусы любят рыхлую, легкую почву. Поэтому рыхление грунта возле цветов является обязательной процедурой. Рыхлая почва позволяет влаге добраться до корней и равномерно распределиться в грунте, что очень важно для нормального развития цветов. Если есть возможность, стоит произвести мульчирование почвы в цветнике.

Поскольку гладиолусы отличаются очень пышным цветением, а также большими сочными стеблями, подкармливать их нужно систематически (исключительно жидкими составами). Первый раз удобрения (преимущественно азотные) вносятся после формирования у растения третьего-четвертого листика. Они нужны для того, чтобы у цветов развилась в должной мере «зеленая масса». Затем подкормку следует повторить после появления шестого листочка (калийно-фосфорными удобрениями, плюс немного сульфата аммония). И последний раз гладиолусы подкармливают уже после формирования бутонов – исключительно калийно-фосфорными смесями. Именно такой состав подкормки обеспечит обильное цветение.

Хотя гладиолусы и являются садовыми цветами, их очень часто срезают для букетов. Важно делать это правильно:

1. Срезать цветы можно только по окончании светового дня или до его начала.

2. У растения не должны срезаться листья (при желании сохранить зеленые листочки в букете, можно срезать не более двух верхних листиков, но лучше взять только цветущий побег).

Благодаря этим правилам можно не только составить замечательный букет, но и дать возможность луковицам нормально вызреть. Если удалять все листья вместе с цветами, луковицы не смогут «созреть» и погибнут, либо не дадут красивые побеги в будущем.

После окончания цветения не нужно сразу срезать все побеги – необходимо дать время клубенькам окрепнуть. Выкапывают их (и тогда же удаляют оставшиеся листья) примерно в середине осени. Луковицы аккуратно очищают от земли, удаляют корешки и зеленые побеги (если они остались), обрабатывают раствором марганцовки и дают высохнуть. Хранят клубеньки в темном, прохладном месте (например, на нижней полке холодильника).

Гладиолусы не требует к себе повышенного внимания со стороны дачников. Уход за ними не сложнее ухода за другими цветами или фруктово-овощными культурами на даче. Но даже при такой небольшой заботе, гладиолусы непременно порадуют своими восхитительными цветами и владельцев дачи, и их гостей.

Напоследок совет: если опыта в разведении данных цветов нет, то лучше не приобретать редкие экземпляры луковиц. Разумнее отдать предпочтение обычным сортам, которые растут в данной местности.

Фото с сайта Pixabay.com

