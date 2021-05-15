Ставропольские металлисты Trust X представили кавер на песню «Группа крови» группы «Кино» в металлической аранжировке

В данный момент группа Trust X ведёт работу сразу над двумя релизами

После исполнения этой композиции «Металликой» во время московского концерта 21 июля 2019 года, своё прочтение легендарной классики представили Trust X.

Об идее записи песни рассказывает лидер группы Антон Мишуков: "В прошлом году исполнилось 30 лет со дня смерти Виктора Цоя и у нас появилась идея записать кавер-версию песни «Группа крови», а также снять на нее видео. Мы это сделали для того, чтобы почтить память хорошего музыканта, который оказал влияние на умы миллионов наших соотечественников и стал символом уходящей советской эпохи. Выбор пал на эту песню, так как нам показалось, что ее смысловой посыл, гармония и мелодические линии будут отлично сочетаться с металлическим напором и экспрессией тяжелой музыки. Главной целью было не просто переиграть известную композицию, а показать ее в нашем прочтении, с другой подачей и энергетикой, при этом сохранив ее образную целостность. Что из этого вышло, судить вам!"

В данный момент группа Trust X ведёт работу сразу над двумя релизами: альбом каверов на песни ставропольских метал-групп 90-х и 00-х годов, а также над четвёртым полноформатным альбомом.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.05.2021, 12:14
    Гость: Алексей

    Очень понравилась эта версия песни! Парни молодцы. Мощно и экспрессивно. Цой бы оценил

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