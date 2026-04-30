Власти в России выделили на развитие VK более 40 млрд руб.
Государство направило значительные средства на развитие цифровых сервисов группы VK: в 2025 году на национальную видеоплатформу было выделено 39,5 млрд рублей, еще более 4 млрд — на создание «многофункционального сервиса обмена информацией», пишет «Коммерсант» со ссылкой на приложение к закону об исполнении федерального бюджета за 2025 год. О каком именно «многофункциональном сервисе обмена информацией» идет речь, в документе не уточняется.
Финансирование осуществляло Минцифры России через взносы в уставный капитал компании ИК «Единое видео», связанной с VK. На развитие видеоплатформы средства направлялись на ее создание, эксплуатацию и продвижение, при этом часть суммы — более 7,8 млрд рублей — была выделена из резервного фонда правительства.
Общий объем расходов Минцифры в 2025 году превысил 456,8 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во-первых, я не «требую пояснить», а просто спрашиваю. Во-вторых, откуда ж мне знать, что ты отвечаешь только полезным людям. В-третьих, если не можешь ответить, так и скажи или помолчи. Нечего тут выкобениваться.
Вопрос: кто рулит VK?Ответ : отпрыск израителя,а для них,как всем известно,в бюджете всегда деньги найдут.Не на медицину же их,в самом деле, выделять.а тем более на пенсионеров,которые их всё равно проедят,как однажды сказал не кто-нибудь а целый глава оного известного банка!
То есть ты бесполезный, тогда на каком праве ты что то тут требуешь тебе пояснять?
у кого маск украл, конкретно распиши, почему если со слов ура патриотов сша грабит весь мир, с ними все хотят дружить, даже страны граничащие с нами, типа казакстана, узбекистана и даже белоруссия недавно заявляла о большой сделке с сша, если они всех грабят, почему с ними дружат, а с нами такими хорошими нет? кого они грабят, может южную корею, или японию, или европу, кого? почему против них нет никакой коалиции стран? Даже китай с ними конфликтовать не хочет, а хочет торговать. Кого же они грабят постоянно?
Шо, опять воровать будут?