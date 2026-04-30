Власти в России выделили на развитие VK более 40 млрд руб.

Государство направило значительные средства на развитие цифровых сервисов группы VK: в 2025 году на национальную видеоплатформу было выделено 39,5 млрд рублей, еще более 4 млрд — на создание «многофункционального сервиса обмена информацией», пишет «Коммерсант» со ссылкой на приложение к закону об исполнении федерального бюджета за 2025 год. О каком именно «многофункциональном сервисе обмена информацией» идет речь, в документе не уточняется.

Финансирование осуществляло Минцифры России через взносы в уставный капитал компании ИК «Единое видео», связанной с VK. На развитие видеоплатформы средства направлялись на ее создание, эксплуатацию и продвижение, при этом часть суммы — более 7,8 млрд рублей — была выделена из резервного фонда правительства.

Общий объем расходов Минцифры в 2025 году превысил 456,8 млрд рублей.