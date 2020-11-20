Нюрнбергский процесс – выводы 75 лет спустя

Иногда складывается впечатление, что мир напрочь позабыл Нюрнбергский трибунал и все то, о чем там говорилось и какие выводы были сделаны. Похоже, мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра и чадящие трубы Освенцима

20 ноября 1945 года в Нюрнберге началась работа международного военного трибунала союзных держав, после чего название этого немецкого города стало именем нарицательным

Преступления нацисткой верхушки до и во время Второй мировой войны были настолько чудовищными и масштабными, что уже в 1942 году решение о проведении послевоенного трибунала над вождями Третьего рейха было сначала принято в СССР, а затем и в США.

После того как Красная Армия начала отвоевывать оккупированные территории СССР, повсеместно стали обнаруживаться следы жутких преступлений нацистов. Жутких настолько, что многие просто отказывались верить в них, думая, что подобные зверства давно остались в прошлом, что немецкая нация, известная своей высочайшей культурой, просто не способна творить такие злодеяния и что немецкий солдат, которого всегда отличало неукоснительное следование понятиям воинской чести, смог опуститься до уровня палача и карателя.

Однако многочисленные страшные находки и свидетельства жителей освобожденных территорий говорили об обратном. Если не брать дремучее Средневековье, никогда ещё немецкая армия не вела себя подобным образом на занятых ею территориях. Об этом свидетельствовали даже сами немцы. Вот что вспоминал рядовой 11-й танковой дивизии 1-й танковой армии Эвальда фон Клейста Ганс Рудгоф: «На дорогах лежали русские санитарки. Их расстреляли и бросили на дорогу. Они лежали обнаженные». Можно не сомневаться, что Рудгоф прекрасно знал, почему убитые санитарки лежали обнаженные, но предпочел некоторые детали опустить.

Отличительной чертой немецких «сверхчеловеков» была прямо-таки маниакальная страсть все запечатлевать на фото или кинопленку. Поэтому когда арийские сверхчеловеки попадали в советский плен, многим из них их увлечения стоили жизни. Нередко в их личных вещах находили целые пачки фотографий, на которых были запечатлены многие этапы их «боевого пути»: виселицы с повешенными советскими гражданами, казни военнопленных, изнасилованные и зверски убитые медсестры, горящие деревни и города и сплошь и рядом трупы, трупы и трупы. Впоследствии к фотогорафиям добавилось и немало киноматериалов, особенно последнего периода войны, когда Красная Армия и союзники начали освобождать гитлеровские лагеря смерти.

После увиденного уже ни у кого не оставалось сомнений в необходимости проведения международного трибунала.

Главный обвинитель от США Р. Джексон высказался на этот счет вполне определенно: «Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый цивилизованный человек выступил против нацисткой Германии. Вопли её жертв были слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное человечество».

Под конец войны были собраны сотни тысяч свидетельств преступлений нацистов, которых хватило бы на десятки трибуналов. И не случайно, что когда начал работу Нюрнбергский трибунал, то всем обвиняемым инкриминировалось четыре пункта:

нарушение законов войны,

преступления против человечности,

преступление против мира,

заговор с целью совершения преступных действий.

Главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко прямо сказал, что в суде рассматривается первый в истории человечества случай, когда судятся преступники, завладевшие целым государством и сделавшие это государство орудием своих преступлений. В Нюрнберге впервые в мировой истории подсудимым инкриминировался геноцид целых народов и групп населения, и именно с Нюрнбергского процесса понятие «геноцид» стало часто использоваться в международной судебной практике.

Как известно, Советский Союз стал наиболее пострадавшей страной от гитлеровской агрессии. Если с населением Европы и с военнопленными европейских армий немцы обращались в целом гуманно, то после 22 июня 1941 года на советской земле воцарился настоящий ад. Гитлер не только выдал своим войскам индульгенцию от уголовного преследования за воинские преступления, но и поощрял проявления жестокости.

Вот как объяснял Гитлер причины нападения на СССР румынскому премьер-министру И. Антонеску: «Моя миссия, если мне удастся, – уничтожить славян. В будущей Европе должны быть две расы: германская и латинская. Эти две расы должны сообща работать в России для того, чтобы уменьшить количество славян. К России нельзя подходить с юридическими или политическими формулировками, так как русский вопрос гораздо опаснее, чем это кажется, и мы должны применять колонизаторские и биологические методы для уничтожения славян».

Гитлер никогда не скрывал, что война против СССР будет кардинально иной, чем войны против Польши, Франции, Англии, Бельгии и Голландии. Населению этих стран, за исключением евреев и цыган, геноцид не грозил, а вот население СССР заранее обрекалось на уничтожение. Поэтому в отношении граждан СССР, как было сказано Гитлером, и не действовали никакие «юридические и политические формулировки». Вот почему всячески поощрялось убийство военнопленных и жителей на оккупированных территориях. Вот почему немцы не успели взять Киев, как тут же овраги Бабьего Яра стали наполняться десятками тысяч трупов. Вот почему немцами в 99 случаях из 100 уничтожались раненые красноармейцы, а военнопленных отправляли в многокилометровые «марши смерти», не давая еды и воды и добивая выбившихся из сил. Вот почему немцы, в нарушение всех международных конвенций, не делали различий между попавшими в плен военными и некомбатантами, с одинаковой легкостью уничтожая и тех и других, и даже советских генералов, многие из которых были казнены в плену. А про газовые камеры концлагерей, газенвагены и массовые расстрелы было написано уже столько, что лишний раз не имеет смысла повторять.

Поэтому когда некоторые альтернативно одаренные нетоварищи рассуждают на тему «а может, надо было сдать Ленинград» или «а может, надо было сдаться, пили бы сейчас баварское пиво», то это говорит не столько об их ущербности, сколько о незнании истории войны. Гитлеру не требовались капитуляции и ключи от Ленинграда или Москвы – ему требовалась зачищенная от «славянских недочеловеков» европейская часть СССР. Подельники Гитлера, такие как обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах-Зелевски, на Нюрнбергском процессе утверждали, что «зачистке» подлежали 30 миллионов советских граждан. А уцелевшим отводилась роль немецкой обслуги, которым не полагалось образование, медицина и прочие блага цивилизации. Как учил своих партайгеноссе Гитлер, «мы не будем жить в русских городах и предоставим им возможность разваливаться на куски без нашего вмешательства. Мы обучим их лишь до уровня, чтобы они понимали наши дорожные знаки. Никакой вакцинации для русских и никакого мыла, чтобы они смывали свою грязь. Но надо дать им алкоголя и табака сколько их душе угодно. Обязательная вакцинация будет ограничена строго немцами».

Нет, не баварское пиво ожидало наших предков, если бы победили нацисты. Даже если бы они и не попали в те 30 миллионов, что подлежали уничтожению, их ждала бы жизнь в скотских условиях, тяжелая работа на арийских господ и жестокие наказания по любому поводу. Не исключено, что 30 миллионов – это была лишь первоначальная цифра. От голода и болезней впоследствии погибли бы ещё миллионы, так что арийские сверхчеловеки несли народам СССР не европейское просвещение, баварское пиво и немецкие автомобили, а существование в постапокалиптическом мире, на фоне которого самые глухие и темные времена Средневековья показались бы раем. Едва успев вторгнуться в СССР и не успев разбить Красную Армию, они сразу же принялись совершать такие преступления, которые и через десятилетия не могут забыть те, кому «посчастливилось» жить под оккупантами. Что уж говорить о том, какой ад начался бы в покоренной и завоеванной стране с разбитой армией? Когда нацистам уже не приходилось бы опасаться возмездия за все свои зверства.

К счастью, осуществить свои людоедские планы гитлеровской верхушке не удалось. Сам Гитлер и некоторые его соратники покончили жизнь самоубийством весной 1945 года. Румынский партнер Гитлера – Антонеску - был осужден и казнен в 1946 году, а 24 руководителя нацисткой Германии оказались на скамье подсудимых в Нюрнберге. С 20 ноября 1945 года до 1 октября 1946 года было проведено 218 судебных заседаний, показания дали более двухсот свидетелей, были рассмотрены триста тысяч письменных показаний и изучено более 3000 документов. Объем работы был проделан такой, что в ходе Нюрнбергского трибунала только одной писчей бумаги было израсходовано 200 тонн.

В результате к смертной казни были приговорены 12 высокопоставленных нацистов, некоторые получили тюремные сроки от пожизненного до нескольких лет, но некоторые были оправданы. Например, Густав Крупп, который хоть и был привлечен к суду по ряду обвинений, но от судебного преследования трибунал отказался ввиду того, что Крупп то ли впал в старческую деменцию, то ли удачно её сымитировал. Избежала наказания и «звезда» нацистской журналистики Ганс Фриче.

Не хочется перечислять имена всех тех нелюдей, что закончили свою жизнь в петле, стоит лишь отметить, что огромное количество нацистских преступников, на совести которых миллионы человеческих жизней, так и остались на свободе. В послевоенные годы СССР и Израиль продолжали отлавливать и судить как самих нацистов, так и их пособников, зато в ФРГ уже в середине пятидесятых годов была предпринята первая попытка реабилитации некоторых нацистов. Но тогда это вызвало возмущение даже в США, и процесс реабилитации немцы тихо спустили «на тормозах», зато десятилетие спустя многие высокопоставленные нацисты вышли из заключения, многие неплохо трудоустроились, а впоследствии получали неплохие пенсии. Например, командующий кригсмарине в годы войны адмирал Эрих Редер хоть и получил пожизненное заключение, но просидел в тюрьме до 1955 года, затем вышел на свободу и стал получать от правительства ФРГ адмиральскую пенсию.

А простые нацисты совершенно спокойно продолжали занимать многие государственные посты, строить бундесвер и руководить многими западногерманскими компаниями. И не надо обольщаться якобы успешным процессом денацификации – многим современным немцам идеи Гитлера близки до сих пор. Несмотря на то, что современная Германия всячески дистанцируется от нацистского прошлого, неонацизм достаточно сильно распространен в немецком обществе.

А чему удивляться, если созданное в 1950 году Ведомство по защите конституции с 1955 по 1972 год возглавлял бывший эсэсовец Хуберт Шрюбберс? Не поэтому ли мало кто в Германии удивился тому факту, когда разоблаченная в 2011 году группировка неонацистов в Цвикау, на счету которой было несколько убийств «расово неправильных» граждан ФРГ, оказалась состоящей из информаторов спецслужб?

Нюрнбергский трибунал начал свою работу ровно 75 лет назад и после завершения его работы 1 октября 1946 года многим казалось, что ужасы нацизма больше никогда не повторятся. Ведь против нацизма единым фронтом выступил весь мир, все страны-победители, несмотря на различное социальное устройство СССР и США, Англии и Франции.

Но прошли десятилетия, и мир сильно изменился. СССР больше нет, по улицам украинских городов проходят факельные шествия, а ведь главным обвинителем от СССР в Нюрнберге был прокурор Украинской ССР Р.А. Руденко. В самой Германии неонацисты давно не прячутся по подпольным квартирам, а выходят на марши, а в Восточной Европе который год бушует «памятникопад» – ударными темпами уничтожается память о советских солдатах, выкинувших с территории восточноевропейских стран коричневую нечисть. Да и в самой России некоторые «мастера культуры» подчас выдают такие «шедевры», что остается только удивляться – и это сняли, написали, издали, выпустили в прокат внуки победителей, отдававших жизни в борьбе с нацизмом?

Иногда складывается впечатление, что мир напрочь позабыл Нюрнбергский трибунал и все то, о чем там говорилось и какие выводы были сделаны. Похоже, мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра и чадящие трубы Освенцима. В 2020 году всё это выглядит какими-то сюрреалистическими картинами из очень и очень далекого прошлого, из другой эпохи и даже из другого тысячелетия. Отчасти это так и есть. Однако стоит напомнить, что и в начале сороковых годов прошлого века мало кто верил в то, что позабытые средневековые зверства и зашкаливающая жестокость могут с легкостью воскреснуть, а творить их будет едва ли не самая «просвещенная европейская нация».

Уроки истории вообще никогда нельзя забывать. Иначе потом приходится платить очень дорогую цену. Вот о чем надо помнить в первую очередь, вспоминая Нюрнбергский трибунал.

