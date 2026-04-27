Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

До этого Чайка был заместителем руководителя ведомства. Главой Россотрудничества прежде был Евгений Примаков, отдельным указом Путин освободил его от должности, сообщает РБК.

Игорь Чайка — сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и бывшего генпрокурора Юрия Чайки. С 2013 по 2015 год был советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2017 году вошел в координационный совет общероссийской общественной организации «Деловая Россия», был бизнес-послом в Молдавии и Приднестровье. Ранее Игорь Чайка владел оператором по обращению с отходами «Хартия». Осенью 2022 года передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США. Весной 2023 года он также попал под санкции ЕС с формулировкой «за дестабилизацию Молдавии». Чайка занял пост замглавы Россотрудничества 10 марта 2025 года.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Даниила Московского III степени РПЦ, знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени РПЦ и другими наградами.

Примаков — внук экс-премьера России Евгения Примакова (1998-1999). Родился в апреле 1976 года в Москве, окончил Российский государственный гуманитарный университет (1999). Более 20 лет работал журналистом, освещал военные конфликты, возглавлял ближневосточные бюро НТВ и «Первого канала», работал в структурах ООН (2011–2014). В 2018–2020 годах был депутатом Государственной думы VII созыва.

Является действительным государственным советником Российской Федерации I класса. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В феврале 2026-го Путин также наградил его орденом Почета.

Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) — федеральное агентство, которое занимается укреплением международных связей России и ее гуманитарного влияния в мире, а также поддержкой соотечественников за рубежом. 

 

Комментарии читателей

  1. 28.04.2026, 00:08
    Гость: Просто они трудятся больше всех

    Юристы нас кормят, поят, одевают, согревают. В поте лица, вишь какое оно уставшее

  3. 27.04.2026, 22:44
    Гость: Владимир

    От социализма к капитализму, от капитализма к феодализму… Здравствуй, светлое феодальное прошлое! Должности и хлебные места раздаются по наследству, а не по деловым и профессиональным качествам, территории и отрасли раздаются на кормление своим людям, применение законов, начиная с ПДД, носит исключительно сословный характер, с учетом имущественного ценза.
    С нетерпением жду прихода рабовладельческого строя, когда рабовладельцы будут должны кормить, одевать и снабжать жильем своих рабов. Ведь нынешние скороспелые феодалы никому ничего не обязаны. Только себя, родных, они не забывают.
    Но, боюсь, и рабовладение у них будет односторонним: с одной стороны – рабский труд за гроши, а с другой – продолжение повального, тупого грабежа и выдавливания последних соков из людей.

  4. 27.04.2026, 21:48
    Гость: Влад Злой

    Какие же способные эти орденопросцы,просто диву даёшься!А уж этот мусорный король натурально один из трёх толстяков - ну явно страдает от туберкулёза!Эволюция - это когда дети больших начальников становятся начальниками наших детей,а революция - это когда дети тех же начальников становятся нашими начальниками.Кроме крайнего озлобления и ненависти и к тем,и к другим никаких иных чувств у дорогих россиян вызвать не может,и,как говорится,сколько верёвочке ни виться,а конец будет.Но они,видимо, окончательно утратили инстинкт самосохранения!!!

