KOFE feat. АЗОН «Панк-рок» (интернет-сингл)

Исполнитель: lKOFE feat. АЗОН, Название: «Панк-рок», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Кофе с озоном — что может быть круче! Чашка горячего напитка на летней террасе (лучше все же без сигареты) бодрит и готовит к новым свершениям. Точно также действует совместная песня «Панк-рок» групп KOFE и «АЗОН».

Новинка невероятно простая по форме и подаче, но при этом она напоминает о базовых вещах, о которые до сих пор почему-то многие спотыкаются. С 80-х принято считать, что панк — это ирокезы, шипы, кеды, потертые косухи и (о, ужас!) питание на помойках. Но в первом куплете нам говорят, что форма одежда, род занятий и рацион не так уж и важны.

Также многие зарубаются на том, что панк — это якобы агрессия, алкоголизм, стрейт-эйдж, вегетарианство, фашизм, антифа (ненужное вычеркнуть). Но во тором куплете бывалый панк Паша Захвров из группы «АЗОН» дает нам понять, что и убеждения не так уж важны, ведь панк — это, прежде всего, отсутствие рамок. Самое главное, что раз уж ты здесь, то тебе никто не скажет, что ты «вошел не в ту дверь». Как пела группа «Алиса», «смахни сон с век, страх сдай в багаж, хлебнул — и ты уже наш».