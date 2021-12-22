Где хорошо, там и родина?

Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Россия — свободная страна, и любой ее гражданин может жить, где ему заблагорассудится. Однако нельзя при этом не напомнить, что люди, владеющие на территории России многочисленными компаниями и предприятиями, имеют не только права, но еще и обязанности

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, сообщили СМИ. Представитель компании Millhouse, которая управляет активами Абрамовича, подтвердил РБК получение бизнесменом португальского паспорта по закону о гражданстве.

«Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», — пояснил источник РБК.

По его словам, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть её жила в Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. «Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах», — добавил собеседник РБК.

Он отметил, что Абрамович ведет благотворительную деятельность, «которая чтит еврейское наследие во многих странах, включая Португалию и Литву, где у него также есть семейные корни».

Есть две основные субэтнические группы евреев — ашкенази (сформировалась в Центральной Европе) и сефарды (Испания, Португалия, Северная Африка).

Таким образом, Абрамович автоматически стал теперь самым богатым гражданином Португалии — в этом году его состояние оценивается в 14,5 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем у лидеров португальского списка Forbes. Но зачем это ему?

Как сообщают СМИ, Абрамович уже давно пытался получить иностранное гражданство. Сначала он хотел, как многие российские богачи получить его в Англии, где прежде имел вид на жительство. Но, как свидетельствует английская газета Telegraph, Лондон потребовал от него объяснить происхождение своего состояния. И после этого Абрамович от своего намерения отказался.

В феврале 2018 года, как сообщили газетыMatin Dimanche и Sonntags Zeitung, миллиардер предпринял попытку получить вид на жительство в Швейцарии. Но снова потерпел неудачу. По данным этих изданий, бизнесмен хотел поселиться на эксклюзивном горнолыжном курорте Вербье, но передумал в 2017 году после того, как его заявка предварительно была отклонена. При этом суд запретил СМИ публиковать подробности этого дела.

Однако уже в мае 2018 года, как сообщила газета Times of Israel, Министерство внутренних дел подтвердило, что Абрамовичу выдали удостоверение личности гражданина Израиля. Израильский паспорт Абрамович получил в соответствии с законом о возвращении, который позволяет евреям получать израильское гражданство. Как отметила тогда газета, российский бизнесмен будет жить в Тель-Авиве. Источники Би-би-си в правительстве Израиля подтвердили, что Абрамович получил гражданство этой страны, однако, по их данным, получив паспорт, миллиардер покинул Израиль.

С Израилем богатейшего бизнесмена связывает не только происхождение. Как писал Forbes, в Израиле Абрамович предпочитает работать через посредников — небольшие посевные фонды и консультантов, которые занимаются первоначальным отбором проектов и предлагают Millhouse и Ervington (еще одна структура Абрамовича) инвестировать только в самые интересные из них.

Кроме того Абрамович пожертвовал $30 млн Тель-Авивскому университету для строительства здания нового центра нанонаук и нанотехнологий. По данным Федерации еврейских общин России, за 20 лет на нужды еврейского сообщества по всему миру Абрамович потратил колоссальные деньги — около $500 млн (!). В частности, благодаря именно ему проходит порядка 80% всех еврейских мероприятий в России.

В Израиле Абрамович обзавелся еще и шикарной недвижимостью. В 2015 году он приобрел в квартале Неве-Цедек в Тель-Авиве участок за $25 млн. Как писала местная газета Globus, миллиардер даже снял дом для специалистов, которые занимались проектировкой новой резиденции, за $30 000 в месяц. Нетрудно догадаться, какой дворец ему там готовятся отгрохать, в котором, как видно, уроженец города Саратов намерен провести старость.

При этом, заимев теперь помимо российского, гражданство сразу еще двух стран — Израиля и Португалии, Абрамович никаких наших законов не нарушает. Российское законодательство не запрещает иметь второе, третье и даже четвертое гражданство.

Однако, согласно израильскому закону, для того чтобы получить гражданство, следует соответствовать двум правилам: быть хотя бы на четверть евреем и иметь намерение осесть в Израиле. С первым, как это ясно, у Абрамовича проблем нет, но раз ему гражданство дали, то это означает, что он намерен теперь поселиться в Израиле, так сказать на ПМЖ. Но тогда зачем ему понадобилось еще и гражданство Португалии? Про это остается только гадать…

Впрочем, некоторые наблюдатели сочли получение португальского паспорта как лазейку для российского олигарха получить желанное гражданство ЕС. Как известно, популярным способом получения паспортов ЕС для российских олигархов, некоторых из которых обвиняют в коррупции, было использование спорных схем «золотой визы». В 2017 году газета Guardianраскрыла, как правительство Кипра за четыре года собрало более 4 миллиардов евро, предоставляя гражданство сверхбогатым, что давало им право жить и работать по всей Европе в обмен на денежные вложения. При помощи этого «конвейера» выдавалось более 400 паспортов в год. Но сейчас, как пишут, власти Кипра эту «лавочку» прикрыли.

Что по этому поводу скажешь? Россия — свободная страна, и любой ее гражданин может свободно ездить по свету и жить, где ему заблагорассудится. Хоть временно, хоть постоянно.

Однако нельзя при этом не напомнить, что люди, обладающие громадными состояниями, владеющие на территории России многочисленными компаниями и предприятиями и даже занимавшие в нашей стране государственные должности (напомним, что Абрамович был несколько лет губернатором Чукотки), имеют не только права, но еще и обязанности.

Не только юридические, но и моральные. Они имеют обязательства перед страной, в которой нажили эти капиталы. Причем не будем забывать, что нажиты они были многими российскими миллиардерами во времена т.н. «прихватизации», в том числе и незаконным путем. Не будем сейчас пускаться в рассуждения о том, каким именно путем стал миллиардером г-н Абрамович, хотя известно, что с российской Фемидой, как свидетельствует Википедия, ему приходилось иметь дело не один раз. Но это — не наша задача, а соответствующих органов, которые ему никаких претензий не предъявляют.

Не будем также читать мораль по поводу того, что заработав в России миллиарды, не вполне комильфо раздавать их направо и налево в виде «благотворительности» в других странах и государствах, в то время как в России еще немало тех, кто живет в бедности. Однако нетрудно догадаться, что делается всё это отнюдь не из высоких побуждений, и даже не в связи с историческими аллюзиями насчет родовых корней. А попросту для того, чтобы обеспечить себе удобную гавань «за бугром». Где уже давно окопались многие из тех, кто обогатился в России и вывез из нее нажитые «непосильным трудом» капиталы. Приведем лишь в назидание две другие истории, когда россияне, имеющие иностранное гражданство, поступали совсем иначе.

До 1917 года самым богатым человеком в России был князь Феликс Юсупов. Потеряв после революции все свое колоссальное состояние, он оказался в эмиграции в Париже. Сильно нуждался и мог бы поправить свои дела, если бы согласился принять французское гражданство. Однако категорически отказался это сделать.

Как рассказала автору этих строк живущая в Афинах его единственная внучка Ксения Шереметева-Юсупова (Сфири), он поступил так потому, что считал, что русский князь не может отказаться от своей Родины. Во время Второй мировой войны Феликс Феликсович не поддержал нацистов, но и отверг предложение вернуться в СССР.. Он и его жена так и умерли во Франции апатридами — людьми без гражданства.

Другой пример — драматическая судьба русского адмирала Ивана Григоровича, последнего морского министра царской России и героя войны с Японией 1905 года. После революции он оказался не у дел. Суровой зимой 1920 года бывшему министру флота пришлось подрабатывать пилкой дров, чтобы не умереть от голода. Григорович тяжело заболел, и в 1924 году большевики милостиво разрешили ему выехать за границу для лечения.

Жил впроголодь в небольшом городке Ментона на юге Франции, снимая комнату в пансионе. Зарабатывал на жизнь, продавая картины, которые стал рисовать. Как кавалеру ордена Почетного легиона ему полагалась пенсия от французского правительства, но он гордо отказался. Во время своей прежней службы он бывал в Англии. Лондон тоже предлагал ему адмиральскую пенсию, но для этого бывшему царскому адмиралу Григоровичу надо было принять британское подданство. Но он снова категорически отказался, так как посчитал это для русского адмирала недостойным. Умер он во Франции, но в 2006 году его прах был с воинскими почестями перезахоронен в Петербурге.

Скажете, тогда были другие времена? Да, другие. Но такие понятия, как любовь к Родине, честь и достоинство гражданина России и сегодня никто не отменял. Просто для одних они есть, а для других — нет.

Как тут не вспомнить ещё и о трех паспортах у Владимира Познера, и у некоторых других «героев нашего времени», чьи физиономии мы часто видим на экранах телевизоров, где они с апломбом поучают россиян, как им жить. А жить, как они считают, следует по принципу: где хорошо, там и родина.