НРАВ «Акустика Дена. Vol. 1» (ЕР)

Исполнитель: НРАВ, Название: «Акустика Дена. Vol. 1», Стиль: акустический рок, Год: 2026

Группа «НРАВ» любит и умеет исполнять энергичные песни, насыщенные праведным гневом против происходящих вокруг беззаконий. Но вокалист коллектива Денис Домарев признается, что сам он всегда тяготел к камерному звучанию и раньше знакомые его могли лицезреть с акустической гитарой чаще, чем без оной. Запись релизов в таком формате была лишь делом времени и наконец-то музыкант для этого созрел.

В первую часть «Акустики Дена» вошли три песни, связанные между собой единой смысловой нитью. Первая из них о том, что мешает человеку быть самим собой — про «Страх». Недаром в Евангелии самым часто звучащим из уст Иисуса Христа поучением был завет «не бойся». В песне это чувство трактуется как то, что заставляет человека совершать грехи против других (подлость, черствость, гнев) и против себя (малодушие, черствость, трусость, саморазрушение).

Тема страха продолжена и в следующей песне «Начни с себя», которая кажется самой яркой во всем релизе. Это и неудивительно, потому что в ней поется о том, как освещать дорогу себе и другим. Но боязнь негативных последствий обуревает героя и здесь — в частности, он опасается, что за своеволии его вновь «закроют на карантин» в цифровой тюрьме. Поэтому в песне и предлагается совершенствовать себя изнутри, наращивая запас душевной прочности. Ну а одной из путеводных звезд на этой дороге становится Конфуций с его идеалами добра, любви и веры.

Иногда звезды падают, и это тоже является признаком крушения мечты и победы страха над человеком. Противостоять этому разрушительному процессу помогает следующая песня «Взрывая кометы». И это только начало пути, а мы ждем продолжения.