НРАВ «Акустика Дена. Vol. 1» (ЕР)

НРАВ «Акустика Дена. Vol. 1» (ЕР)

Исполнитель: НРАВ, Название: «Акустика Дена. Vol. 1», Стиль: акустический рок, Год: 2026

Группа «НРАВ» любит и умеет исполнять энергичные песни, насыщенные праведным гневом против происходящих вокруг беззаконий. Но вокалист коллектива Денис Домарев признается, что сам он всегда тяготел к камерному звучанию и раньше знакомые его могли лицезреть с акустической гитарой чаще, чем без оной. Запись релизов в таком формате была лишь делом времени и наконец-то музыкант для этого созрел.

В первую часть «Акустики Дена» вошли три песни, связанные между собой единой смысловой нитью. Первая из них о том, что мешает человеку быть самим собой — про «Страх». Недаром в Евангелии самым часто звучащим из уст Иисуса Христа поучением был завет «не бойся». В песне это чувство трактуется как то, что заставляет человека совершать грехи против других (подлость, черствость, гнев) и против себя (малодушие, черствость, трусость, саморазрушение).

Тема страха продолжена и в следующей песне «Начни с себя», которая кажется самой яркой во всем релизе. Это и неудивительно, потому что в ней поется о том, как освещать дорогу себе и другим. Но боязнь негативных последствий обуревает героя и здесь — в частности, он опасается, что за своеволии его вновь «закроют на карантин» в цифровой тюрьме. Поэтому в песне и предлагается совершенствовать себя изнутри, наращивая запас душевной прочности. Ну а одной из путеводных звезд на этой дороге становится Конфуций с его идеалами добра, любви и веры.

Иногда звезды падают, и это тоже является признаком крушения мечты и победы страха над человеком. Противостоять этому разрушительному процессу помогает следующая песня «Взрывая кометы». И это только начало пути, а мы ждем продолжения.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Социологи о настроениях жителей Украины, или Мира никто не ждёт
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели
Избранное
Фестиваль «Вершина рока», 10 октября, Music Media Dome
Летная школа «[Не]громко» (видеоклип)
Тараканы! «Еще громче! Трибьют»
«Хозяев угольных концернов не интересует ничего, кроме прибыли. Людей хоронить дешевле»
«Что нужно сделать, чтобы сменить негативный сценарий развития событий на позитивный? Вначале нужно не побояться сказать ПРАВДУ!»
Сандра Мантика «Вставай, страна»
«Воскресение», 27 августа, Зеленый театр ВДНХ
LASCALA «Реванш» (Live)
Новый мировой порядок наступает, или Светлое будущее отменяется
Экологические аспекты транспортных сервисов: влияние на рынок такси
Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации