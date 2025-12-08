О!Чилап «О!ДА (версия 6.5)»

Исполнитель: О!Чилап, Название: «О!ДА (версия 6.5)», Стиль: софт-рок, Год: 2024

Олег Чилап из группы «Оптимальный вариант» придумал оригинальный смысл отмечать свои юбилеи. Из своих песен разных лет и проектов он составляет сборники с поэтично-восторженным названием «О!ДА», а в скобочках в ремарке «версия» зашифровывает свой возраст: 6.0, 6.5…

Диск к 65-летию певца включает 21 песню, которые позаимствованы с девяти альбомов. Что откуда педантично указано в скобочках напротив названий. Не если вы не являетесь заядлым фанатом или въедливым архивариусом артиста, то это и не столь важно: большинство песен по-хиппистски расслабляющие и благодушные. Есть, конечно, некоторые поводы для удивления, вроде «Подарила мне Элладу», длящейся всего 58 секунд. Но таким уж был древнегреческий период Чилапа, когда он отдавал, в частности, дань античным философским поэтическим миниатюрам.

Обращают на себя те песни, где он играет словами, причем складывается впечатление, что порою каламбуры получаются даже помимо воли автора. В «Миме» из сольного альбома Олега Чилапа «Акустический бродячий цирк» (2018) фразу «все любили мима» можно воспринять на слух как «все любили мимо» - то есть людям не хватает душевного тепла из-за дефицита любви друг другу. В «Уличном музыканте» бродячий менестрель становится уже не уличным, а личным достяонием рассказчика, потому что своими песнями как раз эту самую любовь дарит.

Совершенно роскошен и замысловат номер «Гекльберри Филдс навсегда», где грубоватый мальчуган из знаменитой книги Марка Твена превращается вдруг в хранителя знаменитого психоделического сивмвола «земляничных полян». И, конечно, трудно пройти мимо «Граната», где заглавный образ объединяет в единый комплекс фрукт и оружие. Подобным образом мыслила еще группа «Сплин» в «Гранатовом альбоме», но у Олега Чилапа все же получается более изящно.

Редкий случай: в альбоме дается точное опредедение счастья, имеющего привкус грейпфрута. Но все же Олег Чилап, при всей своей умиротворенности далеко не всегда позитивен и как следует припечатывает некоего оппонента в «Самодовольном Петухе». Но даже эта явно выстраданная инвектива по своей фактуре больше напоминает басни дедушки Крылова.  

