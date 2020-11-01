Внутренний баланс. Научитесь принимать себя

13:11 1.11.2020

Любая вера может быть изменена. Первый шаг к изменению - это решение превратить эту веру в ту, которая просто поможет построить более счастливую жизнь

С детства нас учили уделять больше внимания нуждам других, чем своим. Результатом этого является дисбаланс в сфере отдачи и взятия. Вот несколько упражнений, которые помогут вам открыться для приема.

Причина блокировок, которые не позволяют нам удовлетворять свои потребности, не испытывая чувства вины, или принимать чью – то помощь, не требуя немедленно отплатить-это, конечно, наши убеждения. Вот несколько примеров, блокирующих нас на прием. Посмотрите, какие из них могут относиться к вам. А прочитав их, попытайтесь ответить себе на вопросы: помогает ли мне в жизни данное убеждение? Служит ли это моему развитию? Представьте, каким человеком вы могли бы быть без этого убеждения. Как может выглядеть ваша жизнь? Помните, любое убеждение может быть изменено. Первый шаг к изменению-это решение превратить эту веру в ту, которая просто поможет построить более счастливую жизнь.

Выход из роли донора



Если в большинстве отношений с людьми вы входите в роль донора: время, энергия, внимание или деньги, стоит поработать над тем, чтобы узнать роль человека, принимающего и заботящегося о себе. Помните: если в начале каких-либо отношений вы начинаете давать много, ваш партнер привыкает к получению и перестает стараться. Если вы хотите изменить этот шаблон, уменьшите интенсивность отдачи и сосредоточьтесь больше на себе. Спросите себя: что мне нужно в этих отношениях? Какие мои потребности неудовлетворены? Попробуйте рассказать об этих потребностях своему партнеру.

Если ваши потребности много для начала расскажите о тех, которые являются наиболее важными. В противном случае другой человек может чувствовать себя подавленным и хотеть как можно скорее выйти из отношений.

Если одна сторона в отношениях выходит из роли донора, другая должна выйти из роли реципиента. В противном случае такие отношения могут закончиться расставанием. Если партнеры по-прежнему заботятся друг о друге, они узнают новые роли.

Найдите время только для себя



Если вы хотите научиться искусству приема, посмотрите, как вы управляете своим временем. Возможно, вы перфекционист, и вам удается заполнить неделю обязательствами и другими занятиями. Никаких лазеек для незапланированных действий. Но есть ли место в вашем расписании только для себя? Если нет, отметьте в календаре день и конкретное время, которое вы выделите только для себя. Время для удовлетворения ваших потребностей и удовольствия и встречи с самим собой, которое необходимо для поддержания психического и эмоционального баланса.

Я хочу…



Желание чего-то-это нечто иное, чем необходимость. Удовлетворение потребности важно для поддержания внутреннего равновесия, в то время как выполнение желаний, которые связаны с ощущением желания, не является необходимым для нашего личного роста. Так почему же мы чувствуем разочарование или грусть, когда наши желания не удовлетворяются? Какой аспект мы испытываем больше всего? Внутренний Ребенок. Это оно злится, когда сразу не получает удовлетворения, потому что не понимает слова „нет”. Важно понять чувства внутреннего ребенка и задать себе вопросы: какие потребности стоят за моими желаниями и навязчивым желанием иметь что-то? Или это необходимость контакта с другим человеком, близости, нежности, оценки?

Отступление - наша внутренняя сила.

Зачем над ней работать?



Вдох символизирует принятие энергии жизни и изобилия, а выдох-обмен этой энергией с другими. Когда мы дышим, мы участвуем в естественном обмене энергией с миром. Часто, однако, наш вдох и выдох разной длины, они не находятся в равновесии.

Вот упражнение, которое позволит вам проверить это: сядьте с прямым позвоночником и перетащите себя. Сделайте глубокий вдох носом, затем выдохните ртом. Это поможет вам расслабиться. Закройте глаза и направьте внимание на свои ноздри. Испытайте воздух, который проходит через них и вытекает. Поймите, если вы вдыхаете и выдыхаете одинаковой длины. Какая фаза дыхания длиннее, а какая короче? Попробуйте выровнять каждый вдох и выдох. При желании можно считать в мыслях от 1 до 4 с вдохом и от 1 до 4 С выдохом. Равное дыхание-это спокойный и стабильный ум и баланс между отдачей и приемом.

Сердечная когерентность



Сердце - это не просто насос, который накачивает кровь. Это чувствительный орган, который мгновенно реагирует на любые изменения в благополучии и на мысли, которые генерирует ум. Сердечный ритм наиболее гармоничен, когда мы чувствуем благодарность, любовь и радость. Затем сердце находится в состоянии когерентности с мозгом, что благотворно влияет на функционирование всего организма. Вот упражнение, которое может помочь вам в этом: откиньтесь назад и положите руку в центр груди. Почувствуйте тепло, которое исходит от вашей руки. Осознайте присутствие вашего сердца. Дышите сознательно в его сторону. Как будто дыхание заполняет и внутреннюю часть сердца. Каждое последующее дыхание более спокойное и очень расслабляющее. Вы чувствуете равновесие и расслабление.

Журнал благодарности



Купите красивую тетрадь и каждый день в течение четырех недель (потому что столько времени требуется мозгу для создания новых связей между нейронами) напишите несколько предложений о том, за что вы благодарны. Вы можете написать о событиях и людях из прошлого или о том, что произошло недавно. И если вам ничего не приходит в голову, вы можете написать об универсальных явлениях, таких как: солнце, цветы, Улыбка ребенка, Радуга, горы. Через месяц вы почувствуете разницу.

Сила комплиментов



Если вы давно не слышали комплимента о себе или не позволяли себе чувствовать удовлетворение, когда кто-то сказал вам что-то приятное, вот вам предложение. Еще сегодня скажите себе несколько действительно позитивных слов. Лучше всего, если вы сделаете это, глядя в свое отражение в зеркале. Это поможет вам противостоять стыду и беспокойству, которые связаны с проявлением нежности, принятия и любви друг к другу. Скажите себе, например: "Сегодня я хорошо выгляжу”, "я люблю себя". Будьте в курсе голоса критика, который может говорить сейчас "это неправда", " вы выглядите плохо сегодня”. Заткните его и еще раз произнеси вслух положительные слова.

В течение доли секунды сердечный ритм может меняться в зависимости от слов, которые мы произносим, и эмоций, связанных с ними.

Фото с сайта Pixabay.com