Черный кофе «Переступи порог» (CD-переиздание)

Исполнитель: Черный кофе, Название: «Переступи порог», Стиль: хэви-метал, Год: 2023

Вышедший на виниле «Мелодии» дебютный альбом «Черного кофе» произвел в 1987 году настоящий фурор. Пластинка разошлась рекордным тиражом в 1,4 миллиона экземпляров, в для многих слушателей именно она стала первым металлическим релизом в их жизни. «Переступи порог» запиливался на проигрывателях буквально до дыр. Неудивительно, что переиздания продолжались и в постсоветскую эпоху.

На диске «Переступи порог» выпускался в 1996-м. Впоследствии из переизданий исключалась песня ушедшего из команды Игоря Куприянова «Я ищу», но вместо нее появились песни «Листья», «Знамя мира» и «Светлый метал». «Листья» стали знаком особого тяготения отечественных металлистов к осенним реалиям (вспомним хотя бы «Листопады» группы «Легион»). «Светлый метал» стал прологом к религиозному творчеству «Черного кофе» уже нулевых годов, апофеоз которого — диск «Они бесЫ» (2004).

Песни альбома «Переступи порог» - это буйство красок, безупречный эстетизм, умение видеть красоту как в окружающем мире, так и внутри человека. Поэзия нередко выказывает родство с другими видами искусства — музыкой, танцем, скульптурой и др. В случае с «Черным кофе» тексты песен тесно связаны с живописью, и символично, что во «Владимирской Руси» упоминается Исаак Левитан с его бессмертным полотном «Над вечным покоем».

Краски, пейзаж, цвет и свет оказываются в этих песнях высшей ценностью. Яркий пример - «Зимний портрет», где девственная белизна снега и завороженность ею скрашивает даже горечь от разлуки, не теряя своей власти и летом. Подобным образом и в «Звездном водоеме» ночной пейзаж с брезжущим впереди рассветом полностью перевешивают всю серую столичную суету. В «Пылает за окном звезда» на стихи Сергея Клычкова (в первом дисковом издании в авторах текста ошибочно значился Осип Мандельштам) тщательно прописанный интерьер сельской избы заслоняет собой постигшее героев горе.

Звуковая картина альбома «Переступи порог» столь же насыщенна и разнообразна. Многие метал-альбомы 80-х потом переписывались. Но в данном случае это совершенно излишне — все звучит мощно и технично. А проведенный Moroz Records ремастеринг еще улучшил результат. Более удачным в свете живописных ассоциаций видится и новое оформление CD где на обложке путник оказывается у райских врат, растворяясь в притягивающем взоры надмирном рассвете.