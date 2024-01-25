Черный кофе «Переступи порог» (CD-переиздание)

Черный кофе «Переступи порог» (CD-переиздание)

Исполнитель: Черный кофе, Название: «Переступи порог», Стиль: хэви-метал, Год: 2023

Вышедший на виниле «Мелодии» дебютный альбом «Черного кофе» произвел в 1987 году настоящий фурор. Пластинка разошлась рекордным тиражом в 1,4 миллиона экземпляров, в для многих слушателей именно она стала первым металлическим релизом в их жизни. «Переступи порог» запиливался на проигрывателях буквально до дыр. Неудивительно, что переиздания продолжались и в постсоветскую эпоху.

На диске «Переступи порог» выпускался в 1996-м. Впоследствии из переизданий исключалась песня ушедшего из команды Игоря Куприянова «Я ищу», но вместо нее появились песни «Листья», «Знамя мира» и «Светлый метал». «Листья» стали знаком особого тяготения отечественных металлистов к осенним реалиям (вспомним хотя бы «Листопады» группы «Легион»). «Светлый метал» стал прологом к религиозному творчеству «Черного кофе» уже нулевых годов, апофеоз которого — диск «Они бесЫ» (2004).

Песни альбома «Переступи порог» - это буйство красок, безупречный эстетизм, умение видеть красоту как в окружающем мире, так и внутри человека. Поэзия нередко выказывает родство с другими видами искусства — музыкой, танцем, скульптурой и др. В случае с «Черным кофе» тексты песен тесно связаны с живописью, и символично, что во «Владимирской Руси» упоминается Исаак Левитан с его бессмертным полотном «Над вечным покоем».

Краски, пейзаж, цвет и свет оказываются в этих песнях высшей ценностью. Яркий пример - «Зимний портрет», где девственная белизна снега и завороженность ею скрашивает даже горечь от разлуки, не теряя своей власти и летом. Подобным образом и в «Звездном водоеме» ночной пейзаж с брезжущим впереди рассветом полностью перевешивают всю серую столичную суету. В «Пылает за окном звезда» на стихи Сергея Клычкова (в первом дисковом издании в авторах текста ошибочно значился Осип Мандельштам) тщательно прописанный интерьер сельской избы заслоняет собой постигшее героев горе.

Звуковая картина альбома «Переступи порог» столь же насыщенна и разнообразна. Многие метал-альбомы 80-х потом переписывались. Но в данном случае это совершенно излишне — все звучит мощно и технично. А проведенный Moroz Records ремастеринг еще улучшил результат. Более удачным в свете живописных ассоциаций видится и новое оформление CD где на обложке путник оказывается у райских врат, растворяясь в притягивающем взоры надмирном рассвете.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за аварий на теплосетях
© KM.RU, Александра Воздвиженская
СМИ: Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России
В порту под Петербургом из-за двух взрывов загорелся терминал НОВАТЭКа
При обстреле украинскими войсками Донецка погибли люди
Избранное
Бранимир «Добрые песни. Часть 2»
Потерянные в раю: сотни тысяч наших туристов не могут вернуться с отдыха
Свой в доску парень Владислав Галкин
Вокалист «Арии» исполнил свою заветную мечту перед Старым Новым годом
Джордж Ровалс: «Мечтают идиоты, а я делаю!»
Народ и Империя. Есть простой способ их уничтожить: противопоставить
Учитель под прицелом чиновников-«киллеров»
Советы начинающим водителям
Алексей Горшенев «Посвящение. Музыка для сериала «Король и Шут»»
«Враги США»: зачем Украина преследует собственных граждан
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации