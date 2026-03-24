Шойгу: цели США и Израиля в войне на Ближнем Востоке «никому не понятны»

22:11 24.03.2026

Цели США и Израиля никому не понятны, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Шойгу сказал, что перспективы прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке не просматриваются, а США и Израиль не намерены завершать «свою военную авантюру», пишет РБК.

«Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются — не понятно никому», — заявил Шойгу.

Затянувшееся противостояние, добавил Шойгу, угрожает «региональным и глобальным торговым маршрутам, продовольственной безопасности, энергетическим рынкам, усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки».