Шойгу: цели США и Израиля в войне на Ближнем Востоке «никому не понятны»
Цели США и Израиля никому не понятны, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Шойгу сказал, что перспективы прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке не просматриваются, а США и Израиль не намерены завершать «свою военную авантюру», пишет РБК.
«Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются — не понятно никому», — заявил Шойгу.
Затянувшееся противостояние, добавил Шойгу, угрожает «региональным и глобальным торговым маршрутам, продовольственной безопасности, энергетическим рынкам, усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки».
Комментарии читателей Оставить комментарий
все рассудит. и им воздастся за содеянное
секретарь, жаль только, что ездит за счет налогоплательщиков,
один проезд до Магадана ему можно было бы оплатить.
Деньги каждый месяц подстывает,для оправдания ЗРЯплаты хитрый лис делает заявление и то введи вопроса, Аминь!
Дурачком прикидывается! )))
Но, занимая такой высокий пост в Совете Безопасности РФ, а также будучи бывшим Министром Обороны РФ, так себя дискредитировать уже нельзя’
Похоже, что подыгрывает начальству, которое в разговоре с Трампом выразило удивление по поводу. «неспровоцированной агрессии» США против Ирана!
P.S. Куда пропали 11 триллионов рублей из Министерства Обороны по итогам расследования Счетной Палаты, он, конечно, тоже не понимает!
Кто бы говорил. Можно подумать кому-то понятно как так можно воевать то, что вы называете СВО.