Шойгу: цели США и Израиля в войне на Ближнем Востоке «никому не понятны»

Цели США и Израиля никому не понятны, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Шойгу сказал, что перспективы прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке не просматриваются, а США и Израиль не намерены завершать «свою военную авантюру», пишет РБК.

«Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются — не понятно никому», — заявил Шойгу.

Затянувшееся противостояние, добавил Шойгу, угрожает «региональным и глобальным торговым маршрутам, продовольственной безопасности, энергетическим рынкам, усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.03.2026, 11:00
    Гость: Он

    секретарь, жаль только, что ездит за счет налогоплательщиков,
    один проезд до Магадана ему можно было бы оплатить.

  3. 25.03.2026, 10:55
    Гость: так вот

    Деньги каждый месяц подстывает,для оправдания ЗРЯплаты хитрый лис делает заявление и то введи вопроса, Аминь!

  4. 25.03.2026, 10:50
    Гость: «Моя хата с краю»

    Дурачком прикидывается! )))
    Но, занимая такой высокий пост в Совете Безопасности РФ, а также будучи бывшим Министром Обороны РФ, так себя дискредитировать уже нельзя’
    Похоже, что подыгрывает начальству, которое в разговоре с Трампом выразило удивление по поводу. «неспровоцированной агрессии» США против Ирана!
    /
    P.S. Куда пропали 11 триллионов рублей из Министерства Обороны по итогам расследования Счетной Палаты, он, конечно, тоже не понимает!

  5. 25.03.2026, 09:44
    Гость: гость

    Кто бы говорил. Можно подумать кому-то понятно как так можно воевать то, что вы называете СВО.

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Мы живем в мире, где Европой управляют не люди калибра Гельмута Коля или Шарля де Голля»
В России женщин, не желающих иметь детей, могут направить к психологу
Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета
© KM.RU, Михаил Попов
Суд в Крыму вынес приговор по делу о жалобе в Кремль на коррупцию
Избранное
Rhapsody Of Fire «Challenge The Wind»
Ударит ли Америка по Ирану и как это отразится на России?
Группу ABBA исполнили на органе
Нэил Шери и Rock Privet: «В плане качества уже нет понятия «западная» или «наша» музыка»
«Твердый воздух» защитил от поцелуев и нашел ключ для входа вечность
«Моральный кодекс» показал свадебную песню
«Усилиями западных стран в практику международных отношений возвращается принцип коллективной ответственности»
Льняное масло для дерева: свойства, использование и применение
Сергей Черняховский. О политической географии украинского нацизма
«Моральный кодекс», 29 июня, VK Музыка Summer Stage
Оркестр «Глобалис» спас лидера «Крематория»
