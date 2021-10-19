Игорь Саруханов, 22 октября, Vegas City Hall
В этом же году произошло важное событие в его музыкальной карьере – воссоздание легендарной группы «Круг».
22 октября музыкант отметит эти события большим концертом на сцене Vegas City Hall. В программе все хиты одного из главных лириков российской эстрады в рамках проекта «Rеанимация», а также песни из нового альбома «С кем ты?»
Специальный гость концерта – группа «Круг», при участии Владимира Васильева и Евгения Гетманского.
До встречи 22 октября в Vegas City Hall.
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