Юбилей лидера «Сектора Газа» отметили в Москве с оркестром и казачьим ансамблем

Концерт в честь 60-летия Юрия «Хоя» Клинских с симфоническим оркестром состоялся в КЗ "Москва" 26 марта 2026 года

Прошло всего каких-то два месяца с московской концертной премьеры последнего альбома "Сектора Газа" "Восставший из ада", как команда организаторов мемориальных фестивалей группы прыгнула выше своей головы. Проекты с оркестром - всегда трудоёмкое начинание. Но организаторы к симфоническому звучанию решили добавить ещё и концептуальное действо, ведь именно к этому стремился при жизни Юрий Хой буквально в каждом своем альбоме!

Драматургический элемент концерта подчеркивало интро «Вступление» из альбома "Колхолный панк". Вокальные партии в нем звучали в записи и принадлежали Юрию Хою, а за музыкальное сопровождение, помимо участников Оркестра Липецкого Дома музыки под управлением Константина Баркова, отвечали участники золотого состава "Сектора Газа" - гитарист Владимир Лобанов и клавишник Алексей Ушаков - и инструменталисты коллектива "Сектор Газовой Атаки". Вслед за интро прозвучала обещанная в нем песня "Колхозный панк", причем в симфонической аранжировке она напоминала саундтрек к какому-нибудь озорному вестерну, вроде "Золота Маккены". Будто неотёсанный герой, перебравшись в город, вдруг облагородился и признался ходить по выходным в филармонию на классические концерты, не лишившись при этом своего неугомонного нрава.

Основательные партии струнных в "Яве" отражали специфику отечественного автопрома - воображаемый мотоцикл шел плавно, с толком, с расстановкой. Куда как больше куража было в "Песенке" на которой на сцене появилась буйная деревенская компания - ансамбль казачьей песни "Донская вольница" из Воронежа. Сельский антураж и оркестровые партии местами сделали похожей эту вещь на "В гостях у сказки"! А в песне "Гуляй мужик" огромная бутыль тянула участника этого ансамбля к земле, но он, держась за горлышко, лихо рассекал вокруг. В "Местных" двое участников "Донской вольницы" разыграли битву район на район, но остальные их быстро помирили, и они принялись брататься. В "Казачьей" один из "Вольницы" устроил джигитовку шашками.

В "Банке" настоящий перфоманс разыграл клавишник золотого состава "Сектора Газа" Алексей Ушаков, которому принадлежат оправдывающиеся вокальные партии в оригинале этой вещи. Он неприкаянно шлялся по сцене с авоськой, за что даже заслужил подзатыльник от дирижёра Константина Баркова. А когда банка все же волшебным образом материализовалась - да ещё и с советскими рублями внутри - Алексей Ушаков зашвырнул ее в зал.

Оркестровые партии в песнях "Сектора Газа" отличались удивительным разнообразием. Песня "Бомж" была аранжирована чуть ли не в духе Джо Дассена, "Демобилизация" напоминала саундтрек к "Неуловимым мстителям". Возвышенные скрипки тянули песню "Пасха" к самому небу - тем более, и на экране на заднике сцены был изображен чистый небосвод. Песня «Life» сопровождалась архивными фотографиями Юрия Клинских, а в "Вальпургиевой ночи" гитарист золотого состава "Сектора Газа" Владимир Лобанов сыграл потрясающее соло.

Финальный блок песен концерта с оркестром исполнили постоянные участники фестивалей "Сектора Газа". Тур-менеджер проекта Александр Кузьмичев из группы "Бродячий цирк" с шутками и прибаутками спел "Страх", "Опять сегодня", "Дурак". Старшая дочь Юрия Хоя Ирина Клинских исполнила балладу "Твой звонок". На преодоление это выступление оказалось для лидера "Сектора Газовой Атаки" Сергея Кимцова. Из-за злого вируса он настолько плохо себя чувствовал перед концертом, что лежал в гримёрке пластом, составив в ряд три стула. Но, выйдя на сцену, он волшебным он волшебным образом преобразился и в дуэте с Ириной Клинских принялся зажигать, танцуя, норовя задрать ее кожаную юбку и спрашивая "где он тут?" В ответ на предложение расстегнуть лифчик. Поучаствовал Сергей Кимцов и в финальных песнях "30 лет" и "Пора домой". На прощание Ирина Клинских назвала концерт с симфоническим оркестром уникальным авторским. проектом, полностью сформированном в родном городе ее отца - Воронеже.