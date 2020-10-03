Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить

Конфликт в Закавказье стал напоминанием всему миру о необходимости решать проблемы, десятилетиями откладываемые в долгий ящик. Прятать голову в песок от этих проблем не стоит никому в мире

Война в Карабахе, по большому счету, стала неожиданностью для абсолютного большинства экспертов по Закавказью. На фоне общемирового кризиса вполне можно было ожидать очередного обострения ситуации на границе, подобного тем, которые бывали и раньше. Однако по факту в регионе разгорелась настоящая война – даже более масштабная, чем та, которая в свое время привела к появлению самого Нагорного Карабаха, в его современном политическом виде.

В ход пошли танки, авиация, системы залпового огня. Когда пишутся эти строки, в топе новостных агрегаторов висят новости об обстреле Степанакерта тяжелыми ракетами со стороны армии Азербайджана. В СМИ ходят слухи о том, что Армения в ответ может применить «Искандеры», и это выведет конфликт на принципиально новый уровень…

Число погибших уже давно идет, как минимум, на сотни (а возможно, и на тысячи – в хитросплетениях пропагандистских заявлений обеих сторон запросто можно сломать ногу). Среди жертв конфликта – немало мирных жителей.

С чего все началось в этот раз – до конца непонятно. Обе стороны обвиняют друг друга. Хотя косвенные признаки указывают на то, что первые удары были нанесены все-таки по Карабаху.

Чем все закончится – пока прогнозировать сложно. Вооруженные силы Азербайджана сегодня сильнее и карабахских, и армянских по всем основным показателям (за исключением ракетного компонента). Однако этого преимущества все равно может не хватить для решающей победы – за исключением варианта, когда идет война на тотальное уничтожение при огромных потерях с обеих сторон. Но вряд ли такое поддержали бы сами жители Азербайджана.

Баланс сил могло бы кардинально изменить полномасштабное вмешательство в конфликт на стороне Азербайджана Турции, входящей в десятку сильнейших армий мира. Однако подобный поступок стал бы жестоким ударом не только по Армении, но и по всей мировой системе противовесов, что в свою очередь чревато чудовищными последствиями планетарного уровня.

Остается только надеется на то, что официальной Анкаре хватит благоразумия не делать ничего подобного. Тем более, если Нагорный Карабах будет занят, ситуация с будущим его населения может вызвать параллели с известными событиями столетней давности, а это в свою очередь объединит против Анкары даже страны, отношения между которыми сегодня, мягко говоря, прохладные.

С уверенностью мы можем говорить о том, что на теоретическом уровне у конфликта есть два измерения, и оба – весьма тревожные.

Первое измерение – цивилизационное, о котором предупреждали мир известные интеллектуалы вроде Сэмюэла Хантингтона. Несмотря на географическую близость, Армения и Азербайджан принадлежат к разным культурно-историческим типам или цивилизациям (в терминологии разных авторов).

Второе – международно-правовое. В международном праве уже давно в прямое противоречие вступают два его основополагающие принципа – право на самоопределение и нерушимость территориальной целостности. Еще больше ситуация осложняется тем, что в конце 1980-х, когда началось нынешнее обострение, как Азербайджан, так и Армения являлись частью единого СССР, поэтому говорить о принципе территориальной целостности в данном случае можно лишь с очень большой натяжкой.

Истории, в которых отличающиеся от остального населения определенного государства в этно-культурном плане люди ради самоопределения вступают в конфликт с политическим руководством страны (зачастую опираясь на поддержку своих зарубежных сородичей) – стары, как мир.

Адекватного ответа на такие проблемы международное сообщество пока еще так и не придумало. А пора бы. Десятки подобных конфликтов тлеют сегодня по всему миру. И пример карабахского противостояния может зажечь многие из них.

С учетом современного состояния развития военных и информационных технологий, это может иметь серьезнейшие негативные последствия для всего человечества. Поэтому все международное сообщество кровно заинтересовано сейчас в двух вещах. Во-первых, в том, чтобы остановить активные боевые действия в Закавказье, а во-вторых, в том, чтобы выработать внятный механизм реагирования на подобные проблемы в будущем.

Такой механизм вряд ли для кого-то будет «сладкой пилюлей», потому что уступки станут болезненными и электорально неприятными для всех сторон конфликтов. Но это горькое лекарство нужно будет договориться принимать всем, чтобы избежать значительно худших последствий.

И да, прятать голову в песок от этих проблем не стоит никому в мире. Если не тушить общими силами тот пожар, который уже существует, завтра он может вспыхнуть в новом, неожиданном месте.

