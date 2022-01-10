Чиж «50 лучших песен» (mp3-диск)

Исполнитель: Чиж, Название: «50 лучших песен», Стиль: рок, Год: 2021

Безальбомное двадцатилетие группы «Чиж и Со» стало уже притчей во языцех. По этому поводу Сергей «Чиж» Чиграков то дежурно отшучивается, то признается в исчезновении у него навыка сочинения новых песен, то заверяет, что альбом уже на мази, просто для него надо сочинить (или записать) буквально пару-тройку треков. Увы, ясно уже одно: если даже альбом выйдет, то откровением станет вряд ли. И ожидания затянулись, и общая ситуация на музыкальном рынке как-то не располагает к постижению свежего материала.

В этой ситуации особое значение приобретают переиздания прежнего наследия Чижа. Любой толково составленный «бэст» в этой ситуации воспринимается чуть ли не как откровение. Особенно, если издатели, вроде Navigator Records, не мелочатся, а включают в сборник сразу полсотни треков. Конечно, такое количество может поместить на диск только в mp3-формате. Не секрет, что среди коллекционеров такие издания, как правило, особой ценности не имеют. Но здесь иной случай — и в силу изложенных выше причин, и благодаря совершенно чудному дизайну.

Темно-синий шестиполосный диджипак украшен надписями, нанесенными выборочной лакировкой. На внутренней стороне обложки название группы нанесено одним лаком — и издали это может напомнить подлинный автограф Чигракова. Сам диск — апельсинового цвета, который будто бы намекает на то, что тут — самый сок.

Хронологический принцип в издании не соблюден и поальбомная разбивка тоже отсутствует. Но начинается компиляция именно с тех двух песен, за которые Чижа узнали и полюбили в середине 90-х - «Вечная молодость» и «Перекресток». Они входили в альбомы, звучание которых оставляет желать лучшего, но при прослушивании «50-ти лучших песен» резкие проседания не ощущаются. В то же время, «Фантом», как и на альбоме «Эрогенная зона» звучит с интро из «Ассоль». То есть разделять их не стали (в отличие, например, от сборника «Любовное настроение», где «Фантом был сам по себе) — как не стали разделять дилогию «Невеста» и «Домой».

Материал всех альбомов Чижа представлен довольно равномерно. Ну, разве что диску «Эрогенная зона», который, как известно, был собран наспех для бэк-каталога группы, уделено довольно пристальное внимание. С него, например, взята и версия песни «Снова поезд», и перепевка «Лирической» Владимира Высоцкого. Есть на этом издании и песни из диска кавер-версий «Бомбардировщики», включая заглавную. А самый, пожалуй, знаковый диск группы «О любви» представлен здесь как раз довольно фрагментарно.

Не обошли составители вниманием и сольные альбомы Сергея Чигракова. Очень странно сегодня смотрится самая первая версия «18-ти берез» с задумчивым роялем и жалобными струнами. Нынешние поклонники чижа, привыкшие к угарной концертной версии «Берез» с аккордеоном Евгения Баринова могут и не помнить о первоисточнике, поэтому переслушать его стоит вдвойне.

Жаль только, что в «50-ти лучших песнях» не включены сравнительно поздние песни, вроде «Блюза на сваях», издававшегося только в концертной версии на совместном альбоме «Чиж и Со» и «Разных людей» «Один день вместе». Но на полноту картины это не щибко влияет, и о творчестве Чижа компиляция дает исчерпывающее представление.