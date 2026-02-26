Аффинаж, Алиса Вокс и Smoke Orchestra «Ой, мороз, мороз» (интернет-сингл)

Аффинаж, Алиса Вокс и Smoke Orchestra «Ой, мороз, мороз» (интернет-сингл)

Исполнитель: Аффинаж, Алиса Вокс и Smoke Orchestra, Название: «Ой, мороз, мороз », Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Песня «Ой, мороз-мороз» считается народной, но это произошло не от хорошей жизни. На авторство претендует Мария Уварова, чье имя не указали в выходных данных пластинки фирмы «Мелодия» в 1956 году. В 2008-м она попыталась юридически оформить авторство, но не смогла это сделать, так как все свидетели уже умерли. Впрочем, учитывая то, что Мария Уварова сама опиралась на услышанные ранее строки про жену и коня, а также с учетом досочиненного Валерием Золотухиным куплена песня действительно подлинно народная.

Группа «Аффинаж», в арсенале которой есть альбом «Русские пени» (авторские) постаралась вложить в исаолнение «Ой, мороз, мороз» всю нашу национальную душу. «Песня по-классике, фит по-любви», - объяснили музыканты. Получилось напряженно и изломанно. Чуть больше спокойствия появляется, когда вступает Алиса Вокс. Но в финале «Аффинаж» опять берет реванш, подбавляя истошности будто бы от лица замерзающего в бескрайней степи ямщика.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Рад бы в зону, да не пускают: Тимур Иванов намерен судиться с Минобороны за право штурмовать укрепы ВСУ
Иран предложил США доступ к месторождениям в обмен на снятие санкций
ФСБ: использование Telegram бойцами РФ в зоне СВО угрожало их жизни
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Избранное
«"Персидский прыжок" с "российского трамплина". Кто стоит за событиями в Газе и Йемене?»
В Казахстане откроется технологическая торговая площадка – ITS
Ситуация в Донецке на начало июня: проблемы с водой и обстрелы ВСУ
Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»
Виталий Дубинин «Русский сон» (первое издание на CD для внутреннего пользования)
Интернет дороже родителей: детям предложили ограничить доступ к соцсетям
Трейлер к фильму «Я помню»
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль назначил того, кто победит ковид в России
Среда «Мое Солнце» (интернет-сингл)
«Конец Фильма» во всем обвинил астрологов и кастрологов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации