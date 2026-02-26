Аффинаж, Алиса Вокс и Smoke Orchestra «Ой, мороз, мороз» (интернет-сингл)

Исполнитель: Аффинаж, Алиса Вокс и Smoke Orchestra, Название: «Ой, мороз, мороз », Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Песня «Ой, мороз-мороз» считается народной, но это произошло не от хорошей жизни. На авторство претендует Мария Уварова, чье имя не указали в выходных данных пластинки фирмы «Мелодия» в 1956 году. В 2008-м она попыталась юридически оформить авторство, но не смогла это сделать, так как все свидетели уже умерли. Впрочем, учитывая то, что Мария Уварова сама опиралась на услышанные ранее строки про жену и коня, а также с учетом досочиненного Валерием Золотухиным куплена песня действительно подлинно народная.

Группа «Аффинаж», в арсенале которой есть альбом «Русские пени» (авторские) постаралась вложить в исаолнение «Ой, мороз, мороз» всю нашу национальную душу. «Песня по-классике, фит по-любви», - объяснили музыканты. Получилось напряженно и изломанно. Чуть больше спокойствия появляется, когда вступает Алиса Вокс. Но в финале «Аффинаж» опять берет реванш, подбавляя истошности будто бы от лица замерзающего в бескрайней степи ямщика.