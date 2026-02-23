Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с 23 февраля, назвав этот праздник символом гордости за армию и флот.

"Сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества", — сказал он в видеообращении.

Глава государства добавил, что эта дата уже многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников.

"Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", — приводит слова президента РИА Новости.

Путин подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.

Кроме того, президент отметил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот с учетом международной ситуации, а также развивать ядерную триаду как гарантию безопасности страны.

Путин также назвал российских воинов опорой государства и напомнил, что представители всех народов страны героически отстаивают ее интересы в специальной военной операции.

  1. 23.02.2026, 14:27
    Гость: Васечкин

    Всех причастных с праздником! Давайте сделаем перекличку кто служил, сам 3 года морфлот, ДКБФ.

  3. 23.02.2026, 13:51
    Гость: Александр С.

    Граждан России армия не защищает вообще никак, они вымирают, их вытесняют и замещают азиатами, кавказцами, афганцами, индусами, неграми, значит не наши они защитники, а ваши наёмники. А 23 февраля суть день Советской (Красной) Армии. Да, от внешних фашистов она Родину защитила, в том числе и вас, иуд, защитила от полного уничтожения. Но выродилась, как и народ её породивший, над которым вы теперь издеваетесь, как это делали бы фашисты, если бы победили Красную Армию. Сегодня это День скорби, а не радости. Так что нечего примазываться. Помнить надо правду, а не сварганенную лживыми на коленке кривду.

  5. 23.02.2026, 13:28
    Гость: За Бога, царя и отечество !

    До переименовались господа Добровольческой армии Деникина.

Все комментарии (13)
