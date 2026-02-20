Иран предложил США доступ к месторождениям в обмен на снятие санкций

Иран на переговорах с США по ядерной сделке предложил Вашингтону доступ к нефтяным и газовым месторождениям. Тегеран также выразил готовность купить американские самолеты. Таким образом Иран хочет добиться снятия санкций США, пишет "Коммерсант" со ссылкой на CBS News.

Американские дипломаты посоветовали спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу не включать в сделку по иранской ядерной программе другие вопросы, например, поставки исламской республике баллистических ракет. Уиткофф согласился решать этот вопрос отдельно при участии других стран региона, утверждают собеседники CBS News.

США начали вводить санкции в отношении Ирана после захвата посольства США в Тегеране протестующими в 1979 году. Ограничения включают меры против продажи иранской нефти в обход санкций, а также рестрикции в отношении отдельных иранских чиновников за подавление протестов.

17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки. В Белом доме сказали, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. Президент США Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.

  1. 20.02.2026, 19:17
    Гость: P.K.

    У Трампа и для России и для Ирана один рецепт - вы мне отдаёте половину ископаемых и покупаете у меня самолёты. И ведь так и будет. Жалкое зрелище.

  4. 20.02.2026, 18:03
    Гость: Питон

    Ну вот и ладненько, Иран отдаёт свои газовые и нефтяные месторождения США в обмен на отмену санкций и не нападение. Они же поняли что все рано им нефть вывозить не дадут будут захватывать их танкеры в море. Это также намёк и российским чинушам, нужно поступить аналогичным образом. Дмитриев там что то такое уже предложил.

Все комментарии (6)
