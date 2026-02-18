Москва требует юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток

Россия намерена добиваться от НАТО юридических гарантий нерасширения альянса на восток. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Бельгии. 

В дипмиссии подчеркнули, что Москва настаивает на письменной фиксации соответствующих договорённостей, включая пересмотр решений бухарестского саммита. Отмечается, что прежние устные заверения со стороны альянса о нерасширении со временем были проигнорированы.

Дипломаты также напомнили, что в период подготовки договора об окончательном урегулировании германского вопроса лидеры ключевых стран — участниц блока заверяли руководство СССР в отсутствии планов продвигать инфраструктуру НАТО на восток после вывода советских войск из Германии. Как утверждают в посольстве, архивные подтверждения таких заявлений существуют, однако на Западе их не спешат публиковать.

Тема нерасширения НАТО поднималась и ранее: в декабре 2021 года Москва передала Вашингтону и союзникам проекты соглашений по гарантиям безопасности, где одним из ключевых пунктов значилось требование о нерасширении альянса.

