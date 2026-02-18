Москва требует юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток

08:05 18.02.2026

Россия намерена добиваться от НАТО юридических гарантий нерасширения альянса на восток. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Бельгии.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва настаивает на письменной фиксации соответствующих договорённостей, включая пересмотр решений бухарестского саммита. Отмечается, что прежние устные заверения со стороны альянса о нерасширении со временем были проигнорированы.

Дипломаты также напомнили, что в период подготовки договора об окончательном урегулировании германского вопроса лидеры ключевых стран — участниц блока заверяли руководство СССР в отсутствии планов продвигать инфраструктуру НАТО на восток после вывода советских войск из Германии. Как утверждают в посольстве, архивные подтверждения таких заявлений существуют, однако на Западе их не спешат публиковать.

Тема нерасширения НАТО поднималась и ранее: в декабре 2021 года Москва передала Вашингтону и союзникам проекты соглашений по гарантиям безопасности, где одним из ключевых пунктов значилось требование о нерасширении альянса.