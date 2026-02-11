Греф призвал платить чиновникам столько, чтобы вести «не нищенскую» жизнь

14:39 11.02.2026

В России нужно провести реформу оплаты труда государственных служащих, поскольку они должны получать достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни», заявил глава Сбербанка Герман Греф на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, сообщает РБК.

Как сказал Греф, человеческая натура такова, что «она все равно будет взвешивать, как разбогатеть» и от этого «никуда не деться». В то же время он подчеркнул, что «страх уголовной ответственности должен быть и без этого никуда»

«Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей [на госслужбе], у которых нет этих запасов. Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти «нелюбимые чиновники», от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — сказал он.

Греф также считает, что у госслужащих много льгот, и задался вопросом, зачем они им. «Они что, больные, инвалиды? Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — сказал глава Сбербанка.