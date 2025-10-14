«Свинцовый туман» спел песню иностранного туриста на фоне вечерней Москвы

Концерт группы «Свинцовый туман» состоялся в столичном Lustra bar 25 сентября 2025 года

В 90-е их музыка была предвестником моды на брит-поп, который в итоге у нас ассоциируется с «Мумий Троллем». Как и многие другие коллективы, опережавшие свое время, «Свинцовый туман» получил гораздо меньше слушательской любви, нежели заслуживал. Но коллектив выстоял, несмотря на все периоды забвения и сейчас на каждом своем концерте рубится, как в последний раз.

Выйдя на сцену, музыканты первым делом извинились за задержку концерта. Вокалист Дмитрий Нестеров объяснил затянувшуюся паузу тем, что в клубе ждали 23-х зрителей, купивших билеты, но отчего-то припозднившихся. Увы, не все они достигли в этот вечер своей цели, и им можно только посочувствовать. Потому что объявленный Дмитрием Нестеровым вечер романтической музыки выдался необычайно драйвовым и непринужденным.

Для затравки «Свинцовый туман» сыграл свой сингл Москва. Прямо за спинами музыкантов располагалось большое окно, за которым бурлила необычайно красивая вечерняя столица. Так что планировка Lustra bar как бы подсказывает выступающим здесь музыкантам, чтобы они пускали песни о Москве вне очереди. Вспомним, как год назад Александр Ф. Скляр спел здесь балладу ныне покойной Жени Теджетовой на соответствующую тему.

В качестве распевки Дмитрий Нестеров предложил один из главных хитов «Свинцового тумана» «Я знаю», и зрители ее действительно дружно исполнили хором вместе с ним. Под «Твое имя», учитывая планировку зала, певец призвал танцевать сидя. Купаясь в волнах плотного гитарного звука, он с иронией заметил, что давно хотел затеять акустический концерт, но пока что-то как-то не получается. Но зато «Свинцовый туман» предоставил желающим возможность для белого танца под «О, если», да так, что Дмитрий Нестеров сам под нее расчувствовался.

К веселым песням «Свинцовый туман» обратился под «Тает снег». А «Улетаю в небеса» Дмитрий Нестеров представил как относительно новую, поскольку два года назад она была переделана и теперь в ней звучит адреналиновая рэповая вставка от клавишника. Я не знаю, почему не стала хитом - мне так нравится! Осенью готовим на нее клип - надеюсь пойдет веселее», - раскрыл карты Дмитрий Нестеров. Кроме того, этой осенью была представлена и абсолютно новая песня «Свинцового Тумана» «Продолжай говорить со мной». На концерте ее Дмитрий Нестеров спел дуэтом с девушкой Ксенией из «Проекта Кода» - за три недели до официальной премьеры в интернете. «Это такие наши высказывания в разных направлениях. По поводу того, что происходит, молчать нельзя», - объснил смысл премьеры Дмитрий Нестеров.

Видимо, в том же ключе следовало рассматривать и бронебойный кавер песни «Три тапнкиста» сыгранном в тяжелом фанке (который недаром рифмуется с танком). Войдя в раж, Дмитрий Нестеров показывал жестами, как «решили самураи перейти границу у реки», и кричал во время соло: «А вот так мы их били!» «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» - грозно подытожил он «Трех танкистов».

Совсем другое отношение к нем иностранным гостям, которые приходят к нам с мирными намерениями, было выражено в песне «Здравствуй, Россия!» Дмитрий Нестеров пояснил, что она написана от лица заморского туриста и призвал зрителей кричать слово «водка» в строго отведенных для этого местах припева, что и было осуществлено. На бис было повторено целых три песни - «Я знаю», «Москва» и «Улетаю в небеса», причем последняя победила в ходе стихийного опроса свою ближайшую конкурентку «Ушла любовь».