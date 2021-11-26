Сергею Галанину 60 лет (Гарик Сукачев, Юта, Ая и др), 3 декабря Vegas City Hall

17:26 26.11.2021

Группа «СерьГа» обновила информацию о концерте в честь 60-летия Сергея Галанина Выступление коллектива пройдет в Vegas City Hall 3 декабря 2021 года. Специальными гостями концерта станут Гарик Сукачев, Юта, Ая из «Города 312», Иван и Варвара Охлобыстины, Василий Мищенко, Иван Кокорин и Максим Лагашкин.

Группа «СерьГа» обновила информацию о концерте в честь 60-летия Сергея Галанина

Выступление коллектива пройдет в Vegas City Hall 3 декабря 2021 года. Специальными гостями концерта станут Гарик Сукачев, Юта, Ая из «Города 312», Иван и Варвара Охлобыстины, Василий Мищенко, Иван Кокорин и Максим Лагашкин.

Изначально выступление должно было состояться в Crocus City Hall 2 декабря 2021 года. На концерте, помимо основной группы юбиляра «СерьГа», сыграет его новый проект «ВИА Борщевик» и состоится презентация дисков «Любовь, алкоголь и весна» и «Своим чередом». Некоторые песни будут исполнены в сопровождении оркестра "Глобалис".

Организатор мероприятия, концертное агентство "Мельница", предупредило зрителей о необходимости обменять некоторые категории купленных билетов на новые в период с 24 ноября по 1 декабря.