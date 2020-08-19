Топ 10 привычек здорового и успешного человека

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Сейчас в каждодневной суете мы часто не находим время для многих вещей, будь то тренировки, время с друзьями или детьми, отдых и банальное чтение книги

Иногда точно так же закрываем глаза на здоровое питание, сон и прогулки на свежем воздухе.

Здесь вы найдете топ-10 здоровых привычек для вашего самосовершенствования, духовного роста, а также своей карьеры и семейной жизни. Мы старались охватить все области.

1. Поспите еще немного



Самое главное правило каждого здорового и счастливого человека - хороший сон. Это, без сомнения, сильнейшая из всех наших здоровых привычек. Вы не можете функционировать без правильного сна. Не верите? Знаете ли вы, что независимо от того, какую потребность имеете вы сейчас, будь то голод, жажда или нужная комфортная температура, если ваше тело достаточно сильно нуждается во сне, оно буквально подавит все остальные нужды, и вы рухнете на землю и немедленно заснете.

Итак, наша здоровая привычка номер один - следить за своим сном. Иногда в современной мире новых технологий устройства встают у нас на пути, и идти у них на поводу нельзя. В идеале за 2 часа лучше не сидеть в своем смартфоне. Существует теория, которая говорит, что синий свет наших экранов является блокатором мелатонина. Это значит, что он не дает нам чувствовать сонливость.

Человеку в среднем нужно 6-8 часов сна каждый день, чтобы чувствовать себя бодрым. Поэкспериментируйте и решите, сколько нужно спать ночью именно вам.

2. Больше спорта



Второе место после сна занимает ваше физическое состояние. Есть несколько областей, которые мы рассмотрим в данной статье, и упражнения - это только одна из них. Да, все знают, что нужно ходить в спортивный зал. Ничего нового в этом нет. Но для тех из нас, кто просто не может посещать его по каким-либо причинам, у нас есть несколько предложений.

Многие из нас сегодня работают перед компьютером, поэтому мы советуем вам двигаться так часто, как только возможно. Банальное покачивание ногой во время работы за столом за день убьет 100 калорий.

Попробуйте отказаться от личного и общественного транспорта, дойдите до работы, магазина или детского сада за ребенком пешком. Вы сразу заметите, как ваше настроение улучшится. Рано или поздно пешие прогулки войдут в привычку, и вам это будет только в радость.

Откажитесь от лифта, если вы, конечно, живете не на двадцатом этаже. Вы можете попробовать с малого, пройдя 3 этажа по лестнице, а остальные передвигаясь на лифте. Увеличивайте количество этажей каждый день или раз в два дня.

Если у вам трудно засыпать по ночам, возьмите в привычку делать недолгие прогулки на свежем воздухе перед сном. Это очень полезно!

Нужно сказать, что такие здоровые привычки, как вышеперечисленные, не требуют от вас ни дополнительных затрат, ни оборудования. Посвятите совсем немного времени каждый день себе и своему здоровью, а результат не заставит себя долго ждать.

3. Диета



В этом пункте мы не будем заставлять вас садиться на изнуряющую диету, взвешиваться каждый день и ходить вечно злым и голодным. Эти здоровые привычки в сфере питания знает абсолютно каждый человек, но соблюдают их только некоторые.

Наш организм, по большей своей части, состоит из воды. А что это значит, догадались?

Пейте как можно больше чистой воды. Есть невероятное количество информации в интернете, насколько полезна вода для нашего организма. Рассчитать нужный объем для человека очень легко. Как правило, чистой воды человеку в день нужно 30 мл на 1 кг веса. Чаи, супы и прочие жидкие блюда водой не считаются.

Во-вторых, насколько это возможно, минимизируйте сахар в своем рационе. Если вы можете полностью избежать добавления сахара в свои напитки или пищу, вы сделаете просто замечательную вещь для своего тела.

В-третьих, ешьте вдумчиво. Пережевывайте пищу медленно, наслаждайтесь каждой минутой, проведенной за трапезой. Постарайтесь есть в тишине, выключите телевизор, не сидите во время приема пищи в телефоне. Поверьте, вы начнете наедаться гораздо быстрее. Действительно, найдите минутку, чтобы просто получить удовольствие.

Наконец, ешьте меньше. Если вы попробуйте немного не доедать каждый прием пищи, вы не только похудеете, но и улучшите переваривание пищи, которую едите. Сокращение расходов также даст вам полезные изменения в образе жизни.

4. Еженедельные приготовления пищи



Да, именно. Только представьте, что вы можете в выходные дни приготовить себе всю еду на неделю вперед всего за несколько часов. Тогда готовка не будет занимать у вас много времени во время рабочих дней, а также вас не будут соблазнять различные забегаловки с фастфудом. Насколько это было бы здорово для вашей жизни? Вы тратите меньше денег и времени, еще и питаетесь здоровее.

5. Сначала подумайте о себе



Начните первый час своего рабочего дня с работы над собственным проектом, книгой или стартапом. А потом отправляйтесь на работу или беритесь за свои повседневные дела. Да, возможно, вам придется рано вставать, но награда велика. Кроме того, рано вставать не означает меньше спать. Просто ложись спать на час раньше. Проблема решена!

Просто потратьте час с утра, что изменить себя. Если вам трудно просыпаться на 60 минут раньше, попробуйте с 20 минут. Это лучше, чем ничего, и, по крайней мере, вы добьетесь некоторого прогресса.

6. Чтение



Да-да! Это совершенно очевидно. Для тех из вас, у кого просто нет времени читать, мы может предложить несколько способов сделать это. Вы можете слушать аудиокнигу, когда едете на работу. Вы знали, что вы можете повысить скорость воспроизведения книги? Это действительно оказывает большое влияние на ваш уровень потребления информации.

Вы также можете ускорить подкаст. Подкасты полезны, если вы хотите приобрести новые навыки или стать более эффективным на работе, например. Не упускайте их из виду. Кроме того, если художественная литература вам больше по вкусу, аудиокнига - не единственный вариант. Вы также можете бесплатно найти старые радиопередачи в интернете. И да, вы можете ускорить их тоже.

Вот еще один совет о чтении, который, держим пари, вы не знаете. Если вы пытаетесь выучить новый язык, то возьмите с собой в постель книгу на этом языке. Если вы каждый день перед сном будете ее читать, то выучите язык намного быстрее. Это доказанный факт, и он работал на многих знаменитостях. Если вы понимаете, что все еще слишком заняты и не можете тратить время на чтение каких-то книг, тогда просто прочитайте краткое содержание книги. Так вы все равно улучшите свои знания, находясь в пути.

7. Ведение ежедневника



Хороший вариант, потому что он работает всегда. В основном, ведение дневника помогает вам следить за своими мыслями. Вы также можете использовать его для отслеживания своего веса или целей физических упражнений. Еще один плюс ведения ежедневников состоит в том, что вы можете писать все свои планы и задания на следующий день, и тогда будет намного легче распоряжаться своим временем.

8. Медитация



Одна из самых недооцененных привычек в наши дни. Неправильно считать, что медитировать нужно на белых подушках или сидеть на обрыве в горах. Медитировать можно в любом месте в любое время. Главное - найти время!

Ну, и остались последние самые важные две привычки. Никогда про них не забывайте.

9. Позвони своей маме, потому что семья очень важна



Не поленитесь позвонить родственникам, спросить как у них дела, как они поживают. Настроение поднимется не только у них, но и у вас.

10. Говорите, что любите, чаще



И не важно - родителям, детям или себе. Не стесняйтесь повторять эту фразу каждый день. Вам не сложно, а другим приятно.

Фото с сайта Pixabay.com

