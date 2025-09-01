«СерьГа», 5 сентября, «16 Тонн»

Каждый концерт «СерьГи» — праздник непослушания наших внутренних детей

Сам Сергей Галанин говорит: «У нас в груди до сих пор бьётся детское сердце, способное удивляться и принимать на себя чужую боль, радоваться абсолютно простым вещам».
Эклектика «СерьГи» — воплощение духа русского рока, мимо которого не смог равнодушно пройти ни один меломан на постсоветском пространстве. Сергей Галанин, как опытный алхимик, в начале 1990-х связал хипповый музыкальный андеграунд с его народными корнями и метафизическим хардом и создал удивительно добрые песни, десятилетиями качающиеся на радиоволнах.

На этом концерте слушателей ждет уникальная программа из главных хитов и новых композиций «СерьГи».

Начало в 20.00. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Official White House Photo by Daniel Torok
Дипломаты должны уметь показывать зубы. Почему мы опять в обороне?
Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести
В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
На замену врачам призовут фельдшеров, акушеров и искусственный интеллект
Избранное
Вольный путь «Мастер ветер» (интернет-сингл)
Евгений Маргулис, 2 февраля, «16 Тонн»
«Заклятие 3. Проклятие дьявола»: знай, что это все ради любви
ADDicted! «Ночь» (интернет-релиз)
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Гараж «Аннетт» (интернет-сингл)
Фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда»: танцуй, люби, твори
Застенчивость - болезнь роста
«Беспилотная стратегическая авиация — это будущее, но будущее за горизонтом 10 лет»
Серж «Эта песня о Москве» (рецензия на интернет-сингл)
«СерьГа», 2 сентября, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации