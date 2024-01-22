Shakra «Invincible»

Shakra «Invincible»

Исполнитель: Shakra, Название: «Invincible», Стиль: хард-рок, Год: 2023

«Еще идут швейцарские часы». Так можно было бы назвать этот альбом. Стоит только взглянуть на дискографию крикунов от хард-рока из команды Shakra, чтобы понять: новый альбом раз в 2-3 года вынь да положь!

Минусы подобного подхрда заключаются в отсутствии ярких открытий при использование конвейерного метода. Плюсы — в стабильности, профессионализме и неизменном умении избежать откровенного фола. Все четко и чеканно, хоть и по накатанной.

«Shakra» - мерная поступь закованного в латы средневекового рыцаря. «The Matrix Unfold» - стремительный разгон, которого некоторым критикам диска не хватило в остальных песнях, хотя, на наш взгляд — в самый раз. Заглавная «Invincible» - гимн человеческой мудрости, позволяющей держать лицо в любой непонятной ситуации. Как раз одно из таких патовых событий описано в зловещей «Devil Left Hell», но разве это препятствие для мужчин в метале?

«On the Wild Side» раскрывает секреты сохранения внутреннего запала. «Old Irish Song» не кажется ирландской по фактуре, но ее седативный эффект сравним с порцией виски. Взяв здесь курс на покой, Shakra разражается сразу двумя балладами - «Tell Her That I’m Sorry» и «As I Lay Down to Sleep». Для кого-то это баласт, но разве можно все время «грызть метал, как фрезерный станок»?

Впрочем, дальшейший трек «House of Rock» поднимет даже мертвого. «Walls of Hate» очень достоверно возводит преграды между идейными противниками даже музыкальными средствами. «Between the Lines» дает напоследок как следует оторваться. Чтобы под «As Long as I’m Alive» отходить ко сну с помощью чистых гитарных партий и риффов в стиле фьюжен. Годнота — скажет молодняк, и мы с ним всецело согласимся.  

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