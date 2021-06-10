Александр Непомнящий «Полюс»

Исполнитель: Александр Непомнящий, Название: «Полюс», Стиль: рок, Год: 2020

Ивановский рок-бард Александр Непомнящий был одновременно цельным и противоречивым автором. Неудивительно, что едва ли не каждый второй альбом его не такой уж обширной дискографии после смерти музыканта знатоки его творчества стали относить к переломным работам. Но «Полюс» в этом отношении, пожалуй, даст фору остальным.

1997 год. Недавно в рецензии на диск «Соломенных енотов» уже приходилось поднимать тему, что это время оказалось недостаточно отрефлексированным в отечественном роке.

С одной стороны, начала потихоньку наступать давно чаемая стабильность. С другой стороны, августовский кризис 1998 года был еще впереди, а наиболее чуткие авторы всегда предчувствуют и описывают такие катаклизмы заранее. Вот и Непомнящий попрощался с уютным герметичным мирком богемной «Тусовки» и прошел по мосту, имя Которому – Распятый Христос к метафизическому «Полюсу».

При всей заостренности противоречий, Непомнящий всегда ищет наиболее созидательный пут от одной крайности к другой. Яркий пример – перекодировка соцреалисического гимна «И вновь продолжается бой» в христианскую программу действий в «Для всех и не для кого»: «Вселенский Октябрь впереди… И Солнышко-Спас впереди». А в «Бесплатно» хиппистское бессребничество становится залогом попадания в бесплатный трамвай в Царствие Небесное.

Искания Непомнящего хорошо прослеживаются по альтернативным вариантом текстов песен, размещенных в буклете СD, выпущенного лейблом «Выргород». Интеллигентский скептицизм «буковок Сверхнового Завета» сменяется в песне «Про поэтов» безоговорочным приятием православной парадигмы в более позднем варианте: «Превращаются в буквы вечно Нового Завета». Примерно из той же серии – позднейший императив «мы ДОЛЖНЫ искать Полюс» вместо необязательного «Пойдем».

Диск «Полюс» бесконечно привлекает даже своими шероховатостями и недоработками. Это один из немногих релизов Непомнящего, где в некторых партиях прописаны дополнительные партии электрогитары. И если гитара Алексея Вертоградова в «Земляничных полянах» вносит ощущение хаоса и заглушает голос, то в дороге инструмент Алексея Булычева из группы «Кранты» манит зовом потустороннего пункта назначения. Булычев отличился еще и как автор финальной песни «Полюса» «Родина», ставшему в 90-е одним из неофициальных гимнов лимоновской партии.