Романтизм в музыке

16:19 6.02.2021

Романтизм – одно из направлений в европейском искусстве, сформировавшееся на рубеже XVIII - XIX веков

На появление нового течения в искусстве повлияли реальные исторические события конца XVIII века, происходившие в Европе: промышленный переворот в Англии, Великая французская буржуазная революция, результатом которой стало принятие Декларации прав человека и гражданина.

В культуре Просвещения наступил кризис. Обществом все больше стала ощущаться проблема несоответствия действительности идеалу. Принципы классицизма и культуры Просвещения начали казаться устаревшими.

Постепенно меняется отношение к самому человеку. И если в классицизме человек осознается только как часть государственной системы, то романтизм ставит на первое место человеческую личность. Поэтому главным предметом изображения в искусстве становится область внутренних переживаний человека. Человеческая личность начинает отображаться в сложной взаимосвязи с окружающей действительностью, одним из главных вопросов искусства становится определение места человека в жизни.

Для романтизма характерна проблема двоемирия. В произведениях происходит постоянное сопоставление реального и воображаемого миров, чаще всего не в пользу первого. В связи с этим возникает еще одна характеристика романтизма – уход от реальности, который осуществляется различными способами.

Романтики обращаются к историческим сюжетам, часто из национальной истории, отправляют своих героев в путешествия по экзотическим странам. Для романтизма характерно обращение авторов к народным сказкам и легендам, а также уход в себя, обращение ко внутреннему миру. Основными темами практических всех романтических произведений становятся тема одиночества и тема неразделенной любви.

Романтическое искусство с момента своего появления наполнено грустью по утраченным иллюзиям, скорбью и пессимизмом.

Каспар Давид Фридрих. "Странник над морем тумана"

Тенденции романтизма проявились во всех направлениях искусства, в том числе в музыке.

В музыке романтизм появился позднее всего. Если говорить о литературе и живописи, то в этих видах искусства к середине XIX века новое течение уже исчерпало себя. Однако музыка для романтиков всегда являлась главным видом искусства. Они считали, что ни один вид искусства не способен так точно выразить всю глубину душевных переживаний человека, отобразить его внутренний мир.

Главная черта музыки романтизма – эмоциональная выразительность. Развитие романтической музыки длилось практически весь XIX век.

Музыканты, представители романтизма, довольно часто творили в таком музыкальном жанре, как миниатюра. В тематическом плане композиторы-романтики обращались к народному творчеству, легендам, преданиям, мифам. Именно романтики открыли для слушателя народное творчество, его красоту. Никто ранее не обращался к фольклору в таком количестве.

Творчество романтиков способствовало развитию музыкальных жанров, связанных со словом. Так появляется, например, романс. В этом проявилось еще одно свойство романтизма – склонность к смешению различных видов искусства.

Романтизм потребовал от композиторов и музыкантов не только тематических, но и технических изменений: появляются новые средства музыкального языка, новые принципы формообразования, происходит индивидуализация мелодики, расширяется тембровая и гармоническая палитра музыки. Композиторы эпохи романтизма написали одни из самых сложных произведений в истории музыки, некоторые музыканты стали создателями новых музыкальных жанров.

Основателем романтической музыки принято считать австрийского композитора Франца Шуберта. Особенно ярко его талант проявился в создании песен и симфонических произведений. Он написал свыше 600 песен. Одна из самых ярких его работ – музыкальный цикл «Прекрасная мельничиха», написанный по мотивам стихов В. Мюллера. Самая заметная симфония Шуберта – «Неоконченная», которая, в отличие от классических произведений, состояла из двух частей, а не из четырех. Музыка Шуберта предельно поэтична, отражает богатую фантазию автора и большую гармоническую смелость.

Франц Шуберт

Рихард Вагнер, последний значимый немецкий композитор, творивший в направлении романтизма, стал создателем музыкальной драмы нового типа. Основу его составляют оперы, основанные на литературных сюжетах («Тангейзер», «Лоэнгрин», «Кольцо нибелунга»).

Италия подарила миру музыки романтическую оперу, создателем которой стал Джоакино Россини. В эпоху мрачного лирического настроения, Россини удавалось творить произведения, наполненные радостью и остроумием, как, например, опера «Севильский цирюльник».

Во Франции возникает не просто французская, а общеевропейская композиторская школа, поскольку в Париж приезжали творить многие представители романтической музыки из разных стран. В первой половине XIX века музыкальное искусство Франции сосредоточено на опере и симфонии (Джакомо Мейберер, Гектор Берлиоз). Во второй половине XIX века развивается французский театр, который своим творчеством создают Жак Оффенбах, Жорж Бизе и Шарль Гуно.

Многие музыканты эпохи романтизма становятся создателями новых музыкальных жанров.

Польский композитор Фредерик Шопен становится основателем жанра инструментальной баллады. В своем творчестве он часто обращается к народным польским мотивам. При помощи рояля Шопену удается передавать разнообразные настроения души.

Ференц Лист вводит в фортепианную музыку новую симфоническую трактовку рояля и становится основателем нового музыкального жанра – симфонической поэмы, в своих поэмах он обращается к образам мировой литературы и живописи.

П.И. Чайковский

Среди отечественных композиторов к течению романтизма принадлежит творчество М.И. Глинки, Н.А. Римский-Корсакова, А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Ц.А.Кюи, П.И. Чайковского.

Романтизм - одно из немногих направлений искусства, которое со временем не исчезло. Некоторые элементы романтизма сохраняются и в современных произведениях литературы, живописи и музыки.