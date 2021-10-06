Цена снимаемого в космосе «Вызова» - поломанные судьбы и задвинутые программы?

Инициатор съемок Дмитрий Рогозин честно признавался, что одна из целей фильма - продвижение коммерческих полетов «Главкосмоса»

За чей счет банкет? Такой вопрос возникает первым делом, когда читаешь новости об отправке в космос актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемок блокбастера «Вызов». Понятно, что у Первого канала денег, заработанных на перетряхивании нижнего белья в различных телешоу, немерено. Но неприятно, что все эти затеи вредят нашей космической отрасли, которая и так дышит на ладан.

Итак, цена вопроса? Полет и десятидневка на МКС обошлась в 2 миллиарда рублей. Руководитель компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов утверждал, что съемки фильма «Вызов» финансируются Первым каналом, но позже признался, что часть средств все-таки возьмут из «Главкосмоса» — правда, не из государственного, а коммерческого резерва.

При этом из-за проекта Первого канала был нарушен график профессиональных космонавтов, которые должны были работать на станции, пишет Readovka со ссылкой на Героя России, летчика-космонавта Александра Лазуткина.

«Чисто по-человечески мне очень жаль тех ребят — наших, профессионалов — которые должны были лететь работать. Люди, которые идут к старту и почти дошли до него — они были запланированы на полет, и их убрали. Хорошо, что Первый канал и Роскосмос затеяли такую программу. Но фон, на котором показывают профессию космонавта, очень плохой: мы никак не можем выбрать, на какой ракете будем летать, не можем достроить корабль, который начали строить 20 лет назад. Отрасль развивается, а цели нет: то мы срочно летим на Луну, а потом бац — и на Марс тоже (а полетим тогда, когда все руководство на пенсию уйдет). Финансовые проблемы со строительством космодрома, плюс зачем-то начали строить огромное здание на территории предприятия, которое и так прекрасно работало», - рассказал о своем отношении к проекту Лазуткин.

Ранее с критикой полета Шипенко и Пересильд в космос высказывался и Герой России, космонавт Михаил Корниенко. «Это авантюра за бюджетные деньги, которая никому не нужна и ни к чему не приведет. <...> Это треш и тупик в нашей пилотируемой космонавтике», - заявил он в интервью в интервью КТВ-ЛУЧ.

Тем более, ради полета были «подвинуты» другие космонавты. Инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов заявил, что американский и российский космонавт, которые пробыли на станции уже полгода, останутся там еще на шесть месяцев, потому что корабль просто не сможет довезти их домой — на нем полетят Пересильд и Шипенко.

По информации Woman.Ru пострадал космонавт Андрей Бабкин, который всю жизнь готовился к полету, посвятив этому почти все свои прожитые 52 года. Он окончил аспирантуру МАИ, защитил кандидатскую диссертацию, стал стал ведущим сотрудником РКК «Энергия», годами «пробивался» в состав экипажа для космических полетов. В долгожданный полет он должен был отправиться этой осенью, но из-за киношников все пошло прахом. «Он должен был осенью полететь, он очень ждал этого полета, — говорит Хохлов. — А поскольку Бабкину уже больше 50 лет, другой полет ему уже не светит».

Инициатором съемок выступил Дмитрий Рогозин. Главе Роскосмоса очень хотелось опередить Тома Круза, который собрался снимать в аутентичных условиях свой проект. По сюжету «Вызова» героиня Пересильд кардиохирург Женя отправляется на МКС, чтобы провести операцию на сердце. Изображать пациента будет реальный космонавт экипажа МКС. Нам говорят, что если все получится (ох уж это «если»!), то нас ждут уникальные 35 минут, отснятые в космосе для грядущей ленты. Но разве стоят кадры даже очень качественного фильма, которые действительно умеет снимать Клим Шипенко, задвинутых серьезных программ и поломанных судеб. Тем более, затраченные 2 миллиарда очень вряд ли окупятся в прокате.

Между тем Рогозин честно признавался, что одна из целей фильма — продвижение коммерческих полетов «Главкосмоса»: «мы вполне можем два-три корабля в год ориентировать на коммерциализацию пилотируемой космонавтики. И мы хотим это раскрутить».

Вот с этого и надо было начинать!