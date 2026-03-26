Секретная миссия: Депутаты Госдумы отправились в США гнуть линию Кирилла Дмитриева, а не России?

Спецборт Ил-96−300 «Россия» приземлился в Вашингтоне. Рейс стал частью подготовки к межпарламентскому диалогу между Россией и США. Как только самолет приземлился в аэропорту Даллес, к нему подъехал кортеж автомобилей, включая микроавтобус. Как предполагается, в столицу США прибыла делегация российских парламентариев. Она продолжит свою работу в рамках дипломатических встреч и переговоров с американскими коллегами.

Официальной информации на этот счет не было, но еще вчера стало известно — несколько депутатов Госдумы собирались в США для проведения переговоров с американскими конгрессменами. Российские депутаты представляют различные фракции, сообщают четыре источника на Охотном ряду.

Возглавляет российскую делегацию Вячеслав Никонов (ЕР) — зампред думского комитета по международным делам. При этом больше никто из руководства единороссов за океан не собирался, заявил один из источников: «А Никонов — отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам».

Интересно, что на время поездки с российских депутатов должны снять американские санкции, это должны согласовать на уровне госдепа.

Стоит напомнить, что еще 26 октября 2025 года спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщал в своем телеграм-канале о возможной встрече российских и американских парламентариев, которая, по его словам, «будет организована в ближайшее время».

А депутат Леонид Слуцкий 13 февраля 2026 года сообщил, что «отношений сотрудничества с представителями обеих палат конгресса США» наши депутаты, оказывается, никогда не прерывали.

Есть смысл в поездке депутатов в условиях явной неготовности Вашингтона к конструктивным отношениям? С таким вопросом СП обратилась к политологу, доценту Финансового университета при Правительстве РФ Алексею Мартынову.

— В любом случае, в рамках разморозки отношений и развития двустороннего диалога такие поездки необходимы. Нельзя недооценивать парламентское измерение этих контактов, которое должно иметь место, кроме президентских саммитов, один из которых, как известно, состоялся на Аляске, в Анкоридже в прошлом году.

Несмотря на все сложности, парламентарии должны взаимодействовать, встречаться. Более того, если сегодня у них есть возможность дискутировать по различным вопросам — это уже положительный сигнал.

— Может ли встреча принести какой-то практический результат? Ведь даже в процессе ее подготовки от американцев требуется пойти на временное снятие санкций с российских депутатов.

— Это уже другая сторона вопроса. Понятно, что за период отсутствия подобных контактов многое, конечно придётся наверстывать. Лёгкой прогулкой эта поездка наших депутатов совершенно точно не будет. Но разговаривать, безусловно, необходимо.

Поэтому как российским парламентариям следует посещать США, так и американским конгрессменам и сенаторам нужно приезжать в Россию.

— Могут ли парламентарии двух стран найти точки соприкосновения, если уже президентам даже с красной дорожкой в Анкоридже этого сделать не удалось?

— Это разные измерения одного процесса. У всех ветвей власти свои функции и задачи. Если мы говорим о полномасштабном возобновлении двустороннего диалога, то взаимодействие парламентариев должно присутствовать.

Политолог, профессор Института философии Российской академии наук Борис Межуев признался, что его несколько удивила информация о предстоящей поездке наших думцев в США.

— В самом факте такого рода контактов нет ничего плохого. Разумеется, если подобное взаимодействие имеет место, наверное, это может вести к чему-то хорошему. Но здесь мы наблюдаем появление какого-то странного двустороннего трека, канала взаимодействия, параллельного, так сказать, существующим дипломатическим контактам.

— Вы имеете в виду взаимодействие, которое с нашей стороны ведет глава РФПИ?

— Да, переговорному процессу по линии Дмитриев-Уиткофф и все, что с этим связано. А эта информация вызывает странное ощущение.

— В чем странность?

— Конечно, если принято решение вести такого рода диалог — это произошло, естественно, с санкции верховной власти.

Но пока трудно сказать, в чём может состоять позитивное взаимодействие на этом направлении. Возможно, здесь будут реализованы какие-то гуманитарные инициативы.

Но, откровенно говоря, это похоже на попытку какой-то разрядки в условиях невозможности разрядки. Едва ли участники предстоящего диалога призваны решить проблемы, связанные с украинским конфликтом.

— Такие вопросы, наверное, решают люди с другим статусом.

— В том-то и дело. Я могу высказать гипотезу, что с согласия российской и американской сторон пытаются реализовать идею создания переговорного трека вообще без обсуждения украинской темы.

— Такое возможно?

— Трудно сказать. Может быть, пытаются найти форматы обсуждения международного сотрудничества вообще без затрагивания украинского и иранского вопросов, которые являются дискуссионными.

— Что могут обсуждать политики России и США, если не эти, самые актуальные на сегодня вопросы?

— Возможно, ситуацию в Африке, проблемы мирового голода, миграции и так далее. То есть стороны пытаются создать трек обсуждения вообще без тем Ирана и Украины.

На мой взгляд, даже если такая линия у политиков присутствует и приведет к некоторому улучшению двусторонних отношений, пусть даже локальному, то это мгновенно столкнется с противодействием внутри Соединенных Штатов. Там к этому не готовы: война, мол, не окончена, а здесь идут какие-то договоренности.

Возможно, это попытка создать какую-то новую своего рода идеологическую рамку, чего, откровенно говоря, очень не хотелось бы.

— Что вы имеете в виду?

— Не хотелось бы возникновения ситуации, в пределах которой Россия соглашалась бы с действиями США на Ближнем Востоке в обмен, скажем, на возможное согласие каких-то кругов Республиканской партии на наши действия на Украине.

На мой взгляд, такой идеологический формат, в принципе, не исключён. Но он был бы крайне деструктивен для России.

Но в целом, конечно, если будет дан импульс для каких-то конструктивных договоренностей, то в этом нет ничего плохого. Но хотелось, чтобы было больше ясности по этому готовящемуся событию.