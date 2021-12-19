«Звери» сыграли на акустике регги, румбу, диско и романс

Группа «Звери» занимает в нашей музыке какую-то совершенно особую нишу

Это хорошо видно по их акустической программе, которая не подвертывается ни под какие рамки. В этом смысле камерные концерты «Зверей» можно сравнить разве что с акустикой Дельфина — тем более, и световое шоу в обоих случаях имеет решающее значение.

В «Крокус Сити Холле» 14 декабря группа продемонстрировала световую феерию во всей красе. Уже в открывающей выступление «Каштанке» обильные белые лучи направлялись в зал, поглощая в себе абсолютно вся и всех. Подобно философу Диогену они будто бы бросали клич «ищу человека» - то есть тех, кто способен сострадать судьбе несчастной собаки и всему страдающему миру в его лице.

В «Маленькой С» световые полосы дефилировали на заднем экране по принципу бегущей строки. Виделся в этом намек на расставания и вечную нашу бесплодную погоню за теми, кому мы не любы и кто нам на самом деле и не нужен. Под «Я с тобой» примерно ту же идею иллюстрировали желтые и серые квадраты — цвет разлуки и безмятежного витания в облаках.

Подобные изыски обычно исключают доверительное общение. Вот и «Звери» казались поначалу холодными и немногословными. И если лет 13 назад во время первых акустик Рома Зверь мог хулиганить на «Микки», меня «доброго» диснеевского героя на «злобного». Среди зрителей даже проскальзывало порою мнение, что им «не хватает драйва».

Но все стремительно менялось от песне к песне. «Все впереди» была сыграна в духе пронзительного цыганского романса, который, конечно не мог оставить зал равнодушным. «Вам спасибо!» - потеплел Рома Зверь, наблюдая позитивную реакцию зала. В «Котенке» превалировала электроника, «Танцуй» была сыграна в регги, а «Мотылек» вообще в диско. «Просто такая сильная любовь» спровоцировала публику на такое активное выражение эмоций, что некоторые ряды буквально колыхались, как на волнах.

Эксперименты со стилями и направлениями успешно продолжились в «Южной ночи», прозвучавшей в румбе. Рома Зверь здесь периодически переходил на шепот, что не помешало ударнику Валентину Тарасову сыграть соло на барабанах. А перед «Говори» вокалист торжественно объявил, что наступило время клавишника Вячеслава Зарубова. Как обычно, это был романс под который зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах. «Потом будете смотреть видео и вспоминать, - заверил Рома Зверь. - А те, кто зажал, смотреть не будут...»

Угостив «Напитками покрепче» в стиле боссановы, «Звери начали потихоньку двигаться к финишу сквозь «Дожди-пистолеты» и с пожеланиями «До скорой встречи». Собрав в зале внушительный урожай из подаренных цветов, Рома Зверь исполнил триумфальный номер «Районы-кварталы», героически поставив ногу на стул. На этом все могло бы завершиться, но раскачавшиеся зрители требовали продолжения банкета.

«Спасибо большое что позвали нас на бис», - куртуазно поблагодарил поклонников Роман. - и окончательно попрощался посредством песни «Все, что тебя касается».

